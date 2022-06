Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - 15 citoyennes et citoyens et 9 personnes expertes feront entendre leur voix !





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population. En voici la composition :

Membres Citoyens

Abitibi-Témiscamingue (région 08) : M. Bernard Flebus Laval (région 13) : Mme Yvette Gagnon



Bas-Saint-Laurent (région 01) : Mme Shahrazède Hasseine Mauricie et Centre-du-Québec (région 4) : M. Médo Touré



Capitale-Nationale (région 03) : M. Gilles Parent Montérégie (région 16) : Mme Mélissa Beaudin



Chaudière-Appalaches (région 12) : M. Kéven-Francis Perron Montréal (région 6) : Mme Magalie Véro René-Gérald



Côte-Nord (région 09) : Aucune candidature éligible Nord-du-Québec (région 10) : M. Denis Lemoyne



Estrie (région 05) : Mme Marianne Tétreault Outaouais (région 07) : M. Yanni Vlachos



Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (région 11) : M. Jean-François Spain Saguenay-Lac-Saint-Jean (région 02) : Mme Julie Boulianne



Lanaudière (région 14) : M. Claude Rochette Nunavik (région 17) : Aucune candidature reçue



Laurentides (région 15) : Mme Victoria Vieira Terres-Cries-de-la-Baie-James (région 18) : Aucune candidature reçue

Membres Experts

Professionnelles de la santé et des services sociaux : Dre Elizabeth Parenteau , médecin spécialisée en médecine de famille

Mme Josée Grenier, travailleuse sociale et professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais (UQO)

Mme Julie Fréchette, infirmière et directrice à la direction Développement et soutien professionnel à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Personnes issues de secteurs d'activité ayant un lien avec la santé et le bien-être : Mme Lara Khoury , professeure agrégée en droit à la Faculté de droit de l'Université McGill

M. Denis Lapointe , président de l'Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux Experte en évaluation des technologies de la santé et des médicaments : Mme Geneviève Plamondon , professionnelle scientifique au Bureau Méthodologies et éthique de l'INESSS Gestionnaire en santé et services sociaux : M. Daniel La Roche , directeur de la qualité, de l'évaluation, de l'éthique et des affaires institutionnelles au CHU de Québec - Université Laval Experte en éthique : Mme Hazar Haidar , professeure aux programmes en éthique du Département de lettres et humanités de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) Chercheur en santé : M. Matthew Menear , professeur adjoint au Département de médecine familiale et médecine d'urgence et chercheur régulier au Centre de recherche en santé durable VITAM de l'Université Laval

Citation :

Stimuler la participation citoyenne est au coeur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures. Pour en savoir plus sur le Forum et le processus de sélection de ses membres, vous pouvez visiter le site Web du CSBE au http://www.csbe.gouv.qc.ca.

Les membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

