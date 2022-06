Barceló Hotel Group choisit la solution Talkdesk Contact Center





Talkdesk®, Inc., un leader mondial des centres de contact cloud pour les entreprises obsédées par le client, a été choisi par Barceló Hotel Group pour fournir une destination basée sur le cloud afin de centraliser les opérations de centre de contact de la marque hôtelière et d'améliorer l'expérience client (CX) pour ses clients.

Barceló Hotel Group est la division hôtelière du Barceló Group, un leader du tourisme espagnol. Fondée en 1931 par Simón Barceló, l'entreprise hôtelière a continué à prospérer sous la direction de trois générations de la famille Barceló. Le groupe hôtelier Barceló gère 60 000 chambres dans plus de 270 établissements hôteliers urbains et de loisirs quatre et cinq étoiles dans 24 pays. Leur philosophie d'entreprise de « forward hoteligence » inspire la marque à continuer de placer la barre encore plus haut en matière d'expérience client, ce qui lui vaut d'être reconnue comme l'une des 30 plus grandes marques hôtelières au monde.

Talkdesk CX Cloudtm, une solution d'expérience client de bout en bout, a aidé Barceló à réaliser la transformation numérique au sein de son centre de contact. La flexibilité et l'évolutivité de la plate-forme Talkdesk ont aidé la marque à franchir un pivot critique de centres de contact géographiquement cloisonnés vers un hub virtuel centralisé pour gérer toutes les interactions avec les clients. Auparavant, les agents de centres de contact du Barceló Hotel Group ? travaillant dans divers endroits à travers le monde ? ne pouvaient se concentrer que sur les demandes de renseignements des clients dans leurs propres zones géographiques. Avec la solution Talkdesk, chaque agent du Barceló Hotel Group peut assister n'importe quel client à tout moment. Talkdesk for Salesforcetm fournit aux agents un accès en temps réel aux détails clés des clients ce qui leur permet d'anticiper et de satisfaire les besoins des clients. Les agents individuels peuvent également accéder à tous leurs canaux de communication, outils et données client sur un seul écran, ce qui se traduit par des flux de travail rationalisés et une efficacité accrue. Des fonctionnalités basées sur l'IA telles que Talkdesk Interaction Analyticstm et Talkdesk QM Assisttm offrent des occasions précieuses de coaching en temps réel qui aident les agents à exploiter chaque interaction pour obtenir des informations sur les clients menant à des expériences client exceptionnelles.

« L'engagement de Barceló envers un excellent service à la clientèle est l'un des principaux objectifs stratégiques de l'entreprise. Ce n'est pas seulement notre vocation, c'est la passion qui nous fait avancer », a déclaré Iñigo Onieva, directeur commercial numérique mondial de Barceló Hotel Group. « Nous considérons également qu'offrir d'excellentes expériences aux clients et une valeur ajoutée lors du processus de réservation via nos centres de contact commence par donner à nos employés l'accès aux meilleurs outils intégrés à une expérience omnicanal avec Barceló.com. La solution Talkdesk offre à nos agents de centres de contact un moyen plus simple d'exploiter des données complexes et de fournir une expérience client plus personnalisée et transparente - avant, pendant et après avoir séjourné dans l'un des hôtels gérés par Barceló Hotel Group ».

« Dans l'hôtellerie et le tourisme, le parcours client ne se limite pas aux moments passés à apprécier un hébergement hôtelier cinq étoiles. Les marques dont la mission est d'offrir également des expériences client cinq étoiles ? de la première demande de renseignements à ces points de contact post-visite réfléchis ? seront reconnues comme des pionnières dans la poursuite de la fidélité des clients », a déclaré Kathie Johnson, directrice du marketing chez Talkdesk. « Avec la solution Talkdesk, les agents Barceló disposeront des capacités et du soutien nécessaires pour guider les clients dans ce parcours complet. Nous sommes fiers de nous associer avec Barceló pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en matière d'expérience client. »

Ressources supplémentaires

Découvrez le classement de Talkdesk en tant que Leader par Gartner dans le Magic Quadrant 2020 pour la catégorie Centre de contact en tant que service

Écoutez les clients expliquant pourquoi ils ont choisi Talkdesk CX Cloud, et comment leurs centres de contact ont évolué depuis

Réseaux sociaux

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est le leader mondial du secteur des centres de contact dans le cloud, pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Nos solutions d'expérience client privilégiant l'automatisation optimisent les processus de service clientèle les plus critiques de nos clients. Notre vitesse d'innovation, notre expertise verticale et notre présence mondiale reflètent notre engagement consistant à veiller à ce que les entreprises puissent offrir de meilleures expériences client, quels que soient le secteur et le canal utilisé, avec pour résultat une plus grande satisfaction de la clientèle et une accélération des résultats commerciaux.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou des marques déposées ® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique ni affiliation ni promotion de leur part.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 21:00 et diffusé par :