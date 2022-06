Casio lance sa caméra de dermatologie et son dermoscope en Europe





Suite à la déclaration de conformité avec le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR) de l'UE

TOKYO, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que les études de conformité avec le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR) étaient terminées et que l'UE avait délivré une déclaration de conformité pour sa caméra de dermatologie DZ-D100 et son dermoscope DZ-S50. *1 Les DZ-D100 et DZ-S50 seront lancés en Europe en août et devraient être vendus par Casio Europe GmbH (Norderstedt, Allemagne) et Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Royaume-Uni).

*1 La déclaration de conformité de l'UE est délivrée au nom du fabricant, Yamagata Casio Co., Ltd.

Au Japon, les ventes ont commencé en mai 2019 pour la DZ-D100, une caméra de dermatologie qui permet la photographie standard et en gros plan des zones affectées de la peau, et le D'z IMAGE Viewer, un logiciel PC gratuit qui facilite la gestion des images capturées. En mars 2020, Casio a lancé le DZ-S50, dermoscope léger qui facilite l'observation de plus grandes zones de la peau. Casio commercialise également ses produits dans trois autres pays ? les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ? dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses activités à l'extérieur du Japon.

Avec la déclaration de conformité de l'UE, les DZ-D100 et DZ-S50 peuvent porter la marque CE indiquant que ces produits sont conformes aux lois et réglementations de conformité de l'UE. Après avoir obtenu cette certification, les ventes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, *2 et dans d'autres pays européens seront lancées en août.

*2 Bien que le Royaume-Uni ait quitté l'UE le 31 janvier 2020, les produits vendus au Royaume-Uni pourraient porter ce même label CE jusqu'en juin 2023.

En ajoutant les ventes en Europe à celles aux États-Unis et en Océanie, Casio est en pleine expansion de ses activités et contribue aux soins dermatologiques dans le monde.

Informations complémentaires :

Les prochains congrès de dermatologie en Europe où Casio exposera.

Conférence annuelle 2022 du RCGP (en collaboration avec Wonca Europe)

29 juin ? 1er juillet 2022 / ExCel, London Page d'accueil : https://woncaeurope2022.org/fr/rcgp

FOBI 2022

12 juillet ? 16 juillet 2022 / Centre de Congrès International de Munich, à Munich Munich Page d'accueil : https://fortbildungswoche.de/

Congrès EADV 2022

7 septembre ? 10 septembre 2022 / Centre de Convention de Milan, Milan Page d'accueil : https://eadvcongress2022.org/congress/

