Déclaration de Santé Canada sur la mise hors service d'Alerte COVID

OTTAWA, ON, le 17 juin 2022 /CNW/ - Après un examen approfondi de l'application Alerte COVID, le gouvernement du Canada met l'application hors service à compter d'aujourd'hui, le 17 juin 2022. Le service de notification d'exposition est désactivé et les utilisateurs peuvent supprimer l'application de leurs appareils.

Le gouvernement du Canada a lancé l'application nationale de notification d'exposition le 31 juillet 2020, à un moment critique de la pandémie de COVID-19 où les cas étaient en hausse au Canada et dans le monde. En plus des mesures de santé publique en place à ce moment-là, Alerte COVID a fourni un outil supplémentaire pour aider à limiter la propagation du virus.

Plus de 6,9 millions de personnes vivant au Canada ont téléchargé avec succès l'application pour fournir leur part d'efforts et contribuer à prévenir la propagation de la COVID-19. En outre, plus de 57 000 utilisateurs ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ont averti les autres d'une possible exposition.

Même si la pandémie n'est pas terminée, la décision de mettre l'application Alerte COVID hors service a été prise après discussion avec les provinces et les territoires sur l'évolution continue des programmes de santé publique.

De plus, au cours des derniers mois, avec la diminution de dépistage PCR au Canada, moins de clés à usage unique ont été émises et, par conséquent, moins de notifications d'expositions potentielles ont été envoyées aux utilisateurs, ce qui a réduit l'utilisation de l'application.

La situation de la santé publique au Canada s'est améliorée. Le nombre de cas a diminué et les taux d'hospitalisation et de décès sont en baisse à l'échelle du pays. Grâce à une campagne de vaccination réussie, 32 millions (soit près de 90 %) de personnes de plus de 12 ans vivant au Canada ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. Le Canada a également l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Nous sommes maintenant mieux outillés pour gérer la pandémie de COVID-19 et réduire la pression sur le système de santé.

La vaccination demeure l'un des outils les plus efficaces pour nous protéger et protéger les personnes qui nous entourent, notre système de santé et notre économie. Toutes les personnes au Canada sont encouragées à recevoir les vaccins recommandés contre la COVID-19, y compris les doses de rappel. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les territoires pour aider encore plus de Canadiens à recevoir les vaccins auxquels ils ont droit.

Nous encourageons toutes les personnes à rester attentives à l'activité de la COVID-19 dans leur région, à tenir à jour leur vaccination contre la COVID-19, y compris les doses de rappel, et à continuer de prendre des précautions personnelles, comme rester à la maison si elles sont malades, améliorer la ventilation et porter un masque lorsqu'elles sont en compagnie de personnes dans des espaces intérieurs partagés ou des lieux bondés.

Vous trouverez des instructions sur la façon de supprimer l'application Alerte COVID ici.

