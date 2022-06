L'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale exige un siège au Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle du gouvernement





NUMÉRO À COMPOSER :

Ligne de conférence AT&T

877 226-8163

Code d'accès : 5204385

TORONTO, 16 juin 2022 /CNW/ - L'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA) demande que les travailleurs soient représentés au sein du Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle créé en 2019 pour conseiller le gouvernement du Canada sur la façon de consolider les forces et le leadership mondial du Canada en matière d'intelligence artificielle (IA), cerner les possibilités de créer une croissance économique qui profite à tous les Canadiens et veiller à ce que les progrès en matière d'IA reflètent les valeurs canadiennes. Le Conseil consultatif comprend d'éminents experts en IA de l'industrie, de la société civile, du milieu universitaire et du gouvernement canadien. L'AIMTA souligne que les travailleurs, le groupe le plus touché par la technologie de l'IA, n'ont pas de siège au sein d'un conseil consultatif gouvernemental créé pour exploiter le potentiel de l'IA.

Le vendredi 17 juin à 13 h, l'AIMTA et d'éminents économistes qui ont été témoins de l'effet de l'automatisation sur les travailleurs des secteurs du transport aérien, de la fabrication, de la construction navale, de l'aérospatiale, des soins de santé et de l'hôtellerie, exposeront le point de vue des travailleurs sur l'impact de cette technologie.

Les effets de l'intelligence artificielle sur l'emploi ont suscité beaucoup d'intérêt alors que nous entendons parler des progrès technologiques chaque jour. La COVID-19, en particulier, a stimulé l'adoption de nouvelles façons de faire des affaires, dont la plupart exigent des moyens d'éviter le contact direct pour réduire la transmission. L'AIMTA a publié un rapport concernant l'impact de l'IA sur la main-d'oeuvre. Notre rapport, intitulé « Tracer le changement : La voix des travailleurs dans un monde automatisé » , porte sur la technologie de l'IA et son incidence sur les emplois au Canada. Le rapport présente les conclusions et les recommandations des groupes de discussion avec les syndiqués qui ont fait part de leurs inquiétudes et des réalités quotidiennes liées à l'automatisation.

Parmi les orateurs figurent :

Ivana Saula , directrice de recherche - AIMTA Canada

, directrice de recherche - AIMTA Canada Tim McSorely , coordonnateur national de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles

, coordonnateur national de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles Dave Flowers , président, section locale 2323 de l'AIMTA

, président, section locale 2323 de l'AIMTA David Chartrand, vice-président général canadien de l'AIMTA

