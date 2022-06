Le Canada investit dans un projet d'exploration géothermique en Alberta





HINTON, AB, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada fait progresser notre transition vers une économie sobre en carbone au Canada grâce à des investissements stratégiques et à des partenariats novateurs. Dans le cadre de cet engagement, le Canada favorise le déploiement d'énergies renouvelables intelligentes et permet l'utilisation de technologies de modernisation du réseau dans différentes collectivités à l'échelle du pays afin de soutenir la transition vers l'énergie propre et la lutte contre les changements climatiques. L'énergie géothermique constitue un de ces types d'énergies propres et renouvelables, car elle aidera le Canada à atteindre ses ambitieuses cibles climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a octroyé 5 millions de dollars à Novus Earth pour réaliser une étude d'ingénierie de base pour le projet d'énergie géothermique Latitude 53 dans la ville de Hinton, en Alberta.

Les fonds accordés pour le projet Latitude 53 aideront Novus Earth à poursuivre l'exploration continue de cette ressource géothermique et procurera des ressources essentielles pour que le projet puisse aller de l'avant. Les fonds serviront plus particulièrement à atténuer les risques du projet par l'entremise d'études de faisabilité technique et d'ingénierie de base, ainsi que par la participation des citoyens et la mise en place d'initiatives de formation axée sur des compétences essentielles au succès du projet.

Les avantages socioéconomiques pour Hinton et les collectivités autochtones environnantes découlant du projet seront possibles grâce au perfectionnement des compétences, aux possibilités de formation et de programmes d'études, à la création d'emplois à long terme et à l'amélioration de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion.

Novus Earth et l'organisme national de recherche Mitacs contribuent également au projet, ce qui portera l'investissement total à près de 6,6 millions de dollars.

Le financement fédéral de ce projet provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada, qui dispose de 964 millions de dollars sur quatre ans pour financer des projets d'énergies renouvelables intelligentes et de modernisation du réseau électrique. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'accroître les sources de production d'énergie renouvelable, qui pourront ainsi fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à réussir son virage vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à honorer son engagement de créer un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'énergie propre. Dans son budget de 2022, le pays s'est engagé à investir 600 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le programme ERITE pour continuer à soutenir des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau.

Citations

« Le Canada s'affaire activement à développer un approvisionnement en électricité plus propre et plus fiable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient des projets comme Latitude 53 qui sont destinés à explorer et à moderniser les technologies géothermiques afin de réduire les émissions et de créer un réseau électrique plus vert et plus connecté. De tels projets aideront le Canada à se doter d'un réseau électrique carboneutre d'ici 2035, tout en respectant nos ambitieuses cibles climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le succès de Novus Earth repose sur une équipe diversifiée qui collabore bien et dotée des capacités techniques et de gestion nécessaires pour mener à bien le projet Latitude 53. Nous sommes profondément engagés et passionnés lorsqu'il s'agit de réinventer la façon dont l'énergie est produite et consommée et de régler des problèmes du monde réel avec des solutions novatrices. Les relations solides qui nous avons établies avec le milieu universitaire, le gouvernement, l'industrie et la ville de Hinton nous apporteront l'expertise supplémentaire voulue pour accomplir le travail proposé. »

Jeff Messner

Président de Novus Earth Energy

Liens connexes



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 15:22 et diffusé par :