Avis de ne pas consommer des vinaigrettes aux framboises fabriquées par l'entreprise Conserverie du Quartier inc. et vendues par diverses entreprises





MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec les entreprises Conserverie du Quartier inc., dans la région de la Capitale-Nationale, et Les Gourmandises de Justin inc., dans la région de la Chaudière-Appalaches, avisent la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ces aliments peuvent avoir été contaminés par un norovirus.

Points de vente Dénomination du produit Marque Format Lot visé Conserverie du Quartier inc. 504, chemin de la Canardière Québec « VINAIGRETTE FRAMBOISE ET ESTRAGON » CONSERVERIE DU QUARTIER 250 ml Unités vendues jusqu'au 16 juin 2022 ayant la mention suivante : « Meilleur avant 24 AL 30 » Les Gourmandises de Justin inc. 856, avenue Taniata, local A Lévis « VINAIGRETTE FRAMBOISES ESTRAGON » LES GOURMANDISES DE JUSTIN 250 ml Unités vendues jusqu'au 16 juin 2022 ayant la mention suivante : « Meilleur avant 24 AL 30 »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 16 juin 2022 inclusivement, et ce, dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Ils étaient conditionnés dans une bouteille en verre et vendus à la température ambiante. L'étiquette des produits peut comporter, outre leur dénomination propre, la liste des ingrédients, le mode de conservation et les coordonnées du point de vente.

Les entreprises désignées dans le tableau procèdent volontairement au rappel des produits en question. Elles ont convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si le produit ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il peut être contaminé par un norovirus et rendre malade lorsqu'il est consommé. Généralement, les symptômes possibles sont des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes abdominales. Des douleurs musculaires, de la fatigue, de la fièvre, des frissons et des maux de tête peuvent aussi survenir. Les personnes exposées au norovirus manifestent généralement ces symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent la consommation d'un aliment contaminé. Des cas de maladie ont été signalés au MAPAQ et pourraient être associés à la consommation des framboises utilisées dans la fabrication de ces aliments.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 4571

