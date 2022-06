Plan d'action nordique 2020-2023 - Investissement de 9,5 M$ pour une nouvelle maison du personnel d'Air Inuit à Puvirnituq





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société du Plan Nord et Air Inuit investissent conjointement 9,5 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle maison du personnel de la compagnie aérienne à Puvirnituq. Ce nouveau bâtiment favorisera l'embauche, la mobilisation et la rétention de la main-d'oeuvre du transporteur qui dessert le Nord-du-Québec.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, ainsi que le président et chef de la direction d'Air Inuit, Christian Busch, en font l'annonce aujourd'hui. La Société du Plan Nord accorde une aide financière de 3,2 millions de dollars à Air Inuit, qui déboursera, de son côté, 6,3 millions de dollars pour réaliser ce projet.

Ce nouveau bâtiment permettra de mieux répondre à la demande en transport aérien en croissance au Nunavik ainsi qu'aux nouvelles règles fédérales sur la gestion de la fatigue des pilotes. Air Inuit doit en effet embaucher plus de personnel pour assurer ses opérations sans interruption et pallier les heures de disponibilité réduite des pilotes.

La future maison du personnel comptera 25 chambres, soit 15 de plus que le bâtiment actuel. Elle offrira également des installations sanitaires privées adaptées aux mesures découlant de la pandémie de COVID-19.

Les travaux seront réalisés par l'entreprise Kautaq Construction. Une attention particulière sera portée au volet environnemental du projet pendant la construction, afin de maximiser l'utilisation des ressources de la région et de limiter les impacts sur le milieu. L'inauguration du nouveau bâtiment est prévue en 2023.

La somme de 3,2 millions de dollars octroyée par la Société provient de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023. Cette enveloppe permet de répondre à des enjeux et à des besoins des communautés du nord du 49e parallèle qui émergent pendant la période ciblée.

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui cette aide financière à Air Inuit. Avec notre plan d'action nordique, notre gouvernement vise à optimiser l'accès au territoire nordique tout s'assurant de répondre aux besoins de chaque région. La nouvelle maison du personnel d'Air Inuit contribuera à assurer la qualité de ses services de transport aérien, essentiels pour les communautés du Nunavik. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour le territoire nordique. Air Inuit, qui est une propriété des Inuits, est d'une grande importance pour le Nunavik. Elle effectue la liaison entre les villages nordiques ainsi qu'entre le Sud et le Nord. Elle fournit également des emplois de qualité à ses habitants. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

«?Puvirnituq est un carrefour qui relie plusieurs collectivités limitrophes de la côte d'Hudson et du détroit d'Hudson, il est donc nécessaire de leur fournir une qualité de service constante. Nous remercions la Société du Plan Nord de leur appui et saluons Air Inuit d'avoir entrepris les démarches et d'avoir fait preuve de détermination pour veiller à ce que les Nunavimmiut puissent avoir accès aux services qu'ils méritent. »

Pita Aatami, président de la Société Makivik

« Nous investissons aujourd'hui une importante somme pour assurer le maintien des services essentiels au Nunavik et pour le bien-être de l'ensemble de nos employés qui livrent, dans un environnement nordique pas toujours collaborateur, des services aériens de grande qualité. Nous remercions nos partenaires, la Société du Plan Nord et le gouvernement du Québec pour leur aide financière à la réalisation de cette nouvelle infrastructure. »

Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.





Fondée en 1978 par les Inuits et détenue en totalité par la Société Makivik, Air Inuit a été créée dans le but d'assurer la liaison aérienne entre les 14 communautés du Nunavik et entre cette région et le sud du Québec, de favoriser le commerce et de préserver la culture inuite.





Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN?20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN?20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

