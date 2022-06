Solutions Mieux-être LifeWorks achète des contrats de rente sans rachat des engagements pour Stelco's Hamilton Works





Le 31 mai 2022, Solutions Mieux-être LifeWorks, en sa qualité d'administrateur du régime appelé Stelco Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works (le « régime »), a acheté des contrats de rente sans rachat des engagements afin de garantir les prestations de retraite de tous les participants au régime.

Ces transactions complexes visaient notamment à préserver la santé financière du régime, à assurer un traitement équitable pour tous les participants et à maximiser la protection des prestations par Assuris.

Points saillants de cette transaction

Deux compagnies d'assurance canadiennes ont participé à ces transactions, évaluées à 1 331 milliards de dollars : Compagnie de Rentes Brookfield et Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Ces transactions touchent 7 114 retraités, bénéficiaires, participants ayant des droits acquis différés et participants actifs ou mutés.

Le choix des assureurs a été le fruit d'un rigoureux processus de sélection et de diligence raisonnable.

Les équipes responsables du transfert des risques liés aux régimes de retraite et de la réglementation en matière de régimes de retraite de Solutions Mieux-être LifeWorks ont travaillé étroitement pour conclure ces transactions.

Commentaires d'Al Kiel, associé principal, Solutions retraite et financières, LifeWorks

« C'est un excellent dénouement pour le régime Stelco Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, qui témoigne de notre capacité d'atteindre des objectifs complexes dans le cadre d'un mandat d'administrateur à la suite d'une restructuration, tout en collaborant avec les parties prenantes du régime, y compris l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Notre approche en gestion des risques, notre profonde compréhension du marché du transfert des risques liés aux régimes de retraite et notre solide structure de gouvernance sont des facteurs de réussite essentiels dans l'obtention de tels résultats. »

Commentaires de Sarah Charef, conseillère principale, Placements et risques Solutions Mieux-être LifeWorks

« Notre équipe a étroitement collaboré avec les assureurs afin de structurer cette transaction et de garantir les prestations de retraite de tous les participants au régime. Notre préparation a été essentielle à la conclusion de cette transaction opportune. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

