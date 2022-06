ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC - AVIS DE NOMINATION





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite d'un processus de sélection rigoureux mené par un comité du conseil d'administration et une firme spécialisée de recrutement, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec est heureuse d'annoncer la nomination de M. Sébastien Benedict à titre de vice-président aux affaires publiques et relations gouvernementales.

Monsieur Benedict supervisera l'ensemble des activités liées à la veille de l'environnement d'affaires des entreprises, aux analyses économiques, à la consultation des parties prenantes et à la représentation auprès des deux paliers de gouvernement. Il aura pour mandat de maintenir les liens de collaboration avec les différents partenaires socio-économiques, de diriger l'ensemble des activités liées aux affaires publiques et de développer les relations gouvernementales afin de contribuer au positionnement stratégique et au rayonnement de l'industrie touristique québécoise.

Monsieur Benedict possède une vaste expérience au sein de différents cabinets politiques tant au fédéral que provincial et au sein de réseaux, organismes et institutions qui offrent leur expertise en matière de gestion de projets et de développement économique. Il a oeuvré au développement économique régional, à l'agriculture, aux relations intergouvernementales et au transport. Possédant une capacité d'analyse politique lui permettant de saisir rapidement les enjeux, il est notamment reconnu pour ses habiletés à établir des relations de partenariat fructueuses et à réaliser des dossiers stratégiques d'envergure.

Le secteur touristique au Québec représente 400 000 emplois non délocalisables au sein de 25?000 entreprises. C'est une industrie structurante qui génère 16 milliards de dollars de recettes et qui est essentielle à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du Québec.

Citation

« L'expertise et le leadership de Sébastien seront des atouts précieux pour l'industrie touristique québécoise, un secteur économique névralgique pour le Québec. À titre de regroupement d'affaires du tourisme, son apport à l'équipe de l'Alliance permettra de soutenir les orientations du conseil d'administration que nous devons déployer dans l'avenir pour contribuer à la relance. Au nom des membres du conseil, de mes collègues et des partenaires qui sont unis au sein de l'Alliance, nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et le meilleur succès dans les défis qu'il vient relever avec nous. »

Martin Soucy, président-directeur général

À propos

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Elle représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique de la destination. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.

SOURCE Alliance de l'industrie touristique du Québec

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :