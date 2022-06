Les consommateurs augmentent leur activité numérique malgré une hausse des inquiétudes en matière de fraude





Les transactions financières numériques sont devenues monnaie courante ces dernières années, augmentant le nombre de consommateurs avertis avec une conscience aiguë de la fraude et du rôle que jouent les outils de reconnaissance et de sécurité dans leur protection. Les informations du Rapport annuel sur l'identité et la fraude mondiales d'Experian ont révélé que plus de la moitié des consommateurs interrogés dans le monde avaient été victimes de fraude ou connaissaient quelqu'un qui l'avait été ? cas dans lesquels l'usurpation d'identité avait dépassé les vols de carte de crédit au rang de leur principale inquiétude en matière de sécurité. Malgré ces inquiétudes, la plupart des consommateurs-répondants déclarent que leur activité en ligne augmentera au cours des trois prochains mois.

« Les criminels cherchent constamment la voie de la moindre résistance et pour lutter contre ça, les organisations doivent être tout aussi agressives pour exploiter les données en tant que défense, donner la priorité aux investissements dans la détection et la prévention de la fraude, et prouver à leurs clients que leur sécurité est primordiale », a déclaré Eric Haller, VPE/DG de l'identité et de la fraude mondiales chez Experian.

Dans le monde entier, les consommateurs placent la sécurité au-dessus de tous les autres éléments de leur expérience en ligne. Les entretiens menés auprès des participants ont révélé que pour de nombreuses personnes, l'équilibre entre le besoin de sécurité et la commodité des transactions en ligne se résume finalement aux sociétés dans lesquelles ils ont confiance. Les fournisseurs de système de paiement, les sociétés de cartes de crédit, les prestataires technologiques, et les services de streaming sont les entreprises dans lesquelles les consommateurs ont le plus confiance pour répondre aux problèmes de sécurité en ligne.

Les consommateurs ont également déclaré que quelle que soit la taille de la société, si une marque offre constamment des expériences numériques positives, ils auront confiance dans l'organisation pour protéger leurs données. 57 % des consommateurs déclarent qu'ils sont d'accord pour partager leurs données si cela garantit une plus grande sécurité ou empêche la fraude, avec des consommateurs qui attendent une protection des sociétés en retour.

Près de 75 % des consommateurs attendent des entreprises qu'elles prennent les mesures de sécurité nécessaires pour les protéger en ligne. Ce n'est pas une surprise pour les entreprises, dont une majorité s'attend à ce que les consommateurs citent la sécurité comme principale priorité. Et pourtant, indépendamment de l'investissement de l'entreprise, 70 % d'entre elles déclarent que la prévention de la fraude est leur première préoccupation - le plus haut chiffre jamais atteint.

L'enquête indique qu'il y a encore un écart considérable entre le sentiment du consommateur et les intentions de l'entreprise en matière de vérification de l'identité. Seuls un tiers des consommateurs sont convaincus que les entreprises les reconnaîtront de façon répétée en ligne, même si 84 % déclarent que la reconnaissance des clients est très, voire extrêmement, importante. Et il n'y a aucun chef de file surprise s'agissant des méthodes de reconnaissance et de sécurité que les consommateurs préfèrent : la biométrie physique et les codes PIN des appareils occupent les deux premières places.

Le 6e Rapport annuel sur l'identité et la fraude mondiales est disponible ici : https://bit.ly/GIDFR22

Les observations supplémentaires du rapport annuel sur l'identité et la fraude de cette année incluent :

77 % des consommateurs déclarent que leur inquiétude a augmenté après avoir fait l'expérience d'un incident de fraude en ligne ; ces inquiétudes étaient les plus élevées en Colombie, au Pérou et au Brésil.

83 % des consommateurs ont déclaré que la sécurité était le facteur le plus important de l'expérience en ligne. Ce chiffre est le plus élevé - 89 % - en Colombie, au Chili, en Irlande et en Afrique du Sud.

95 % des baby-boomers citent la sécurité comme l'aspect le plus important de leur expérience en ligne, soit 10 points de pourcentage de plus que leurs contreparties de la génération Z.

Les baby-boomers se sentent plus en sécurité avec la biométrie physique, davantage que leurs contreparties plus jeunes (18 à 25 ans). Ils ont également davantage confiance dans la biométrie comportementale.

Les entreprises déclarent que l'amélioration du parcours numérique du client est primordiale. Ce chiffre est le plus élevé (supérieur à 90 %) en Indonésie, en Inde, au Brésil, au Chili, aux États-Unis et en Irlande.

Seul 1 consommateur sur 5 déclare s'être vu proposer une option de formulaire prérempli dans le cadre de leur expérience numérique d'ouverture de compte.

Note aux rédacteurs :

Afin de développer l'enquête, Experian a interrogé plus de 6 000 consommateurs et près de 1 900 entreprises dans 20 pays comprenant l'Australie, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Danemark, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, l'Italie, la Malaisie, les Pays-Bas, la Norvège, le Pérou, Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ont également été intégrés des entretiens avec des clients du Brésil, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.

L'activité identité et fraude d'Experian comprend plus de 300 experts de la fraude dans le monde qui travaillent à protéger les identités des personnes et à lutter contre la fraude pour les entreprises dans plusieurs secteurs, y compris les services financiers, les télécommunications, le détail/commerce électronique, l'assurance, le gouvernement et la santé.

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. À chaque grand moment de la vie, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise grâce à la mise en relation avec de nouveaux clients, nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre en main leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir l'usurpation d'identité et la criminalité.

Forts de nos 20 600 collaborateurs oeuvrant dans 43 pays, nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, des personnes de talent et des projets d'innovation afin de permettre à tous nos clients de maximiser chaque opportunité. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com ou visitez notre plateforme mondiale de contenu d'informations sur notre blog d'actualités mondial pour obtenir les dernières actualités et informations du Groupe.

Experian et les marques d'Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Experian et de ses sociétés affiliées. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 03:55 et diffusé par :