Le réseau Xplore Fibre fait son entrée à Sundre en Alberta





Les nouveaux abonnés peuvent maintenant profiter d'un accès Internet de dernière génération pouvant atteindre 1 gigabit par seconde

MARKHAM, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui qu'il a terminé la première phase de l'expansion de son réseau de fibre optique à Sundre en Alberta. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, 127 foyers et entreprises pourront profiter du service Xplore Fibre qui propose des téléchargements et des téléversements sans aucune limite de données pouvant atteindre 1 gigabit par seconde.

Ceci représente la première étape d'un projet visant à offrir une connexion en fibre optique de dernière génération à plus de 1 300 foyers et entreprises de la municipalité de Sundre en Alberta. L'expansion du service Xplore Fibre se poursuivra au cours de 2022.

« Grâce à notre réseau de fibre optique, les résidents de Sundre en Alberta peuvent profiter des avantages d'une connexion à 1 gigabit par seconde pour toutes leurs activités sur Internet : télétravail, enseignement à distance, accès aux soins de santé, et et plus encore, a déclaré Allison Lenehan, président-directeur général de Xplornet Communications inc. Cette expansion fait partie de notre engagement à fournir les dernières innovations technologiques aux consommateurs en région pour leur permettre de se brancher à ce qui leur tient à coeur, même s'ils habitent hors des grands centres. »

« Nous devons nous assurer que tous les Albertains puissent profiter d'un accès Internet haute vitesse et fiable, même en région isolée ou éloignée, selon madame Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural. Avec cet investissement, plus de 1 300 résidents de Sundre en Alberta auront maintenant accès à une connexion Internet haute vitesse fiable, ce qui devrait stimuler l'emploi, améliorer l'accessibilité aux soins de santé et aux ressources pédagogiques, et renforcer les liens qui unissent cette communauté. Le gouvernement fédéral entend poursuivre sur cette lancée afin d'atteindre nos objectifs à long terme, c'est-à-dire que 98 % de la population nationale soit branchée d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030. »

« Cette première phase a été accueillie avec enthousiasme par les résidents de Sundre, et ils ont été impressionnés par la rapidité des équipes déployées par Xplornet pour installer leur réseau de fibre optique, selon le maire de Sundre, Richard Warnock. Nos citoyens, nos entreprises et notre communauté médicale attendent la venue de la fibre optique depuis plusieurs années, et ces 127 foyers et entreprises auront la chance d'être aux premières loges pour cet évènement. La municipalité rurale de Sundre se réjouit d'avoir été choisie par Xplornet pour être l'une des premières en Alberta pour recevoir son service par fibre optique. Nous reconnaissons l'importance de cette décision pour notre collectivité, et nous espérons que celle-ci marque le début d'une collaboration porteuse d'avenir pour nous et pour Xplornet. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une initiative de Xplornet visant à mieux servir ses abonnés en région rurale en investissant 500 millions de dollars d'ici 2025 pour déployer son réseau de fibre optique et pour intégrer la technologie 5G à son réseau fixe sans fil. En plus de l'Alberta, Xplornet mène actuellement d'autres projets d'expansion de son réseau de fibre optique au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et sur l'Ile-du-Prince-Édouard.

En plus du financement fourni par Xplornet, le projet pour Sundre peut aussi compter sur le Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle, une initiative du gouvernement fédéral pour faciliter l'accès Internet haute vitesse partout au pays.

Rendez-vous sur Xplornet.com pour vous renseigner à propos du service Xplore Fibre.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à coeur.

