Ve congrès de la FIPEQ-CSQ - Valérie Grenon réélue pour un troisième mandat

LA MALBAIE, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les congressistes réunies lors du Ve congrès de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) ont réélu Valérie Grenon à la présidence de leur organisation.

Éducatrice depuis 1997, élue à son syndicat local en 2006 puis à la FIPEQ-CSQ en 2013, Valérie Grenon assume les responsabilités de présidente depuis 2016.

À l'aube d'une campagne électorale provinciale, les participantes au congrès ont débattu de nombreuses propositions visant à assurer la qualité et l'accessibilité au réseau des services éducatifs à la petite enfance. « J'invite tous les partis politiques à présenter une vision d'avenir claire avec des objectifs précis pour compléter une fois pour toutes notre réseau de CPE et de milieux familiaux régis et subventionnés. Au-delà des besoins de personnel à court terme, nous demandons de poursuivre les mesures visant l'ouverture de nouvelles places en milieu familial régi et subventionné. De plus, nous estimons que tout le personnel éducateur en CPE devrait être pleinement qualifié afin d'assurer des services de qualité malgré la multiplication de formations courtes par le gouvernement », explique Mme Grenon.

Par ailleurs, Sylvi Boisclair a été élue à la vice-présidence alors qu'Anne-Marie Bellerose a été réélue comme secrétaire-trésorière du comité exécutif de la FIPEQ-CSQ.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13?000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

