Avis aux Médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE CONVOQUE SON ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE





OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - L'assemblée publique annuelle 2022 de la Monnaie royale canadienne à laquelle sont invités les Canadiens d'un océan à l'autre, aura lieu via webinaire le mercredi 17 juin 2022 à 13 h 00 (HNE).

La présidente du Conseil d'administration, Phyllis Clark, la présidente de la Monnaie, Marie Lemay, et la directrice principale des finances et chef comptable, Jana Fritz y parleront des récents résultats de la société d'État, de même que de son engagement constant envers les Canadiens.

Vendredi 17 juin 2022 à 13 h 00 (HNE)

Webinare Zoom

Inscrivez-vous pour recevoir les renseignements de connexion et écouter la webémission.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, rendez-vous à monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 18:09 et diffusé par :