INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation d'appui aux sages-femmes





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sages-femmes, parents et militantes et militants syndicaux ont rendez-vous, vendredi midi à Montréal, pour réclamer la conclusion d'une entente collective de travail entre le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) et le gouvernement provincial.

QUOI :

Manifestation d'appui à la négociation.

QUI :

La présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec, Josyane Giroux, le responsable du secteur de la santé et des services sociaux à la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Sébastien Collard, et la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault, prendront la parole.

QUAND :

Vendredi 17 juin 2022 à compter de midi.

OÙ :

Devant les bureaux montréalais de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel

Centre de commerce mondial

380, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal, QC H2Y 3X7

Un BBQ de solidarité aura lieu dès midi.

À propos

Sans contrat collectif de travail depuis plus de deux ans, le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) tente sans succès de conclure une entente avec le gouvernement du Québec. Plusieurs séances de négociations sont prévues ces jours-ci. Le RSFQ réunit près de 250 professionnelles qui assurent chaque année plus de 4,5 % des naissances au Québec.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) regroupe 10?000 professionnèles, techniciennes et techniciens dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale, de l'action communautaire et du secteur privé.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rassemble tous les membres de la CSN dans les régions de Montréal, de Laval et du Grand Nord, soit plus de 109?000 travailleuses et travailleurs répartis dans quelque 374 syndicats.

Lien utile : https://www.csn.qc.ca/actualites/sprint-de-negociation-chez-les-sages-femmes/

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 20:24 et diffusé par :