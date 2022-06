Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Tracadie





TRACADIE, NB, le 16 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures publiques en présence de Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques et ministre responsable de la Société de développement régional, de Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie, de Louise Blanchard, adjointe au maire de la Municipalité de Caraquet au nom de Bernard Thériault, maire de la Ville de Caraquet, et de Guy Chiasson, conseiller de la Ville de Lamèque.

Date : Vendredi 17 juin 2022



Heure : 10 h 30 (HAA)



Lieu : Hôtel de ville de Tracadie

3267 rue Principale

Tracadie, NB

E1X 1G5

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 18:46 et diffusé par :