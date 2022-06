Programme d'aide pour des portraits technico-économiques : une aide renouvelée





LÉVIS, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'accompagner les producteurs dans l'optimisation de la gestion de leur entreprise au moyen de données fiables qui représentent la réalité de leur secteur d'activité, La Financière agricole du Québec (FADQ) réitère son soutien à la réalisation d'études portant sur des résultats techniques, économiques et financiers. Le nouveau Programme d'aide pour des portraits technico-économiques permettra de poursuivre l'appui offert aux associations sectorielles dans le cadre de l'ancien Programme d'appui à la réalisation d'études technico-économiques (PARETE) lancé il y a trois ans. Une enveloppe budgétaire de 450 000 dollars sera disponible jusqu'à épuisement des fonds ou au plus tard jusqu'au 31 mars 2023.

La réalisation d'un portrait technico-économique consiste à recueillir, auprès d'un échantillon statistiquement représentatif d'entreprises agricoles d'un secteur visé, des données permettant d'effectuer une analyse descriptive des résultats techniques, économiques et financiers. Cet exercice permet aux gestionnaires de réaliser un bon diagnostic des forces et faiblesses de leur entreprise agricole et ainsi de planifier les ajustements nécessaires. Dans le cadre du programme, la réalisation du portrait sera confiée au Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA). Les associations qui bénéficieront d'un appui devront s'engager à diffuser les résultats du portrait réalisé.

Admissibilité

La FADQ soutiendra la réalisation des portraits technico-économiques par des associations sectorielles autorisées. Les secteurs admissibles à l'aide financière sont ceux qui ne sont pas couverts par le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) ou par la gestion de l'offre. Les associations sectorielles peuvent obtenir une aide financière pouvant atteindre 90 000 dollars pour la réalisation d'un portrait technico-économique dans leur sphère d'activité. Pour ce faire, elles doivent présenter une demande à la FADQ au plus tard le 28 février 2023.

Citations

« Le Programme d'aide pour des portraits technico-économiques vise à contribuer à relever les défis économiques et environnementaux portés par le gouvernement du Québec. Nos entreprises doivent demeurer compétitives pour favoriser l'émergence d'initiatives agricoles porteuses d'avenir et mieux se positionner par rapport à la concurrence. En ouvrant la porte au partage des analyses sectorielles, nous travaillons ensemble au développement économique durable de notre agriculture. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« En tant que gestionnaires d'entreprise, les producteurs agricoles doivent pouvoir compter sur des références économiques fiables pour prendre des décisions importantes, par exemple dans un projet d'investissement ou d'amélioration. La FADQ est d'ailleurs un utilisateur important de données technico-économiques reconnues dans une démarche d'amélioration continue de ses programmes. Nous encourageons donc les producteurs à faire connaître leur besoin d'analyse auprès des associations sectorielles afin que celles-ci puissent déposer une demande d'aide financière auprès de la FADQ. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants :

Depuis 2019, la FADQ a permis la réalisation de portraits technico-économiques notamment dans les secteurs suivants : fraises, maïs-grain, soya et cultures émergentes, apiculture, lapins ainsi que l'acériculture.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, une association sectorielle reconnue doit assumer, au minimum, 25 % du total des coûts de réalisation du portrait.

Cette initiative s'inscrit étroitement dans la mission de notre organisation qui est de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire.

