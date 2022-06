Pour la journée mondiale de l'enfant africain, l'AHF Afrique insiste pour "protéger l'enfant !"





Pour célébrer la Journée mondiale de l'enfant africain 2022, le bureau d'Afrique de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF) organisera une série d'événements pour lancer sa campagne « #protégez l'enfant ». En fait, ce thème fait ressortir la nécessité de garantir un accès à une éducation sexuelle complète adaptée à l'âge, considérée essentielle pour prévenir l'infection par le VIH, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les grossesses non planifiées chez les adolescents et les jeunes en Afrique subsaharienne. En outre, cette campagne est une réponse au refus et à la controverse qui entourent souvent les conversations et la mise en oeuvre de l'éducation sexuelle complète (ESC), principalement de la part des gouvernements, des parents, des enseignants et des chefs religieux, car on pense qu'elle encourage l'activité sexuelle.

Bien au contraire, il a été prouvé que l'éducation sexuelle complète est extrêmement utile pour garder la santé et le bien-être général des jeunes dans les espaces où ils existent. En effet, l'accès à l'éducation sexuelle complète a réduit le nombre de jeunes ayant des rapports sexuels précoces et promu des attitudes positives envers les relations sexuelles et la santé reproductive, selon une fiche d'information fournie par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), regroupant les résultats de recherches approfondies effectuées dans le monde entier, y compris en Afrique subsaharienne. En plus, l'éducation sexuelle a réduit les comportements à risque et a renforcé la conscience de soi des jeunes et leur savoir pour refuser les rapports sexuels non désirés, négocier l'utilisation du préservatif, prévenir l'infection par le VIH, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non planifiées et faire face aux normes de genre néfastes.

« À l'échelle mondiale, nous sommes confrontés à des taux alarmants du VIH, des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non planifiées chez les jeunes - aggravés suite à la propagation de la pandémie du COVID-19 - ce qui indique en grande partie un manque de connaissances précises, de compétences de vie, et d'information », a déclaré le Dr. Penninah Iutung, chef du bureau d'Afrique de l'AHF. « L'éducation sexuelle complète est un élément fondamental du droit à la santé et lorsque nous soutenons la disponibilité et l'accessibilité à des informations appropriées sur la santé, nous soulignons un respect pour les droits des jeunes à être informés, être en bonne santé et à vivre dignement, éléments essentiels pour l'individu et le bien-être de la communauté », a-t-elle ajouté.

De plus, l'AHF Afrique organisera de diverses activités en direct et virtuelles dans ses 13 programmes nationaux pour engager les principales parties prenantes, les dirigeants communautaires, les parents, les enseignants et les jeunes sur l'importance d'investir dans l'éducation sexuelle complète, et galvaniser le soutien communautaire à la mise en oeuvre de cette éducation au sein des écoles et des communautés.

« L'idée que la mise en oeuvre de programmes concernant l'éducation sexuelle complète encourage l'activité sexuelle ou la promiscuité est erronée et non prouvée scientifiquement, car les preuves montrent le contraire. En outre, l'éducation sexuelle complète couvre de vastes domaines au-delà du sexe qui sont vitaux pour un développement physique et émotionnel positif, tels que l'abstinence, l'égalité entre les sexes, les droits de l'homme, la violence liée au sexe (VBG), la santé sexuelle et reproductive, le VIH et les infections sexuellement transmissibles, entre autres », a ajouté Dr Iutung. « Cette campagne arrive à point nommé et correspond étroitement avec le thème de la Journée mondiale de l'enfant africain qui porte sur l'élimination des pratiques néfastes qui affectent les enfants. C'est notre appel à l'action à la communauté africaine en ce qui concerne la nécessité de travailler ensemble pour s'assurer que les adolescents et les jeunes du monde entier aient accès à une éducation sexuelle complète adaptée à leur âge qui leur permettrait de faire des choix de protection éclairés et de contribuer de manière significative au développement national ».

