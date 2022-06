L'entreprise Yili, lauréate de six prix, rehausse à nouveau son profil d'innovatrice de calibre mondial





HOHHOT, Chine, 16 juin 2022 /CNW/ - La 15e édition du Global Dairy Congress a eu lieu du 14 au 16 juin, à Laval, en France. Le Dr Zhanyou Yun, président adjoint du Yili Group, a assisté à la séance « Innovation for the Future », et a prononcé un discours-programme sur le thème « Create Value through Innovation ». Le Dr Gerrit Smit, directeur général du Yili Innovation Center Europe, a assisté à la table ronde.

La cérémonie des World Dairy Innovation Awards s'est déroulée simultanément au congrès. En tirant parti des synergies stratégiques et de l'intégration des ressources, le Yili Group et sa filiale Ausnutria ont remporté six prix couvrant les segments de la conception d'emballages, de la nutrition des nourrissons, des produits laitiers destinés aux personnes qui souffrent d'intolérance, de la crème glacée, du fromage et des collations laitières.

Voici le commentaire de l'un des juges : « Yili est très attentive pour cerner les lacunes sur le marché et créer de produits novateurs brillants à la fois excellents et appétissants tout en accomplissant son objectif. »

Le Dr Yun a expliqué comment Yili s'est concentré sur la création d'un réseau d'innovation intégré à l'échelle mondiale, ce qui a aidé l'entreprise à obtenir une reconnaissance internationale. « L'intégration des talents et des ressources en matière de savoir nous a permis de mettre en place 15 centres d'innovation répartis dans le monde, créant ainsi une chaîne mondiale du savoir. »

Conception de produits sains grâce à une innovation axée sur les consommateurs

« Guidée par notre nouvelle vision pour la création de valeur, Yili poursuit son développement en tant qu'entreprise axée sur l'innovation. Nous sommes déterminés à lancer des produits sains pour répondre aux besoins de tous les types de consommateurs tout au long de leur vie », a déclaré le Dr Yun.

Pour que les consommateurs puissent profiter librement du fromage sans se soucier des restrictions liées à son entreposage, Yili a créé son suçon au fromage se dégustant à la température ambiante, gagnant du prix du « Meilleur fromage », un produit très nutritif pouvant être conservé en toute sécurité à la température ambiante. Revisitant l'esthétique chinoise traditionnelle, la crème glacée au lait frais Xujinhuan 3D adopte la forme élégante d'un éventail chinois, avec une peinture traditionnelle gravée à la surface. Fait avec du lait et des ingrédients de grande qualité selon les normes mondiales, ce magnifique produit est aussi délicieux et offre une bonne valeur nutritive. Pour les hommes d'âge moyen et les hommes âgés, un groupe plus axé sur la santé des os et la forme physique, le lait Shuhua Lactose -- Free Milk for Dad comprend 50 % plus de calcium naturel, de vitamine D et de taurine que le lait standard. Faisant appel à la technologie brevetée de l'hydrolyse du lactose LHT de Yili, le produit s'attaque également au problème de l'intolérance au lactose touchant de nombreux consommateurs asiatiques.

Lors du congrès, le Dr Yun a également fait part des progrès de l'entreprise dans la construction d'une « Silicon Valley laitière ». En juin, quatre projets clés du projet « Future Intelligence and Healthy Valley » de Yili seront mis en oeuvre à Hohhot, dans la région autonome de la Mongolie intérieure, y compris une base de production de lait liquide, une base de production de poudre de lait, la Chilechuan Ecological Smart Farm, et le centre Yili Intelligent Manufacturing Experience Center.

Engagement à bâtir un avenir carboneutre

Au sujet du rôle du secteur laitier dans la lutte contre les changements climatiques, le Dr Yun a déclaré : « Prenant le virage du développement durable à l'échelle de la planète, Yili a déployé des produits et des usines carboneutres, a publié une feuille de route pour un avenir carboneutre et s'est joint à nos partenaires dans toute la chaîne industrielle pour bâtir un avenir carboneutre. »

En avril, Yili a joué un rôle de premier plan au sein de l'industrie alimentaire chinoise en lançant des objectifs de réduction des émissions de carbone temporellement définis visant à atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de sa chaîne industrielle d'ici 2050.

Le 5 juin, Yili a également présenté un emballage « sans impression, utilisant moins d'encre ». Grâce à une technologie d'impression à faible teneur en encre, cet emballage permet de réduire la consommation d'encre de 60 %. L'emballage extérieur est composé de papier recyclé à 80 %. La mise à niveau des cartouches en papier permet de réduire la consommation de plastique de 260 kg par 100 000 emballages extérieurs.

