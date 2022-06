Avis aux médias - Rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne





REGINA, SK, le 16 juin 2022 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne se rencontrent à Regina les 22 et 23 juin dans le cadre de la rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne. L'honorable Laura Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport et ministre responsable du Bureau de la condition féminine du gouvernement de la Saskatchewan, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, seront les hôtes d'une conférence de presse à la clôture de cette rencontre.

Les représentants des médias sont invités à assister à deux moments précis :

Le jeudi 23 juin 2022

11 h PRISE D'IMAGES - Travaux du Conseil

Photographes et caméramans auront accès à la rencontre afin de prendre des

photos et des séquences vidéo des ministres.





Lieu : DoubleTree by Hilton, salle Capital Ballroom

1975 Broad Street, Regina, Saskatchewan, S4P 1Y2



12 h CONFÉRENCE DE PRESSE DES MINISTRES





Lieu : DoubleTree by Hilton, salle Qu'appelle

1975 Broad Street, Regina, Saskatchewan, S4P 1Y2

Accréditation des médias

Les représentants des médias peuvent obtenir leur accréditation directement sur place à compter de 10 h, le 23 juin 2022, devant la salle Qu'appelle du DoubleTree by Hilton.

Les représentants des médias qui ne pourront pas se rendre a? la conférence de presse des ministres pourront y assister par téléphone.

Numéros à composer:

1-855-355-9283 (Français - French only)

1-855-353-9283 (Bilingue - Bilingual)

Code du Participant: 42244

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC), créée en 1994, est un forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. Consultez le site Web du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne à https://cmfc-mccf.ca.

