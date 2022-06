Agropur injecte 34 M$ dans son usine de crème glacée et de friandises glacées de Truro





TRURO, NS, le 17 juin 2022 /CNW/ - Agropur est ravie d'annoncer un investissement majeur de 34 M$ dans son usine de crème glacée et de friandises glacées de Truro en Nouvelle-Écosse. Les fonds seront utilisés pour transformer l'espace au sein de l'usine et soutenir le développement de plusieurs occasions d'affaires pour Agropur dans un marché en croissance. Cet engagement démontre la volonté d'Agropur de solidifier sa présence et de poursuivre son développement commercial dans les provinces de l'Atlantique.

Un engagement profond envers les provinces de l'Atlantique

Cet investissement confirme l'engagement d'Agropur de soutenir la santé économique des provinces de l'Atlantique, de la Nouvelle-Écosse et de la ville de Truro. Les retombées économiques seront importantes. La construction reposera sur des membres de la collectivité, créera des emplois de qualité et rejaillira sur toute la région en raison de sa masse salariale accrue. Grâce à cet investissement, les installations de Truro seront l'un des fiers Centres d'excellence d'Agropur pour les produits glacés fabriqués par extrusion.

Investir dans un marché en croissance

Dans l'optique de saisir des occasions d'affaires stratégiques, Agropur renforce la production d'un des produits à la croissance la plus rapide du secteur de l'alimentation. En plus de mieux définir l'espace à l'intérieur de l'usine, le montant investi financera la construction d'une nouvelle chaîne d'extrusion pour les produits novateurs à valeur ajoutée dans le segment des friandises glacées haut de gamme. Cet ajout et l'expertise de l'équipe de l'usine de Truro permettront le développement de nombreuses occasions d'affaires.

Citations

« Nous sommes fiers et emballés d'annoncer un investissement majeur à l'usine de Truro, le plus gros investissement en capital pour une usine fait au Canada dans les cinq dernières années. Cet investissement confirme l'importance des provinces de l'Atlantique pour Agropur, ainsi que son engagement à demeurer un joueur important dans la région et à tirer profit des occasions qui s'y présentent, » a déclaré Jeannie van Dyk, Vice-président du conseil d'administration d'Agropur, et directrice pour la région Atlantique.

« Cet investissement démontre un engagement important au sein du secteur de l'agriculture des provinces atlantiques canadiennes. Il permet d'offrir des emplois stables et bien rémunérés ici, dans les zones rurales de la Nouvelle-Écosse, tout en créant de nouvelles occasions d'emploi, » a déclaré l'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse.

« C'est avec enthousiasme que la ville de Truro accueille cet investissement majeur d'Agropur dans le Centre d'excellence de son usine de crème glacée, située dans le quartier industriel de la ville. Cet investissement contribue au développement économique de notre ville et signale clairement que Truro est un endroit idéal où investir, » a souligné Bill Mills, maire de Truro.

« L'usine de crème glacée de Truro est reconnue pour son expertise dans la transformation des produits laitiers et la production de gâteries glacées, et nous sommes ravis de pouvoir innover dans ce secteur. Plusieurs projets seront possibles grâce à cet investissement, » a confirmé Dominique Benoit, vice-président principal, Affaires institutionnelles, Agropur.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur est l'un des principaux joueurs de l'industrie laitière en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars canadiens en 2021. La coopérative constitue une source de fierté pour ses 2 908 membres et ses 7 500 employés qui travaillent à concrétiser leur vision commune : « Meilleur lait. Meilleur monde. » Avec ses 31 usines à l'échelle de l'Amérique du Nord, Agropur est l'un des principaux fournisseurs de produits dans le secteur du détail, de l'alimentation et industriel offrant une impressionnante liste de marques et de produits grand public de renom. Site Web : www.agropur.com.

SOURCE Agropur

