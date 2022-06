La plateforme leader Web3 de Vatom s'associe à Premiere Music Experiences Company elrow pour ouvrir aux fans de nouveaux horizons et annonce une expansion internationale





Cette collaboration permettra aux participants des festivals de musique de vivre des expériences Web3 immersives.

BARCELONE, Espagne, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Vatomtm, une société leader de Web3 basée en Californie, a annoncé aujourd'hui son nouveau partenariat avec elrow, une marque d'événements de divertissement de premier plan, pour inaugurer la nouvelle frontière des expériences musicales pour les fans du monde entier. Soutenue par l'expansion internationale de l'entreprise, Vatom Europe opérera à Barcelone, en Espagne, et permettra un engagement personnalisé des fans et des expériences inoubliables pour les participants de l'événement, que ce soit virtuellement ou dans la vie réelle. Vincenc Marti, actuel président et membre du conseil d'administration, assumera les fonctions de directeur général de Vatom Europe.

« Nous aimons l'idée d'offrir des expériences personnalisées et de décerner des prix à nos fans les plus spéciaux de nos spectacles en nous appuyant sur des technologies innovantes telles que Vatom », a déclaré Juan Arnau Jr, PDG et fondateur d'elrow.

« Étant donné son statut de puissance mondiale des expériences musicales, nous avons estimé qu'elrow était le partenaire idéal pour embrasser les innovations Web3 et la plateforme métavers de Vatom à l'échelle internationale », a déclaré Eric Pulier, fondateur et PDG de Vatom.

Ce partenariat stratégique fait suite à sa première collaboration avec elrow Town Madrid le mois dernier, qui a accueilli plus de 35 000 participants. À l'aide du portefeuille numérique NFT cross-chain de Vatom, accessible par l'application du festival, les fans ont déverrouillé des NFT gratuits et de collection et ont participé à une chasse aux oeufs en réalité augmentée (RA) sur le site du festival afin d'avoir accès à des offres exclusives. Environ 50 000 NFT intelligents Vatom et 500 oeufs RA ont été distribués pendant le festival.

« Lorsque nous avons fait découvrir la technologie Vatom à la famille elrow, la réponse des fans a largement dépassé nos attentes », a déclaré Vincenc Marti, directeur général de Vatom Europe. Et d'ajouter : « Il existe clairement une très forte demande en expériences virtuelles immersives, telles que Vatom les propose. »

L'expansion européenne de Vatom contribuera de manière significative à la croissance de son activité ainsi qu'à l'économie locale de Barcelone. Vatom prévoit de continuer à renforcer sa présence dans toute l'Europe.

La technologie de plateforme Web3 de Vatom sera intégrée dans la vaste liste d'événements d'elrow en Europe et aux États-Unis. Les participants au festival peuvent découvrir ses activations tout au long de l'année. Sont notamment concernés : Ibiza, Londres, la Hollande, Amsterdam, la Croatie, New York et San Francisco.

Afin de célébrer ce partenariat, Vatom et elrow organisent une conférence de presse à l'elrow House le 16 juin 2022, à 17 h 30. Les représentants des médias qui souhaitent y assister sont priés de contacter Rosa Santos Romero, [email protected] , +34 673 052230 / +34 661 497551.

Pour en savoir plus : www.vatom.com / www.elrow.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840494/elrow_Family_and_Vatom.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840495/elrow_Family_and_Vatom_2.jpg

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 03:21 et diffusé par :