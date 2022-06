La solution de contrôle intelligent aux frontières de DERMALOG reçoit le prix de l'innovation





Le German Design Council a une nouvelle fois récompensé les innovations techniques en leur décernant le Prix allemand de l'innovation à Berlin. DERMALOG Identification Systems GmbH s'est vu décerner un prix pour son nouveau système de caméras qui simplifie les contrôles aux frontières.

BERLIN et HAMBOURG, Allemagne, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Avec sa caméra CT1, DERMALOG a élaboré une nouvelle technologie pour la capture automatisée des visages. Cette solution repose sur la reconnaissance faciale intégrée de DERMALOG, qui permet au système de s'adapter automatiquement à la hauteur du visage des individus. Un jury d'experts du German Design Council a décerné le Prix allemand de l'innovation 2022 à ce système de caméra innovant.

À une hauteur maximale de 2 mètres, la caméra CT1 capte les visages et fournit des portraits conformes aux dernières exigences de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale). La solution DERMALOG est également dotée d'une fonction de détection des attaques par usurpation d'identitée intégrée et d'un contrôle sans contact de la température corporelle. La caméra CT1 est donc particulièrement adaptée à une utilisation dans les zones de contrôle des frontières nationales.

« La biométrie gagne en importance dans le domaine du contrôle des frontières, a déclaré Günther Mull, PDG de DERMALOG. Par exemple, les données biométriques sont un élément important du futur système d'entrée et de sortie dans l'Union européenne. Nos solutions automatisées contribuent sensiblement au traitement sûr et rapide des données et garantissent un processus sans faille aux postes-frontière. »

Outre la caméra CT1, DERMALOG propose une autre solution innovante : le terminal d'enregistrement automatique DERMALOG. En plus de la reconnaissance faciale, ce terminal enregistre également les données des passeports et des empreintes digitales. Ces deux systèmes fonctionnent déjà parfaitement et sont utilisés par les autorités frontalières de nombreux pays.

- La photo est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com )

-DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec les médias

+49 (0)40 413 227 - 0

[email protected]

www.dermalog.com

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 07:42 et diffusé par :