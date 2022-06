Deux navires cet été aux traverses de Québec-Lévis et de L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) confirme à sa clientèle de la traverse Québec-Lévis et de la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive que deux navires opéreront comme prévu durant la période estivale. Afin de respecter ses engagements, la STQ s'est dotée d'un plan de mouvements des navires lui permettant d'avoir une robustesse et une prévisibilité dans l'offre de service à ces deux traverses. En plus de bonifier le service durant la saison estivale pour les insulaires et le milieu touristique de L'Isle-aux-Coudres, la STQ n'a ménagé aucun effort pour desservir à deux navires la clientèle de Québec et de Lévis comme elle l'avait promis, et ce, malgré certains retards avec lesquels l'organisation a dû composer.

« Dès que nous avons su cet hiver que la modernisation du NM Joseph-Savard allait se prolonger au-delà de l'été, nous nous sommes mis à la tâche. Il était hors de question que nous ayons une offre réduite cet été, autant à L'Isle-aux-Coudres qu'à Québec-Lévis. La solution n'a pas été facile à orchestrer, on est au-delà du plan B. Nous sommes dans les plans C et D. Malgré tout, les équipes des traverses et des services du siège social ont toutes mis la main à la pâte. On peut dire aujourd'hui que les clients, les entreprises et les touristes peuvent compter sur la STQ pour leurs déplacements », a commenté le président-directeur général de la STQ, M. Stéphane Lafaut.

Mouvements de navires pour la Fête nationale et plan de relève

Pour s'assurer de pouvoir desservir ses différentes clientèles le plus adéquatement possible pour la longue fin de semaine de la Fête nationale et en attendant la mise en service officielle du NM Svanoy, la STQ prévoit déployer le NM Lomer-Gouin comme deuxième navire à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive à partir du 23 juin. Le NM Félix-Antoine-Savard continuera quant à lui à opérer comme navire principal à la traverse.

Pour la traverse Québec-Lévis, la STQ a conclu une entente avec Croisières AML pour affréter le AML Levant dès les travaux de préparation et de certification réalisés, et ce, durant la période d'opération du NM Lomer-Gouin à la traverse de L'Isle-aux-Coudres. Le AML Levant est un navire destiné exclusivement pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Le NM Alphonse-Desjardins actuellement en opération à cette traverse continuera quant à lui à accueillir les véhicules et les cyclistes.

Le plan prévoit la mise en service du NM Svanoy après la longue fin de semaine de la Fête nationale. Le NM Lomer-Gouin pourra reprendre du service à la traverse Québec-Lévis à ce moment et le AML Levant restera prêt à prendre la relève en cas d'imprévus. Avec cette police d'assurance, la STQ s'assure d'une robustesse dans l'offre de service à deux navires pour ces deux traverses durant toute la saison estivale.

Retards et ajustements

Au cours des derniers mois et des dernières semaines, la STQ a dû composer avec des retards de livraison de la part de deux fournisseurs, en raison notamment du contexte difficile relié au manque de main-d'oeuvre et à des délais d'approvisionnement.

Le fournisseur du NM Svanoy, Logistec Arrimage inc., a pris quelques jours de retard sur la livraison du navire, mais son arrivée est toujours prévue autour de la fin de semaine de la Fête nationale. Une fois sur place, la compatibilité physique du navire avec les installations devra être validée et une période de familiarisation des opérations de la traverse avec l'équipage est prévue pour sa mise en service.

De plus, Industries Océan inc. a confirmé à la STQ un nouveau report dans la livraison du NM Joseph-Savard. À l'heure actuelle, le fournisseur n'est pas en mesure de confirmer de date exacte pour la livraison du navire, mais il est déjà acquis qu'il ne pourra pas être mis en opération durant l'été. La livraison du navire devrait avoir lieu à l'automne prochain.

