La région du Rio Grande du Texas du Sud : au coeur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine





MISSION, Texas, 16 juin 2022 /CNW/ - L'Amérique du Nord représente environ 25 % du marché mondial de la consommation, et le corridor de l'autoroute inter-États 69, qui sépare les États-Unis du nord au sud et qui relie le Canada au Mexique, est l'une des principales artères de la chaîne d'approvisionnement. Bon nombre des plus grands centres industriels d'Amérique du Nord sont situés le long de cette route, et des passages internationaux clés alimentent cette artère de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Le Council for South Texas Economic Progess (COSTEP) a récemment analysé le nombre de camions qui ont traversé les frontières entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 2019, 2020 et 2021. Les points d'entrée entre le Canada et les États-Unis du corridor de l'autoroute inter-États 69 qui ont été analysés comprennent Détroit et Port Huron au Michigan, ainsi que Buffalo et Niagara Falls à New York. Les points d'entrée entre les États-Unis et le Mexique du même corridor étaient Laredo, Hidalgo/Pharr, Brownsville, Progreso, Rio Grande et Roma, tous situés dans la région du Rio Grande du Texas du Sud.

En 2019, la région du Michigan et de l'État de New York a accueilli 3 254 623 camions, tandis que la région du Rio Grande du Texas du Sud en a accueilli 3 412 118, ce qui en fait les deux régions les plus achalandées du commerce international par camions à leurs frontières respectives. La différence de seulement 157 485 camions, soit 4,8 %, était mineure. L'éclosion de la pandémie a eu une incidence négative sur le commerce en 2020, mais à différents degrés. Pour la région du Michigan et de l'État de New York, le nombre de passages de camions a chuté considérablement en 2020, passant à 2 917 738. Au total, 3 387 816 camions ont traversé la frontière dans la région du Rio Grande du Texas du Sud en 2020, ce qui signifie que le déclin a été beaucoup moins marqué et que la différence entre les deux régions s'est accrue pour atteindre 470 078 camions, ou 16,1 %, en faveur de la région du Rio Grande du Texas du Sud. Alors que l'économie nord-américaine a rebondi en 2021, les deux pays ont connu une reprise de leurs activités; 3 147 251 camions ont traversé la frontière dans la région du Michigan et de l'État de New York, et 3 739 519 camions ont traversé la frontière dans la région du Rio Grande du Texas du Sud. Toutefois, ces chiffres reflètent également un écart croissant de 592 268 camions, soit 18,8 %, en faveur de la région du Rio Grande du Texas du Sud.

Si l'on compare directement les chiffres de 2021 à ceux de 2019, on constate qu'en 2021, le nombre de camions dans les États du Michigan et de New York était toujours en baisse de 107 372, soit -3,3 %, par rapport à 2019. En revanche, en 2021, la région du Rio Grande du Texas du Sud affichait une hausse de 327 401 camions, ou 9,6 %, par rapport à 2019, plaçant cette région au coeur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine.

Si vous envisagez de fabriquer des produits en Amérique du Nord pour la même région, considérez les attraits de la région du Rio Grande du Texas du Sud. Notre équipe à COSTEP serait heureuse de vous aider. Visitez le www.costep.org ou suivez-nous à @COSTEP pour en savoir plus.

Personne-ressource : Matt Ruszczak, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 19:20 et diffusé par :