La population mobilisée pour célébrer tous les finissants?!

Journée des finissants 2022 : la vague de reconnaissance s'amplifie

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cette année, plusieurs municipalités se joignent au Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), à Alloprof et à Télé-Québec pour célébrer en grand les finissants des quatre coins du Québec alors que s'achèvent deux années scolaires marquées par la pandémie. Du même souffle, les organisations invitent toute la population à contribuer à ce mouvement de reconnaissance, en posant des gestes simples qui renforcent la fierté de nos finissants.

Un retour à la normale vers un nouveau départ

Que nos diplômés s'apprêtent à passer au cycle supérieur, à intégrer le marché du travail, ou bien qu'ils se préparent à se lancer dans une nouvelle aventure, une chose est sûre : ils peuvent de nouveau célébrer, en vrai, la fin de cette étape et le début d'une autre. Qui plus est, leur résilience et leur persévérance durant les derniers mois ont abouti à l'accomplissement que nous célébrons avec eux aujourd'hui.

Mouvement de reconnaissance

Souligner cette étape de la vie par des rituels constitue un moyen de marquer le départ vers de nouvelles possibilités d'avenir pour nos jeunes. Grâce à la Journée des finissants, c'est la voix de tous les Québécois et Québécoises qui s'ajoute aux cérémonies rassembleuses du milieu scolaire, permettant à nos finissants de clore en beauté la fin d'un parcours pour lequel ils ont déployé une volonté et une énergie inébranlables.

En cette Journée des finissants, c'est donc l'occasion de montrer à nos jeunes que l'entièreté de la société québécoise les félicite de cette réussite formidable qu'est l'obtention d'un diplôme, d'une qualification et même le passage d'un cycle à un autre.

Contribuons ensemble au mouvement

Cette année, plusieurs municipalités à travers le Québec unissent leurs voix au RQRÉ, à Alloprof et à Télé-Québec, pour inviter les familles, amis, employeurs, enseignants, élus, personnels scolaires et autres, à féliciter et à célébrer les finissants de leur entourage ainsi qu'à leur communiquer tout leur soutien et toute leur admiration.

Ainsi, ce 17 juin, honorons et célébrons tous nos finissants en grand pour ce moment charnière de leur vie. Participons tous ensemble à créer un élan collectif de fierté en replongeant dans nos souvenirs :

Sur les médias sociaux, publions notre photo de bal de finissant en identifiant un jeune de la promotion 2022 vivant cet accomplissement et en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.

D'autres actions de célébration

Dans le cadre de cette célébration collective, Alloprof invite la population à participer au concours «?Fiers de nos finissants?» afin de souligner la réussite d'un élève terminant son parcours du primaire ou du secondaire. À gagner : une carte-cadeau de 500 $ dans un magasin au choix pour récompenser la réussite scolaire. Pour participer, visitez le site aprof.ca/finissants-2022.

Pour sa part, Télé-Québec dévoile aujourd'hui sur sa plateforme Cuisinez?! des recettes de petits gâteaux festifs à confectionner pour féliciter un finissant. Une façon simple et gourmande de souligner l'accomplissement de nos jeunes.

CITATIONS

«?Nous avons imaginé cette journée pour créer un mouvement invitant la population québécoise à célébrer et à applaudir tous nos finissants, et ce, d'année en année. Terminer ses études, obtenir un diplôme ou une qualification, c'est valorisant : tel est le message que nous comptons faire résonner. Les municipalités, qui nous ont rejoints cette année pour reconnaître leurs finissants, emboitent le pas aux 180 organismes ayant appuyé cette démarche depuis le début. Cette célébration à grande échelle de la diplomation et de la qualification renforce de nos jeunes leur sentiment d'importance quant à leur démarche d'études et de formation?». -- Les instigateurs de la Journée des finissants

«?La Journée des finissants célèbre l'aboutissement de nombreux efforts et de la détermination que nos élèves déploient chaque jour dans leur cheminement ; qu'ils soient du primaire, du secondaire ou des formations professionnelles, formations aux adultes et formations spécialisées aux quatre coins du Québec. Ils méritent tous notre soutien et nos encouragements. J'invite la population à se joindre au mouvement pour les féliciter chaleureusement?». -- Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

«?Nos jeunes sont les bâtisseurs du Québec de demain. C'est pourquoi il est important de valoriser leurs accomplissements et leurs diplômes ainsi que de souligner leur volonté et la grande capacité d'adaptation dont ils ont fait preuve au cours des dernières années. Montrons à nos finissants que nous sommes fiers d'eux?!?» -- Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

«?Avec le retour progressif à la normale observé ces derniers temps, nos jeunes ont pu renouer avec les activités parascolaires, interscolaires et associatives. Je suis certaine que la qualité de leur dernière année au secondaire s'en est retrouvée rehaussée, et je veux remercier tous les membres du corps enseignant et du personnel scolaire qui se dévouent pour que l'école soit un milieu de vie dynamique. Félicitations à nos finissantes et finissants et bonne continuation?!?» -- Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Pour en savoir plus sur la Journée des finissants, visitez le site Internet : www.journeedesfinissants.com

À propos de la Journée des finissants

La Journée des finissants est un mouvement initié par le Réseau québécois pour la réussite éducative en partenariat avec Alloprof et Télé-Québec et en est à sa troisième édition. La première édition avait permis de mobiliser près de 180 organisations en déclarant officiellement la toute première Journée des finissants. La Journée des finissants, c'est la création d'un rituel sociétal, par la mise en oeuvre d'une grande célébration collective, à laquelle tous les Québécoises et Québécois sont conviés. Par cette journée, c'est la voix de toute la société qui s'ajoute aux initiatives et aux célébrations du milieu scolaire.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année, l'organisme aura aidé plus de 700?000 élèves et parents. L'organisme est soutenu par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, RBC Banque Royale, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Fondation Préfontaine-Hushion, Rogers, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec et Ubisoft. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici.

À propos de Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Multiplateforme, Télé-Québec propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de susciter la réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d'ici ainsi que de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux régionaux. Que ce soit sur son site Web ou avec son application, Télé-Québec propose tous ses contenus vidéo sur tous les écrans, et ce, gratuitement. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter et Instagram, telequebec.tv

