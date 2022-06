La ministre Bibeau dévoile les finalistes du Défi de réduction du gaspillage alimentaire - volets des modèles d'affaires





OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie?Claude Bibeau, a dévoilé les 12 finalistes des volets des modèles d'affaires du Défi de réduction du gaspillage alimentaire. La ministre Bibeau a rencontré virtuellement les finalistes, lui permettant ainsi d'en apprendre davantage sur leurs solutions novatrices pour réduire le gaspillage alimentaire.

Le Défi, lancé en novembre 2020, vise à fournir des solutions qui auront une forte incidence sur le gaspillage alimentaire au Canada. Avec un taux de gaspillage ou de perte de plus de la moitié (58 %) de l'approvisionnement alimentaire annuel du Canada, il est essentiel de s'attaquer au gaspillage alimentaire pour bâtir un avenir plus durable. Les volets des modèles d'affaires ciblent des solutions qui perment de prévenir le gaspillage alimentaire ou de réacheminer les déchets alimentaires à n'importe quel point du parcours des aliments entre la ferme et l'assiette.

Grâce à l'investissement du gouvernement du Canada dans cette initiative liée à la Politique alimentaire pour le Canada, 343 innovateurs du Canada et de partout dans le monde ont soumis leur candidature à la première phase du Défi. Les 12 finalistes sont des organisations canadiennes commerciales et non commerciales qui proposent des solutions dans divers domaines, dont la production, la gestion des stocks, la récupération alimentaire et le recyclage valorisant.

Chaque finaliste recevra 400?000 $ et passera à l'étape finale du Défi. Au cours des 12 prochains mois, ils accéléreront et élargiront la commercialisation de leur solution. Les finalistes compétitionnent pour remporter l'un des deux grands prix d'une valeur maximale de 1?500?000 $.

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire s'inscrit dans la toute première Politique alimentaire pour le Canada, qui sert de feuille de route vers la mise en place d'un système alimentaire sain et durable au Canada. Cette politique est fondée sur le principe suivant : toute personne devrait avoir accès à des aliments sains en toute dignité. En encourageant l'adoption de nouvelles solutions au gaspillage alimentaire dans la société canadienne, nous pouvons accroître la disponibilité des aliments, faire économiser de l'argent aux consommateurs et aux entreprises et renforcer nos systèmes alimentaires, et ce, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Citation

« Avec ce volet du Défi de réduction du gaspillage alimentaire, nous voulons accélérer le développement de nouveaux modèles d'affaires qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer le coût du panier d'épicerie. Merci aux participants pour leurs innovations et félicitations aux 12 finalistes pour leur passage à la prochaine étape du Défi. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Les candidatures aux volets des modèles d'affaires du Défi de réduction du gaspillage alimentaire ont été évaluées par rapport aux critères établis : volume potentiel de réduction des déchets alimentaires; niveau d'innovation et d'évolutivité; avantages environnementaux, sociaux et économiques.

Un Comité d'évaluation externe, composé d'experts en la matière provenant de divers horizons, joue le rôle important d'évaluer les solutions et de recommander les gagnants à chaque étape du défi.

En janvier 2022, dans le cadre du Défi de réduction du gaspillage alimentaire - volets des technologies novatrices, 18 demi?finalistes ont été sélectionnés. Chaque demi?finaliste du deuxième concours du Défi a reçu 100? 000 $ et est passé à l'étape du Défi visant le développement d'un prototype.

est passé à l'étape du Défi visant le développement d'un prototype. Pour obtenir la liste des finalistes des volets des modèles d'affaires, veuillez consulter le document d'information ou visiter le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.

Liens additionnels

Politique alimentaire pour le Canada

Défi de réduction du gaspillage alimentaire : Modèles d'affaires

Document d'information

Finalistes du Défi de réduction du gaspillage alimentaire - volets des modèles d'affaires

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire, une initiative de 20 millions de dollars, a été lancé en novembre 2020 pour accélérer et pour promouvoir l'élaboration de solutions qui auront une forte incidence sur le gaspillage alimentaire au Canada. Les volets des modèles d'affaires soutiennent des solutions prêtes à la commercialisation qui fournissent un moyen novateur de faire des affaires (c.?à?d. un nouveau modèle d'affaires), afin de prévenir le gaspillage alimentaire ou de réacheminer les déchets alimentaires dans un ou plusieurs segments de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Voici la liste des 12 finalistes sélectionnés pour les volets des modèles d'affaires :

Bénéficiaire Lieu Description de la solution Abokichi Hamilton (Ontario) Abokichi est une marque alimentaire qui exploite des pratiques centenaires du Japon pour recycler l'okara en produits novateurs et délicieux. L'okara, la pulpe nutritive (50 % de fibres, 25 % de protéines) qui reste après la production de tofu et de lait de soja, est un aliment de base de la cuisine asiatique, mais n'a pas encore trouvé de marché au Canada : plus de 7 000 tonnes sont gaspillées chaque année au Canada. Blanc de gris Montréal (Québec) Blanc de gris a développé un procédé de myciculture commerciale qui transforme la drêche de brasserie en substrat pour la culture de champignons gourmets haut de gamme. L'entreprise aménage actuellement une champignonnière directement annexée à une microbrasserie afin d'utiliser la drêche sur place et d'éliminer son transport vers des sites d'enfouissement ou d'autres sites de traitement. Circular Innovation Council Orangeville (Ontario) Circular Innovation Council offre au secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) - le plus grand producteur de déchets alimentaires au Canada - la capacité de récupérer des aliments et des déchets alimentaires qui autrement seraient éliminés grâce à un modèle financier d'achat coopératif qui peut être reproduit et mis à l'échelle par les communautés à travers le pays. Food Cycle Science Corporation Ottawa (Ontario) Food Cycle Science travaille en partenariat avec les petites communautés rurales, nordiques et autochtones afin de recycler les déchets alimentaires résidentiels sur place grâce à sa technologie FoodCycler. En quelques heures, l'appareil FoodCycler transforme les déchets alimentaires en un amendement du sol riche en nutriments, ce qui permet de détourner les déchets alimentaires des sites d'enfouissement et de réduire les émissions de méthane causées par les déchets organiques enfouis. LOOP Mission / Mission LOOP Montréal (Québec) LOOP Synergies est une initiative de LOOP Mission qui a pour but de faciliter et d'accroître de façon exponentielle l'utilisation d'ingrédients revalorisés dans la fabrication d'aliments. LOOP Mission crée des produits à base de fruits et de légumes (p. ex. des jus, des purées et des poudres) que n'importe quel fabricant de produits alimentaires peut facilement utiliser comme ingrédients dans son processus de production. Il s'agit d'une solution rentable et pratique qui permet de surmonter les difficultés liées à l'utilisation d'aliments et de sous-produits mis au rebut. Outcast Foods Dartmouth (Nouvelle-Écosse) Outcast Foods obtient des déchets et des excédents de produits frais provenant de la vente au détail, des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires et les convertit en poudres végétales entières et en produits déshydratés. L'entreprise crée également des solutions pour aborder les complexités liées à l'approvisionnement, au transport et au nettoyage des aliments « déchets ». Savormetrics Mississauga (Ontario) Savormetrics fournit des capteurs basés sur l'intelligence artificielle (IA) qui détectent et prédisent les défauts, la durée de conservation et les contaminants, ce qui permet une croissance, une transformation et un déplacement de l'inventaire plus intelligents. Les appareils permettent aux entreprises du secteur alimentaire de réduire le gaspillage alimentaire et de réaliser d'importantes économies. Still Good / Toujours Bon Montréal (Québec) Toujours Bon recycle la drêche de brasserie, une matière riche en nutriments, en fibres et en protéines qui est gaspillée. En innovant et en recyclant des produits alimentaires, l'entreprise met au point des technologies avancées pour la transformation de la drêche de brasserie. The Station Food Company Newport Station (Nouvelle-Écosse) La Station Food Company achète des produits agricoles de fermes locales qui seraient autrement traités comme des déchets, offrant une juste valeur marchande. L'entreprise recycle ces produits en créant des produits à valeur ajoutée, tels que des purées de pommes de terre, qu'elle vend à des acheteurs institutionnels. Top Grade Ag Calgary (Alberta) Top Grade Ag offre un séchage abordable des céréales à la ferme pour permettre l'adoption d'un processus de récolte proactif dans chaque exploitation agricole. Les instruments et l'application Web de Top Grade Ag fournissent un tableau de bord en temps réel pour le séchage et la surveillance du grain sourd dans les cellules à céréales. Cette approche permet aux agriculteurs non seulement de réduire les pertes liées au séchage au champ des cultures de grande superficie, mais aussi de réaliser des économies. TriCycle Montréal (Québec) TriCycle utilise une approche d'économie circulaire pour produire des insectes comestibles hautement nutritifs (destinés à la consommation humaine et animale) en les nourrissant de déchets alimentaires. Les sciures des insectes sont transformées en engrais organique. Vivid Machines Inc. Toronto (Ontario) Vivid Machines aide les producteurs de fruits à « voir l'invisible » en leur fournissant un capteur en temps réel et un système de vision par ordinateur qui montre chaque plante en détail tout au long de la saison. En fournissant de l'information permettant une intervention rapide, Vivid aide les producteurs à mieux gérer les charges cultivées afin de prévenir les problèmes de qualité et de réduire le gaspillage alimentaire.



