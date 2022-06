Bourses 2021-2022 du Conseil de l'industrie forestière du Québec





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) tenait aujourd'hui, au Manège militaire des voltigeurs de Québec, la dernière journée de son congrès annuel 2022 sous le thème : « FAIRE DEMAIN ». Le CIFQ a permis de mettre en interactions une multitude d'intervenants des sphères politique, économique, sociale, environnementale et scientifique afin de mettre en valeur les bonnes pratiques récemment déployées tout en identifiant de nouveaux risques et de nouvelles opportunités qui s'offrent à l'industrie forestière.

« FAIRE DEMAIN pour un Québec plus responsable ! Ce sont aussi les nombreux efforts mis en place pour valoriser la circularité des produits de la transformation du bois, la valorisation des résidus de récolte, de papier ou de bois de construction ou encore, l'écoconception de matériaux de construction à faible empreinte environnementale. La réalité, c'est que notre industrie s'investit dans des procédés et des produits de haute technologie et s'évertue à créer des symbioses industrielles qui rencontrent les standards environnementaux. L'industrie forestière innove chaque jour afin de performer de manière responsable. Notre objectif est de demeurer le premier secteur manufacturier en termes d'emplois directs, et ce, afin de contribuer à la vitalité de nos régions tout en maintenant l'apport sans précédent des industriels forestiers dans les retombées du gouvernement du Québec. » a tenu à souligner M. Samray.

Dans le cadre d'une allocution, M. Jean-François Samray, Président-Directeur général du CIFQ, a pris un moment pour souligner l'engagement du CIFQ face aux futurs travailleurs, en plus de faire connaître l'excellence des programmes d'enseignement en foresterie à travers le Québec et l'accomplissement des finissants récipiendaires des bourses pour l'année 2021-2022. Cette année, le Conseil a remis des bourses d'excellence totalisant plus de 14 000 $.

Le CIFQ procède donc à l'octroi des bourses d'excellence 2021-2022 soit quatre (4) bourses universitaires, sept (7) bourses collégiales et neuf (9) bourses en formation professionnelle :

BOURSES UNIVERSITAIRES

Université Laval

Adrien Gaudelas, finissant au Doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés;

Sébastien Dumont, finissant à la Maîtrise avec mémoire en Sciences forestières;

Emmy Drouin, finissante au baccalauréat en aménagement et environnement forestier;

Kimberley Bérubé-Boyle, finissante au baccalauréat en aménagement et environnement forestier.

BOURSES COLLÉGIALES

Cégep de Baie Comeau

Marc Pelé, finissant au DEC technique en technologie forestière;

Cégep de Chicoutimi

Rebecca Olive, finissante au DEC technique en technologie forestière;

Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Adeline Masson, finissante au DEC technique en technologie forestière;

Cégep de Rimouski

Jérémy Pajares, finissant au DEC technique en technologie forestière;

Cégep Sainte-Foy

Maude Boissoneault, finissante au DEC technique en technologie forestière;

Cégep de Saint-Félicien

Jalen Gauthier, finissant au DEC technique en transformation des produits forestiers;

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Emmanuelle Richard, finissante au DEC technique en technologie forestière.

BOURSES EN FORMATION PROFESSIONNELLE

Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini

Marc Franquinet, finissant en Aménagement de la forêt;

Centre de formation professionnelle de Forestville

Charles Bolduc, finissant en Abattage et façonnage des bois;

Centre de formation Harricana

Alexandre Lupien, finissant en Aménagement de la forêt;

Centre de formation professionnelle Le Grani

Marc-André Labonne, finissant en Aménagement de la forêt;

CFPRO-MATANIE

Mathieu Castonguay, finissant en Aménagement de la forêt;

Julianne Dugas, finissante en Aménagement de la forêt;

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier

Raphaël Letort, finissant en Aménagement de la forêt;

École forestière de La Tuque

Marc-Antoine Robert, finissant en Aménagement de la forêt;

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

Koutche Sezirabiga, finissant en Aménagement de la forêt;

Centre spécialisé en entrepreneuriat multi-ressources de Dolbeau-Mistassini

Thommy Boulianne, finissant au programme en Développement des entrepreneurs en activité.

Le CIFQ félicite tous les finissants qui représentent une relève essentielle pour l'industrie forestière.

