Les mégadonnées et le cloud renforcent l'innovation dans les services publics de Jinan





JINAN, Chine, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 décembre 2021, Jinan, la capitale de la province du Shandong, dans le Huadong en Chine, a facilité les démarches pour les entreprises qui souhaitent s'installer dans la ville en leur permettant d'obtenir des licences commerciales et les sceaux afférents sur la plateforme d'enregistrement commercial en ligne WeChat. Il s'agit d'un nouveau pas vers la réforme de l'accès au marché et vers la facilitation commerciale dans la ville. Ces dernières années, Jinan a tiré pleinement parti des mégadonnées, du cloud et d'autres nouvelles technologies pour sans cesse promouvoir l'innovation et fournir des services publics de qualité et efficaces pour les entreprises du marché.

Le 1er mars dernier, Jinan a publié le Règlement sur l'optimisation de l'environnement commercial, qui comprenait de nouvelles règles pour faciliter la commercialisation de produits ou services, des étapes à suivre pour créer une entité juridique et une assistance une fois cette entité juridique prête à entrer sur les marchés extérieurs. Selon le règlement, la ville prévoit de s'orienter vers les services et d'étendre l'application des technologies informatiques modernes telles qu'internet et les mégadonnées.

Par exemple, le bureau municipal des autorisations administratives de Jinan a pris l'initiative de renforcer sa communication avec les autres villes de la province du Shandong et de toute la Chine, dans l'optique de faciliter la gestion interrégionale des problèmes que deux villes ou plus pourraient avoir en commun, mais aussi de promouvoir l'établissement de centre de services aux entreprises dans tous les districts et comtés. De cette façon, le bureau peut travailler avec ses homologues pour établir un système intégré de travail urbain pour les entreprises et accélérer l'intégration des plateformes de services aux entreprises pour une mise en oeuvre rapide de politiques plus favorables. Concernant le commerce transfrontalier, les douanes et les départements du commerce et de la logistique portuaire collaboreront également pour optimiser et promouvoir les procédures de dédouanement électroniques.

Soutenu par un environnement commercial solide, Greenland International Expo City, un projet situé dans le quartier des start-ups de Jinan, a pu progresser rapidement. Une fois terminé, il deviendra un exemple mondial de ville du futur et le plus grand parc d'exposition commerciale de Chine. Les dernières statistiques révèlent qu'en 2021, Jinan comptait 4 397 entreprises de haute technologie, dont 1 368 nouvellement installées, plus que toute autre ville de la province.

