SHUTTERSTOCK STUDIOS ANNONCE SON EXPANSION DANS LA PRODUCTION DE DOCUMENTAIRES LONGS ET COURTS





La solution de création et de production de contenu de bout en bout produit maintenant du contenu original pour les clients du divertissement grand public, y compris une série documentaire suivant la légende de la course automobile Jimmie Johnson et un documentaire sur le photographe de célébrités, Miles « Diggzy » Diggs

NEW YORK, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan pour les marques et les sociétés de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui que Shutterstock Studios, la branche de création et de production de l'entreprise, élargit son offre pour inclure des films et des séries documentaires originaux.

« Depuis la création de Shutterstock Studios en novembre 2020, l'équipe s'est rapidement imposée comme un acteur clé de l'industrie et comme une solution de contenu créatif de bout en bout de premier plan en partenariat avec certaines des plus grandes marques et entreprises du monde comme Amazon, ITV, BBC et Microsoft », a déclaré Jamie Elden, directeur des recettes chez Shutterstock. « C'est une période passionnante pour notre division Studios, car nous étendons notre production de contenu à des histoires de plus longue durée, en nous alignant sur les tendances de l'industrie et la demande que nous constatons pour ce contenu dans le monde entier. Ce qui est unique à Shutterstock Studios, c'est que notre contenu est alimenté par l'une des plus grandes collections d'archives au monde, y compris un accès exclusif à la collection Condé Nast, aux archives d'A+E Networks, à la collection LIFE et plus encore, permettant aux producteurs de créer du contenu captivant pour toutes les plateformes et tous les moyens de production. »

Sous la direction d'Aiden Darné, vice-président et directeur mondial de Shutterstock Studios (anciennement membre de la direction de VICE Media), l'un des premiers projets est une série documentaire sur Jimmie Johnson, le septuple champion NASCAR et pilote de course professionnel américain. Cette série documentaire a été produite en partenariat avec Carvana, une société Fortune 500 qui propose une expérience en ligne intuitive et pratique pour l'achat, la vente et le financement de voitures.

La série en huit parties, intitulée « Reinventing The Wheel », offre aux téléspectateurs du monde entier un accès complet aux coulisses de Jimmie Johnson alors qu'il entame sa deuxième saison INDYCAR après une carrière exceptionnelle en NASCAR.

« Les fans de course automobile savent à quel point il est excitant de regarder une course en direct des tribunes, et c'était fantastique d'apporter cette atmosphère électrisante aux téléspectateurs du monde entier », a déclaré Aiden Darné. « Nous sommes très heureux que notre première entrée dans le monde très prisé de la narration documentaire se fasse en partenariat avec Carvana. Cela a été incroyable de saisir les moments intimes du changement de carrière de Jimmie Johnson, l'un des plus grands pilotes de course de tous les temps. »

« Nous continuons d'être inspirés par l'engagement de Jimmie alors qu'il a forgé cette nouvelle voie dans sa carrière de pilote », a déclaré Ryan Keeton, directeur de la marque et cofondateur de Carvana. « Notre équipe était ravie de collaborer avec des partenaires aussi talentueux dans le cadre de la série documentaire Reinventing the Wheel pour offrir un accès unique et exclusif, alors que Jimmie aborde ce nouveau chapitre passionnant. Carvana s'est toujours battu pour remettre en question le statu quo et nous voyons ce même dynamisme et cette même passion chez Jimmie. »

Pour regarder l'intégralité de la série documentaire, rendez-vous sur carvana.com/racing.

« Reinventing The Wheel » n'est qu'une des nombreuses émissions que Shutterstock Studios produit actuellement. Une deuxième émission, intitulée « The Money Shot », suit le photographe de célébrités Miles Diggs, alias Diggzy, l'homme derrière des images célèbres comme les photos de grossesse de Rihanna. Ce long métrage documentaire offrira un regard intime sur l'ascension vers la célébrité et la culture des célébrités en Amérique du point de vue unique de Diggzy, ainsi que la voix de ceux qui la connaissent le mieux, les célébrités.

Les deux séries « Reinventing the Wheel » et « The Money Shot » seront bientôt diffusées à la télévision et sur les services de streaming. Shutterstock Studios a de nombreuses autres émissions à différents stades de développement et de production qui emmèneront les téléspectateurs du monde entier à travers l'objectif unique de Shutterstock, y compris un documentaire d'archives intitulé « Behind The Lens » qui retrace l'histoire de Diana, princesse de Galles, et d'autres célébrités du point de vue des photographes qui les connaissaient le mieux, et « History of Boy Bands », un regard unique sur les années 90 à travers l'ascension et la chute des plus grands boys bands du monde.

À propos de Shutterstock Studios

Depuis 20 ans, Shutterstock contribue à des films, documentaires et récits de tous types grâce à sa vaste bibliothèque de stock. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de sa branche Studios, Shutterstock met en avant ses propres histoires, en tirant parti de l'expertise unique de ses professionnels de la production et de la création, et sur ses archives de plus de 60 millions de ressources photo et vidéo, couvrant la royauté, le cinéma, la musique, le sport, les guerres, la politique et les célébrités.

Shutterstock Studios est spécialisé dans la production de contenu commercial et de marque, ainsi que de films documentaires et non fictifs. Shutterstock Studios est rapidement devenu un partenaire créatif de premier ordre pour les marques du monde entier, utilisant la production physique et virtuelle pour créer du contenu évocateur. Avec l'acquisition de TurboSquid, le plus grand marché 3D au monde, Shutterstock Studios propose désormais des services Web3, ainsi que des animations 2D et 3D.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est l'une des principales plateformes créatives mondiales pour les marques et les sociétés de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité, des vecteurs, des illustrations, des modèles 3D, des vidéos et de la musique. Avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine. Elle dispose actuellement de plus de 405 millions d'images et de plus de 25 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement au monde pour les salles de rédaction et les entreprises de médias du monde entier, Pond5, le plus grand marché vidéo au monde ; TurboSquid, le plus grand marché de contenu 3D au monde ; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images éditoriales et de vidéos pour les médias du monde ; Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'IA ; et Bigstock, une offre de médias boursiers axée sur la valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook.

