Les gouvernements du Canada et du Québec ont investi plus de 1,1 million de dollars pour que 1 171 foyers ruraux du Québec puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse





Une communauté rurale aura accès à une meilleure connectivité

OTTAWA,ON, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Stéphane Lauzon, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, ainsi que l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, ont annoncé que 1 171 foyers de la communauté de Chisasibi, au Québec, étaient désormais desservis par Internet haute vitesse.

Le tout a été rendu possible grâce à l'octroi d'un financement conjoint de 1 101 570 $ des gouvernements du Canada et du Québec au Réseau de communications Eeyou et à Kinwapt Cable Inc., ainsi que grâce à des investissements privés de ces fournisseurs. Pour le gouvernement du Canada, les sommes provenaient du Fonds pour la large bande universelle.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'entre eux d'ici 2030. Pendant la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous au Canada.

Citations

« Cet investissement permettra à 1 171 foyers autochtones de la communauté de Chisasibi, au Québec, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse. Il favorisera aussi la création d'emplois, l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et les contacts entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de cet ordre dans les communautés rurales et éloignées pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Cette nouvelle importante est excellente pour le Québec. La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse était devenu essentiel. Le gouvernement du Canada sait qu'il est primordial de brancher les régions rurales et éloignées de tout le pays, y compris du Québec. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Stéphane Lauzon

« Les services Internet de qualité étant essentiels dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés. Au cours de la dernière année, notre gouvernement n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement des services Internet en région et, ainsi, réaliser cet engagement de rejoindre l'ensemble des foyers québécois d'ici le 30 septembre 2022. À ce jour, des sommes de plus de 1 milliard de dollars ont été réservées afin de permettre à tous les foyers québécois d'avoir accès à des services Internet haute vitesse. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger

« Nous sommes ravis de travailler à nouveau en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Québec pour offrir des services de télécommunication modernes à la population d'Eeyou Istchee. Grâce à leur soutien inestimable, et au fournisseur local de services Internet Kinwapt Cable Inc., la communauté de Chisasibi pourra bénéficier de services de télécommunication modernes, essentiels pour tous les Canadiens. »

- Le directeur général du Réseau de communications Eeyou, Cédric Melançon

« Kinwapt Cable Inc., ainsi que la Nation crie de Chisasibi, sont reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler avec le Réseau de communications Eeyou et le gouvernement du Canada. Chez Kinwapt Cable Inc., nous reconnaissons la subvention qui nous a été accordée afin d'accomplir cette tâche et en sommes reconnaissants. L'équipe de Kinwapt Technical tient à remercier toutes les parties impliquées dans ce projet. Merci au gouvernement du Canada pour la subvention, au Réseau de communications Eeyou et à toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet. Chisasibi va maintenant avoir une bande passante suffisante et sera conforme aux normes de l'industrie à l'avenir. »

- Le directeur général de Kinwapt Cable Inc., Nation crie de Chisasibi, Hank House

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent plus de 1,1 million de dollars pour que 1 171 foyers autochtones de la communauté de Chisasibi , au Québec, puissent avoir accès à une meilleure connectivité.

et du Québec investissent plus de 1,1 million de dollars pour que 1 171 foyers autochtones de la communauté de , au Québec, puissent avoir accès à une meilleure connectivité. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse partout au Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada finance des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

finance des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du . Dans le but d'informer la population et les partenaires quant à l'avancement des travaux de desserte haute vitesse, le gouvernement du Québec a dévoilé, en mai 2022, une nouvelle carte interactive, simple et intuitive offerte gratuitement en ligne. Cette carte présente l'état de la situation pour chaque foyer du Québec et fera l'objet de mises à jour régulières jusqu'à la fin de l'Opération haute vitesse.

Afin que tous les foyers soient couverts d'ici le 30 septembre 2022, la population est invitée à consulter la carte interactive en ligne et à communiquer avec le Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité, à [email protected] , pour signaler toute adresse manquante ou erreur d'état de service.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :