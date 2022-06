Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - Une personne experte et une citoyenne de la Montérégie feront entendre leur voix!





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. M. Denis Lapointe, président de l'Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux et Mme Mélissa Beaudin, résidente de la Montérégie ont été sélectionnés pour prendre part à cet exercice délibératif unique au Québec.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Citations :

Stimuler la participation citoyenne est au coeur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Je crois que ma participation au Forum peut constituer un atout certain dans la perspective et la volonté du CSBE de mieux établir les bases de la santé et du bien-être de la population québécoise.

- M. Denis Lapointe, membre provenant d'un secteur d'activités ayant un lien avec la santé et le bien-être

Comme citoyenne, j'estime que c'est de mon devoir de contribuer activement à l'amélioration des systèmes régissant la collectivité. Je crois qu'en travaillant tous ensemble, nous pourrons trouver des solutions aux embuches que rencontre la population.

- Mme Mélissa Beaudin, membre de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures. Pour connaître les autres membres qui participeront à l'édition 2022-2025 du Forum de consultation du CSBE, rendez-vous à https://www.csbe.gouv.qc.ca/consultations/forum-de-consultation/forum.html.

Les membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

Ingénieur de formation, M. Lapointe a travaillé pendant plus de 15 ans dans sa propre entreprise en génie-conseil et a exercé comme ingénieur expert à l'international. En 1995, il entame sa carrière en politique municipale comme maire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield . Parmi ses réalisations, il a contribué au renforcement de l'accès aux soins de santé dans sa communauté en participant à la mise en oeuvre des orientations du Réseau québécois des Villes et Villages en santé. Pendant 16 ans, il a siégé au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Il a aussi régulièrement été appelé à fournir son expertise dans le cadre de programmes initiés par l'Institut national de santé publique du Québec.

a travaillé pendant plus de 15 ans dans sa propre entreprise en génie-conseil et a exercé comme ingénieur expert à l'international. En 1995, il entame sa carrière en politique municipale comme maire de la Ville de . Parmi ses réalisations, il a contribué au renforcement de l'accès aux soins de santé dans sa communauté en participant à la mise en oeuvre des orientations du Réseau québécois des Villes et Villages en santé. Pendant 16 ans, il a siégé au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Il a aussi régulièrement été appelé à fournir son expertise dans le cadre de programmes initiés par l'Institut national de santé publique du Québec. Mme Beaudin est technicienne en santé animale. Très impliquée depuis ses études, elle a notamment été secrétaire du conseil d'administration de la coopérative d'habitation Coup d'Pouce pendant 2 ans et membre de la coopérative GrandShasou. Elle s'est aussi investie dans le programme d'engagement environnemental C-Vert et au sein de comités étudiants à son école secondaire. Autant passionnée par la santé animale qu'humaine, elle a été interpellée par le Forum, car ce projet lui donne la chance de s'impliquer à nouveau dans sa communauté.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

