Huawei ouvre les candidatures pour son programme Digital InPulse 2022 en faveur des start-ups françaises





Huawei ouvre aujourd'hui la neuvième édition de son programme Digital InPulse et appelle à postuler les start-ups qui innovent au service du bien-être. Le programme Digital InPulse accompagne les pépites françaises dans leur développement à l'international, et notamment vers les marchés asiatiques. Cette initiative porte l'ambition de soutenir la croissance économique française en favorisant le dynamisme des écosystèmes locaux.

Huawei organise Digital InPulse depuis 2014 en partenariat avec le Comité Richelieu sous la forme d'un concours : une dizaine de start-ups sont auditionnées dans plusieurs villes étapes. Les deux projets jugés les plus prometteurs bénéficient d'un soutien financier de 30 000 ? pour le premier prix et de 20 000 ? pour le second.

À la fin de son tour de France, Digital InPulse organise des rendez-vous professionnels avec la Chine du sud : les lauréats peuvent rencontrer des acteurs locaux dans le but de confronter leur solution au marché asiatique, de découvrir des opportunités de développement international et de poursuivre leur croissance. En 9 ans, ce sont 80 start-ups qui ont ainsi été épaulées.

Une édition 2022 sous le signe du #BienÊtre

Après deux ans de crise liée au Covid-19, il apparaît essentiel aujourd'hui de préserver notre santé physique et mentale, de prendre soin de nous comme de nos proches, et d'assurer notre bien-être. Huawei a toujours souhaité mettre la technologie et l'innovation au service de la vie en bonne santé. L'entreprise soutient le développement de la santé connectée, qu'il s'agisse de télémédecine ou de traqueur d'activité avec la sortie récente de la montre Huawei Watch GT 3.

C'est pour ces raisons que Digital InPulse s'adresse cette année aux start-ups qui développent des solutions technologiques dédiées au bien-être, au bien vivre, au bien manger ou au bien vieillir. Sont concernés les secteurs de la santé intelligente, du sport connecté, de la FoodTech, de la SilverTech et toutes les innovations qui cherchent à améliorer la qualité de vie à la maison et au travail.

Appel à candidature jusqu'au 28 août

Les start-ups qui le souhaitent peuvent candidater dès maintenant via le site digitalinpulse.com, et ce, jusqu'au 28 août. Les entreprises doivent proposer une solution liée au thème qui soit innovante et mature. La pertinence du modèle économique du projet et sa capacité à se développer en dehors des frontières de la France sont des critères clés de sélection.

Après une première sélection sur dossier, les auditions des start-ups retenues seront organisées entre septembre et novembre, selon un agenda qui sera communiqué prochainement. Le jury de cette neuvième édition sera composé dans chaque ville-étape de plusieurs représentants de Huawei, d'un représentant du Comité Richelieu, d'un alumni Digital InPulse ou d'un entrepreneur chevronné, et d'un partenaire local.

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 05:55 et diffusé par :