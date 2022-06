SK Geo Centric Participera en tant que partenaire égalitaire à la coentreprise pour construire la première usine Infinite LoopMC en Europe, avec Loop Industries et Suez





MONTRÉAL, QC, PARIS, FRANCE et SÉOUL, CORÉE DU SUD / ACCESSWIRE / 16 juin 2022 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (ci-après « l'Entreprise » ou « Loop »), une compagnie innovante dans les technologies durables du plastique dont la mission est d'accélérer l'économie circulaire du plastique en fabriquant du polyéthylène téréphtalate (« PET ») ainsi que de la fibre polyester 100 % recyclés, annonce aujourd'hui conjointement avec SUEZ, un leader mondial en services environnementaux, ainsi qu'avec SK geo centric (« SKGC »), une filiale de la société Sud-Coréenne SK Group, un des plus importants conglomérats d'Asie, que SKGC deviendra un partenaire égalitaire dans le partenariat entre Loop et Suez qui a été formé afin de construire la première usine Infinite LoopMC d'Europe.

Photo: M. Daniel Solimita, PDG de Loop Industries, M. Maximilien Pellegrini, Membre du Comex de SUEZ et M. Na Kyung-Soo, PDG de SK geo centric.

L'expansion de ce partenariat prévoit combiner l'expertise de SKGC en production pétrochimique, celle de SUEZ en services environnementaux ainsi que la technologie breveté et innovante de Loop pour fournir 70,000 M/T de PET plastique et fibres de polyester 100% recyclés et de qualité vierge au marché Européen. L'usine Infinite LoopMC offrira une solution aux entreprises de biens de consommation qui se sont fixées des objectifs ambitieux en termes d'utilisation de contenu recyclé dans leurs produits et/ou emballages puis aidera à rencontrer la demande grandissante pour la résine de PET et de fibres de polyester recyclés. Grâce aux expertises complémentaires de SKGC et SUEZ, ainsi qu'à la technologie de Loop, l'usine Infinite LoopMC pourrait éviter l'émission de 255,000 tonnes de CO 2 chaque année lorsque comparé avec le PET vierge fabriqué via le processus pétrochimique traditionnel1.

Les trois compagnies réévaluent la localisation optimale pour l'usine Européenne. Le début de construction est projeté pour 2023 afin de soutenir les objectifs de contenu recyclé fixés pour 2025 et divulgués publiquement par les marques Européennes.

"Nous sommes ravis de participer au projet Européen Infinite Loop™ avec SUEZ, un leader Français en services environnementaux, et LOOP, qui possède une technologie de recyclage avancée. » dit Na Kyung-Soo, le PDG de SK geo centric. Il a d'ailleurs souligné que « Cette collaboration sera le début d'une transition importante pour SK geo centric, effectuant leur premier pas à l'extérieur de l'Asie afin de devenir une multinationale chimique écologique. »

« Nous sommes ravis de l'expansion du partenariat stratégique. Avec Loop et SKGC, nous pourrons offrir aux clients Européens une solution qui accélère l'économie circulaire du plastique, tout en évitant des émissions d'environ 255,000 tonnes de CO 2 chaque année. » dit Maximilien Pellegrini, membre du Comex de SUEZ. « Ce projet commun permet d'élargir notre offre avec le recyclage chimique, qui deviendra une alternative au recyclage mécanique traditionnel et qui ajoutera donc une option de traitement durable du plastique. »

"Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir SKGC joindre notre partenariat stratégique en Europe pour la construction de notre future usine Infinite LoopMC avec SUEZ. » dit le fondateur et PDG de Loop, Daniel Solomita. « Leur vaste expertise en production pétrochimique sera une addition inestimable et complémentaire aux forces que Loop et Suez apporteront au partenariat. Durant les deux dernières années, SKGC a développé des connaissances significatives ainsi qu'une excellente compréhension de la technologie de plastiques durables et du modèle d'ingénierie de Loop. Leur plan de co-investir dans un deuxième secteur géographique, en plus de la future coentreprise qui développera la commercialisation des usines Infinite LoopMC en Asie, est une validation supplémentaire du potentiel de Loop pour devenir un leader mondial en plastiques durables. »

1Basé sur le dernier LCA daté de Mars 2022, les données sont comparées a du PET vierge fabriqué à partir de DMT

À propos de Loop Industries

Loop Industries est une entreprise technologique dont la mission est d'accélérer la transition mondiale vers un plastique PET et une fibre polyester durables et de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Loop possède une technologie brevetée et unique qui dépolymérise les déchets de plastique PET et de fibre de polyester de faible valeur, y compris les bouteilles et les emballages en plastique, les tapis et les textiles de toute couleur, transparence ou condition et même les plastiques océaniques qui ont été dégradés par le soleil et le sel, en ses éléments de base (monomères). Les monomères sont filtrés, purifiés et polymérisés pour créer une résine de PET et une fibre de polyester de marque LoopMC de qualité vierge qui conviennent aux emballages de qualité alimentaire, permettant ainsi à nos clients d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Loop Industries contribue au mouvement mondial vers une économie circulaire en prévenant les déchets plastiques et en récupérant les déchets plastiques pour un avenir plus durable pour tous.

Les actions ordinaires de Loop Industries sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "LOOP".

Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur le site www.loopindustries.com. Suivez-nous sur Twitter : @loopindustries, Instagram : loopindustries, Facebook : Loop Industries et LinkedIn : Loop Industries.

À Propos de SKGC

En 1972, SK geo centric a établi les fondations du développement de l'industrie pétrochimique en opérant la première usine de vapocraquage en Corée. SK geo centric offre une variété de produits et emballages pour l'industrie automobile ainsi que des solutions pour divers autres clients et marchés. De plus, SK geo centric compte sur une approche basée sur la technologie pour alimenter sa croissance mondiale grâce à des efforts continus en R&D. Sk geo centric va accomplir sa vision « Green for Better Life » en établissant une économie circulaire basée sur le plastique en collaborant avec plusieurs partenaires stratégiques. SK geo centric va élargir son portefolio de produits écologiques et va continuellement recycler des quantités importantes de plastiques afin de réaliser des efforts durables qui bénéficieront notre planète.

À propos de Suez

SUEZ est un joueur majeur dans les services environnementaux. Pendant environ 160 ans, SUEZ a supporté les communautés locales et les compagnies industrielles dans la gestion de services essentiels, tel que l'eau, les matières résiduelles et la qualité de l'air. De ce fait, SUEZ produit de l'eau potable pour 66 millions de personnes à travers le monde, récupère 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par année et génère 3.1 TWh d'énergie renouvelables en provenance de matières résiduelles. Dans leur gestion actuelle de la transition écologique et des défis liés aux changements climatiques, SUEZ compte sur l'expertise et l'engagement de 35,000 employés (particulièrement en France, Italie, Europe centrale, Afrique, Asie et Australie) pour offrir des solutions environnementales à valeur ajoutée et adaptées à ses clients. L'expertise de SUEZ permet à ses clients d'éviter des émissions de 4.2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros en 2021 et soutenu par son expertise et capacité à innover, SUEZ a un fort potentiel de croissance. SUEZ compte sur un consortium d'investisseurs composé de Meridiam et GIP, avec 40% d'équité chacun, le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations qui détient 20% d'équité, incluant 8% détenu par CNP Assurances, le tout afin de poursuivre ses plans développements stratégiques en France et à l'échelle internationale.

Ce communiqué de presse contient des " déclarations prospectives " telles que définies dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être précédées des mots " intention ", " peut ", " sera ", " planifie ", " attend ", " anticipe ", " devrait ", " pourrait ", " projets ", " prédit ", " estime ", " vise ", " croit ", " espère ", " potentiel " ou " continue ", la négative de ces termes ou des mots similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'opportunité de marché de Loop, ses stratégies, sa capacité à améliorer et à étendre ses capacités, la concurrence, les activités et les dépenses prévues dans le cadre de la réalisation du plan d'affaires de Loop, l'adéquation de ses ressources de trésorerie disponibles, la conformité réglementaire, les plans de croissance future et les opérations futures, la taille du marché adressable de Loop, les tendances du marché et l'efficacité du contrôle interne de Loop sur les rapports financiers. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, sont basées sur certaines hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de Loop, et ne peuvent être prédits ou quantifiés et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes associés, entre autres, aux éléments suivants : (i) la commercialisation de la technologie et des produits de Loop, (ii) le statut des relations de Loop avec ses partenaires, (iii) le développement et la protection de la propriété intellectuelle et des produits de Loop, (iv) la concurrence de l'industrie, (v) le besoin et la capacité de Loop à obtenir des fonds supplémentaires, relative à ses engagements financiers présents et futurs (vi) l'ingénierie, l'octroi de contrats et la construction de l'usine de fabrication de Loop, (vii) la capacité de Loop à mettre à l'échelle, à fabriquer et à vendre ses produits afin de générer des revenus, (viii) le modèle commercial proposé par Loop et sa capacité à le mettre en œuvre, (ix) les effets négatifs sur les activités et les opérations de Loop résultant d'une surveillance et de pratiques réglementaires, médiatiques ou de reporting financier accrues, de rumeurs ou autres, (x) les épidémies et les problèmes de santé, tels que l'épidémie actuelle d'une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19), qui pourrait entraîner (et, (et, dans le cas de l'épidémie de COVID-19, a entraîné certaines des conséquences suivantes) un accès réduit aux marchés des capitaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un examen minutieux ou un embargo des marchandises produites dans les zones touchées, des fermetures obligatoires d'entreprises imposées par le gouvernement et les licenciements qui en résultent pour les employés de Loop, des programmes gouvernementaux de subventions à l'emploi, des restrictions de voyage ou autres pour empêcher la propagation de la maladie, et les changements de marché ou autres qui pourraient entraîner des dépréciations sans effet sur la trésorerie de nos actifs incorporels et de nos immobilisations corporelles, (xi) l'issue de l'enquête actuelle de la SEC ou du récent recours collectif intenté contre Loop, (xii) la capacité de Loop à recruter et/ou à conserver des employés et des consultants qualifiés et (xiii) d'autres facteurs abordés dans les dépôts ultérieurs de Loop auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"). Des informations plus détaillées sur Loop et les facteurs de risque susceptibles d'affecter la réalisation des déclarations prospectives sont présentées dans les documents déposés par Loop auprès de la SEC. Les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à lire ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Loop n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

