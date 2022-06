Le spécialiste finlandais du gin premium Arctic Blue Beverages décroche un doublé d'or ainsi que le prix du meilleur de sa catégorie pour son Arctic Blue Gin Rose à Singapour





Le nouveau gin premium d'Arctic Blue Beverages, Arctic Blue Gin Rose, confirme une nouvelle fois son succès en remportant un double prix d'or consécutif et le titre de meilleur de sa catégorie lors de la 2022 Singapore World Spirits Competition (SWSC), organisation mère de la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Le gin Arctic Blue Gin Rose est le produit phare de la société dans la catégorie des gins aromatisés, un secteur en pleine expansion. Son arôme est basé sur celui du Gin Arctic Blue, maintes fois primé, avec un soupçon de pétales de rose à la cannelle intégré à son parfum et à son goût. Sa superbe couleur rouge est obtenue à partir de myrtilles sauvages finlandaises. Le produit s'adapte parfaitement et peut être utilisé dans une large gamme de cocktails à base de gin.

Les produits Arctic Blue Beverages tirent leur secret d'une eau de source pure et d'ingrédients finlandais naturels, choisis avec soin, qui regorgent d'arômes et de substance nutritives : des plantes nordiques et des myrtilles sauvages, poussant dans les forêts proches du parc national de Koli. Afin de garantir la meilleure qualité, les produits Arctic Blue sont distillés à la main dans une distillerie de la petite ville d'Ilomantsi, dans la région de la Carélie du Nord, en Finlande orientale.

"L'intérêt pour Arctic Blue Gin Rose est considérable depuis que le nouveau produit a remporté une double médaille d'or lors de la San Francisco World Spirits Competition de cette année, la plus ancienne et la plus respectée des compétitions du secteur", déclare Valtteri Eroma, PDG de la société.

L'entreprise, récemment cotée au Nasdaq First North Growth Market de Stockholm, mise fortement sur l'expansion internationale. "Arctic Blue Gin Rose complète parfaitement notre gamme de gins et, au vu des réactions du marché, nous serons en mesure de toucher des groupes de consommateurs totalement nouveaux avec ce produit. Cette victoire à Singapour conforte notre stratégie en Asie, car elle nous permettra de nous démarquer de nos concurrents et de mieux faire connaître nos produits haut de gamme aux consommateurs asiatiques", ajoute Valtteri.

Prix décernés à Arctic Blue Beverages lors de la 2022 Singapore World Spirits Competition (SWSC) :

DOUBLE MÉDAILLE D'OR, MEILLEUR DE SA CATÉGORIE, Arctic Blue Gin Rose

MÉDAILLE D'ARGENT, Arctic Blue Legacy Gin

MÉDAILLE D'ARGENT, Arctic Blue Gin

MÉDAILLE D'ARGENT, Arctic Blue Oat Liqueur

MÉDAILLE DE BRONZE, Arctic Blue Gin Navy Strength

À propos

Arctic Blue Beverages AB est une société nordique de boissons dont les produits multiprimés les plus connus sont l'Arctic Blue Gin, l'Arctic Blue Gin Navy Strength et la première liqueur d'avoine au monde à base de gin sans produit laitier, Arctic Blue Oat. La société investit massivement dans le marché des exportations et ses produits sont vendus en Finlande, en Suède, au Japon, en Australie et dans plus d'une douzaine d'autres pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Arctic Blue Beverages. https://arcticbluebeverages.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

