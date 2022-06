FourKites poursuit sur sa lancée sans précédent en Europe, enregistrant une croissance de 148 % d'une année sur l'autre





FourKites®, plateforme leader de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, annonce aujourd'hui avoir dépassé ses objectifs de croissance annuels sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMOA). La société a enregistré une croissance de 148 % de ses expéditions au cours des 12 derniers mois, dépassant ses prévisions de croissance de 100 %. Le nombre de clients suivant les chargements avec FourKites dans la région EMOA a augmenté de 59 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le nombre de transporteurs suivant les expéditions a augmenté de 55 % au cours de la même période.

« Au cours de la dernière année, nous avons investi massivement en Europe ? dans notre équipe, nos partenaires, nos produits et nos clients. Les chaînes d'approvisionnement complexes d'aujourd'hui nécessitent une visibilité mondiale de bout en bout, et la région est vitale pour le commerce mondial », a déclaré Mathew Elenjickal, PDG et fondateur de FourKites. « Nous constatons que cet investissement se reflète dans nos indicateurs de croissance accélérée au cours de la dernière année ».

Parmi les plus récents clients de FourKites, citons Barilla Group, Beyond Meat, Cardinal Health, Haworth, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts et Yamaha Motors.

L'investissement local est rentable

En janvier 2022, FourKites a acquis le fournisseur allemand de visibilité de la chaîne d'approvisionnement NIC-place, leader du marché des solutions logicielles de visibilité de la chaîne d'approvisionnement spécialement conçues pour les entreprises de transport, les transporteurs et les prestataires de services logistiques. L'acquisition a créé le plus grand réseau de transporteurs multimodaux en Europe, offrant aux expéditeurs mondiaux la plate-forme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de bout en bout la plus complète.

En outre, au cours des derniers mois, FourKites a investi dans ses équipes locales avec des vétérans chevronnés de l'industrie, pour construire l'infrastructure nécessaire pour soutenir son réseau européen en pleine croissance. Parmi les embauches récentes de cadres supérieurs, citons Katja van Trigt, directrice principale des talents et du développement EMOA, qui arrive chez FourKites avec un bilan enviable après avoir travaillé chez American Express, Bausch & Lomb et Infoblox.

Jeroen Peijnenburg, directeur de compte d'entreprise, Europe du Sud, dirigera les opérations de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites dans la région. Il a occupé pendant de nombreuses années des postes de direction au sein de transporteurs mondiaux propriétaires d'actifs et de fournisseurs de services logistiques.

Nicu Ciontea, gestionnaire de transporteurs, basé à Amsterdam, augmentera le support des transporteurs à travers l'Europe. Jusqu'à récemment, Nicu dirigeait l'équipe de vente des transporteurs chez CH Robinson à Amsterdam.

Nicholas Mellings, directeur de compte d'entreprise EMOA, dirigera l'équipe des ventes de FourKites au Royaume-Uni. Nicholas apporte avec lui 30 ans d'expérience dans l'industrie du transport et de la logistique, dont les cinq dernières années à travailler pour Transporeon.

Nouveaux bureaux

FourKites a également renforcé sa présence européenne avec de nouveaux bureaux. La société a ouvert un siège européen plus grand à Amsterdam ; un nouveau bureau à Munich desservant le marché pivot allemand ; et une présence accrue en Pologne pour desservir le marché des transporteurs d'Europe de l'Est.

« Pour soutenir notre réseau croissant d'expéditeurs et de transporteurs européens, nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer une forte présence locale, avec une connaissance hautement spécialisée du marché européen », explique Elenjickal. Elenjickal lui-même est actuellement en tournée en Europe, visitant les nouveaux bureaux, rencontrant les clients en face à face et accueillant personnellement les nouveaux experts de la chaîne d'approvisionnement de FourKites recrutés pour alimenter la croissance organique.

« L'Europe saisit rapidement les avantages de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement », ajoute-t-il. « Les entreprises européennes constatent que l'approche de FourKites correspond naturellement à leurs besoins actuels, et que la synergie est ce qui crée plus de transparence, de collaboration et de résilience dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ».

« La numérisation est une étape importante dans le parcours de Dow vers la mise en oeuvre d'une stratégie de visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Kevin Nielen, responsable logistique chez Dow Chemical. « Notre partenariat stratégique avec FourKites nous permet de numériser et de passer d'une méthode de travail manuelle à un flux de travail de plate-forme technologique intégré ».

FourKites Europe en chiffres

Les cinq principaux pays par volume de chargement : Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et Italie.

Croissance de 148 % des expéditions EMOA au cours des 12 derniers mois

Croissance de 59 % du nombre de clients suivant les chargements dans la région EMOA au cours des 12 derniers mois

Croissance de 55 % du nombre de transporteurs suivant les expéditions dans la région EMOA au cours des 12 derniers mois

2,4 milliards de km suivis dans la région EMOA au cours des 12 derniers mois

Ports : Au cours des 12 derniers mois, FourKites a enregistré une croissance de 15 % du nombre de ports suivis dans la région EMOA. Nous couvrons maintenant 295 ports de la région.

Au cours des 12 derniers mois, FourKites a enregistré une croissance de 92 % du nombre d'installations suivies dans la région EMOA. Nous couvrons maintenant 134 000 installations dans la région.

