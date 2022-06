TrailRunner International désigne Marwan Abedin conseiller principal à Dubaï pour soutenir l'expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord





La société de conseil en communication stratégique TrailRunner International a annoncé aujourd'hui la désignation de Marwan Abedin, Fondateur et PDG du cabinet de conseil financières Flatrace basée à Dubaï, au poste de conseiller principal. M. Abedin soutiendra la croissance de TrailRunner dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) tout en conseillant les clients de TrailRunner sur les enjeux des communications entrantes et sortantes.

Au cours des deux dernières décennies, M. Abedin a conseillé des gouvernements, des entreprises, des sociétés multinationales, des fonds de capital-investissement et des société familiales à travers la région sur des questions liées à l'allocation de capital, à la levée de fonds par emprunt et par actions, à la gestion de crise et à la croissance des entreprises. Il a participé a des transactions de plus de 40 milliards de dollars, dont la restructuration de Dubai World d'une valeur de 26 milliards de dollars. Il a joué un rôle pionnier dans le développement des marchés des capitaux d'emprunt dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, un travail qui a considérablement élargi l'éventail des sources de financement dans la région.

M. Abedin est l'ancien PDG d'un fonds d'investissement privé à Dubaï et a précédemment été administrateur du conseil d'administration de Noor Bank, de la Dubai Health Care City Authority et d'Emaar Properties, où il a présidé le comité d'investissement. M. Abedin a également été directeur de la gestion de la dette au ministère des Finances de Dubaï et PDG de Dubai Financial Support Fund, responsable de la restructuration des entités liées au gouvernement de Dubaï pendant la crise financière de 2009.

"Nous sommes ravis d'accueillir Marwan au sein de TrailRunner International alors que nous continuons à croître et à étendre notre portée mondiale en tant qu'entreprise", a déclaré Jim Hughes, PDG de TrailRunner. "Nous sommes fiers de soutenir les priorités de diversification, de privatisation et de numérisation de l'économie régionale alors que les équipes de direction poursuivent leurs ambitions mondiales et les multinationales investissent dans la région MENA, le tout dans un contexte d'attente croissantes des parties prenantes en matière de création de valeur, d'impact social et environnemental, et de bonne gouvernance. Nous sommes ravis par l'opportunité qui nous est offerte pour pouvoir se développer dans cette région incroyablement dynamique et par l'opportunité d'apporter l'expertise, le leadership et les conseils de Marwan à nos clients".

M. Abedin a ajouté : "J'ai l'honneur de rejoindre cette équipe de professionnels en communication qui a fait de TrailRunner International le partenaire de communication incontournable pour les organisations mondiales qui se préparent à des points d'inflexion clés dans leurs activités et qui pâtissent une croissance et une création de valeur durable à long terme ". "La capacité de TrailRunner à générer des résultats positifs pour les cotations publiques, les transactions de fusions et acquisitions, les restructurations, les litiges et d'autres situations spéciales à enjeux élevés, ainsi que son solide bilan d'impacts positifs sur la réputation à long terme de certaines des organisations les plus importantes et les plus respectées au monde. Je suis ravi de rejoindre le cabinet et de contribuer à la prochaine phase de la croissance internationale de TrailRunner".

M. Abedin est actuellement membre du conseil d'administration de Global Partners Property Fund I à Dubaï et membre du conseil consultatif du Middle East Institute à Washington, D.C. Il est diplômé du programme Global Executive Leadership de la Yale School of Management et a obtenu son B.A. en économie et sciences politiques de l'Université Wake Forest.

Fondée en 2016, TrailRunner International est une société mondiale de communication stratégique en pleine croissance qui fournit des communications de crise, des communications financières et un soutien continu aux communications d'entreprise aux plus grandes entreprises, institutions et particuliers du monde. TrailRunner a son siège à Dallas/Fort Worth avec des bureaux répartis à New York, Truckee, Californie, Nashville et Shanghai. Pour en en savoir plus sur www.trailrunnerint.com.

