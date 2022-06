Inauguration de nouveaux logements pour les jeunes à risque à Vancouver





VANCOUVER, BC, le 16 juin 2022 /CNW/ - Les jeunes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver à Vancouver ont maintenant accès à 40 nouveaux logements en maison d'hébergement assortis de services, grâce à l'achèvement de la phase 2 du projet d'agrandissement de Covenant House Vancouver.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a investi environ 7,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, a versé une subvention d'environ 2,5 millions de dollars et offrira environ 475 000 $ en financement d'exploitation annuel. Covenant House Vancouver a versé environ 23,66 millions de dollars en financement, garanti par des dons indépendants.

Situé au 1280, Seymour Street, l'immeuble de 10 étages offrira davantage de logements aux jeunes vulnérables de 16 à 24 ans. La phase 1 de ce projet d'agrandissement, terminée en 2019, a permis de créer 28 logements au 1302, Seymour Street, pour les jeunes à risque. Pour Covenant House, la dernière étape consistera à rénover l'espace existant au 326, West Pender Street.

Le nouvel immeuble est composé de 40 logements, dont la majorité comptera 2 lits. Au besoin, la capacité peut être accrue pour permettre un maximum de 150 places au total.

Covenant House Vancouver agira à titre d'exploitant. Les jeunes auront accès à l'immeuble situé au 1208, Seymour Street à compter du 5 juillet.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Cet investissement permettra d'offrir 40 logements en maison d'hébergement avec services de soutien aux jeunes à risque de Vancouver, où les besoins sont très grands. Il est absolument essentiel de créer des options d'hébergement comme celle-ci partout au pays afin de briser le cycle de l'itinérance pour les personnes à risque. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin que personne ne soit laissé pour compte. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Covenant House a une longue tradition de renforcement du sentiment d'appartenance et de dévouement pour aider certaines des personnes les plus vulnérables de notre ville. Je suis ravie de voir cet important immeuble mis en service, et je suis convaincue que ce bâtiment et les services de soutien essentiels offerts transformeront la vie de tant de jeunes. Félicitations aux personnes concernées. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement produit des résultats et agit concrètement dès maintenant. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Les jeunes à Vancouver et dans toute la Colombie-Britannique devraient toujours avoir accès à un endroit sûr où rester. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qui permet à un plus grand nombre de jeunes à risque de sortir de la rue et d'avoir une meilleure vie. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement

« Trop de jeunes à Vancouver n'ont pas accès aux logements dont ils ont besoin. Nous travaillons avec nos partenaires pour construire plus de places comme celles-ci, afin qu'un plus grand nombre de jeunes vulnérables aient les bases stables dont ils ont besoin pour se remettre sur pied. » - Brenda Bailey, députée provinciale de Vancouver-False Creek

« Notre nouvel immeuble est conçu de façon réfléchie pour répondre aux besoins complexes des jeunes. Il comprend des espaces qui nous permettront d'offrir des services de soutien intégrés menant à une guérison et à une croissance transformatrices. Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir les jeunes dans notre nouvel immeuble, et nous sommes prêts à continuer de leur offrir amour et espoir. » - Krista Thompson, directrice générale, Covenant House Vancouver

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



rénover jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements abordables pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser 2,9 milliards de dollars en financement dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit comme jamais auparavant dans le logement, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans. Depuis 2017, la province a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 8 400 logements à Vancouver .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

