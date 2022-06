Une nouvelle politique d'écoconditionnalité pour les événements au Palais des congrès de Montréal





MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est heureux de lancer officiellement sa nouvelle politique d'écoconditionnalité pensée pour les organisateurs d'événements, pour ses clients et pour ses locataires commerciaux. Ce sont des réductions pouvant aller jusqu'à 10% qui seront offertes aux organisations posant des gestes concrets en développement durable durant leur projet au Palais, comme l'engagement d'une brigade verte durant l'événement, le tri des déchets, le choix de cadeaux corporatifs écoresponsables, ou encore l'inclusion de conférenciers et d'artistes locaux.

Après son Programme OBNL du Palais (POP), et son Programme d'optimisation des locations événementielles (POLE), c'est le troisième outil annoncé cette année par le Palais à l'attention de sa communauté.

Quels sont les objectifs de la politique d'écoconditionnalité du Palais ?

L'écoconditionnalité consiste à favoriser et encourager les projets respectant des critères de développement durable. Au Palais, cela se traduit avec des actions pour :

prioriser des actions en développement durable avec ses partenaires d'affaires ;

favoriser l'intégration du développement durable a? sa stratégie d'affaires ;

contribuer, par l'entremise d'incitatifs financiers, à une offre de services et d'accompagnement qui différenciera le Palais et Montre?al comme destination en harmonie avec son milieu.

Comment se prévaloir du programme ?

Trois catégories de partenaires pourront se prévaloir de cette politique d'écoconditionnalité :

les locataires commerciaux du Palais ; les organisateurs d'événements de type expositions, congrès, conférences, réunions et galas les bénéficiaires du Programme d'optimisation des locations événementielles (POLE).

Un fond commun en partenariat avec Tourisme Montréal rendra possible, dans certains cas, d'additionner les réductions offertes par les deux sociétés.

Le Palais met à disposition une page sur son site internet pour de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité à la politique consulter le lien ici.

Un Palais toujours plus vert et tourné vers sa communauté

Le Palais s'engage pour le développement durable dans de nombreuses sphères d'activités. Depuis 2011, ses initiatives uniques le positionnent à l'avant-garde de son industrie à l'international :

Adhésion au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies;

Plus grand toit vert à Montréal, en collaboration avec le Laboratoire d'agriculture urbaine AU/LAB, et le premier vignoble urbain sur toit au Canada et premier en milieu nordique;

et premier en milieu nordique; Compensation de gaz à effet de serre du bâtiment du Palais en partenariat avec la Forêt Montmorency de l'Université Laval ;

; Lancement de « Palais Boréal », programme de compensation de carbone des visiteurs et organisateurs au Palais avec Planetair;

Collaborations en lien avec l'impact social et communautaire du Palais, et des partenariats conclus régulièrement avec des acteurs du monde des arts, de l'éducation et des OBNL de Montréal;

Lancement du Programme OBNL du Palais (POP) à l'attention des organismes à but non lucratifs de Montréal.

Citations

« Avec cette nouvelle politique et ces incitatifs financiers, le Palais consolide son rôle de chef de file en développement durable. Nous favorisons ainsi les gestes verts de nos partenaires et des organisateurs événementiels. Notre objectif : offrir des événements toujours plus respectueux de notre environnement. » - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

