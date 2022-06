Une programmation francophone 2022-2023 haute en couleurs pour Bell Média





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW/ - Bell Média a présenté aujourd'hui les détails de sa programmation automne 2022-hiver 2023 dans le cadre de son événement virtuel Futur 22. Les clients et les annonceurs ont pu constater toute la richesse, la diversité et la qualité de l'offre de contenu original francophone proposée cet automne et cet hiver. Portée par des têtes d'affiche de haut calibre, cette nouvelle programmation comprend des fictions qui sauront marquer l'imaginaire des téléspectateurs, des docu réalités qui offrent une incursion privilégiée dans des univers multiples, et des émissions originales audacieuses qui contribuent à bâtir une marque forte pour ses propriétés. Force est de constater que l'offre télé et radio de Bell Média se démarque dans l'univers médiatique québécois et s'inscrit en continuité avec sa mission : proposer les contenus les plus captivants sur toutes les plateformes.

« Bell Média reste le groupe multiplateforme qui affiche la plus belle croissance au Québec, tant chez les chaînes généralistes que spécialisées, a souligné Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles chez Bell Média, et présidente, direction du Québec chez Bell. Non seulement notre offre est diversifiée et compte de plus en plus de productions originales qui rejoignent comme jamais auparavant nos publics, mais elle se décline aussi littéralement partout : télé, radio, sur demande, sur Internet grâce à Noovo.ca, la plateforme québécoise no 1 attirant le plus de visiteurs uniques, et même en partie sur TikTok. Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru depuis l'ajout de Noovo à notre famille de chaînes et je peux vous promettre que notre place sur l'échiquier médiatique québécois se confirme de plus en plus chaque saison. »

« Notre nouvelle programmation continue de faire rayonner avec succès les talents, les créateurs et les productions originales d'ici, a affirmé Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information chez Bell Média Québec. Nous sommes fiers de bonifier notre offre avec des fictions originales de grande qualité, comme CHOUCHOU et L'EMPEREUR, qui transporteront les téléspectateurs dans des univers captivants et uniques. Encore une fois cette année, nous pourrons compter sur le retour de nos téléréalités marquantes comme OCCUPATION DOUBLE et BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS pour créer une communauté engagée et engageante autour de nos émissions. Nous sommes également heureux d'accueillir de nouvelles têtes d'affiche parmi notre alignement afin de consolider notre créneau en variétés et en humour, tant sur Noovo que sur nos chaînes spécialisées. La performance de nos productions originales est indéniable, surtout aux heures de grande écoute. C'est le signe que nos équipes investissent temps et argent et travaillent main dans la main avec les forces vives de l'industrie pour offrir le meilleur contenu de divertissement à nos publics ».

UNE ASCENSION FULGURANTE POUR NOOVO

Noovo s'est bien installé dans le paysage télévisuel québécois avec une couleur et une identité qui lui sont propres : la chaîne affiche la plus forte hausse sur un an chez les A25-54 par rapport à ses concurrents, et le palmarès des 10 émissions les plus regardées sur Noovo est composé de productions originales d'ici. Noovo offre une clientèle de choix aux annonceurs en étant la chaîne conventionnelle qui attire en moyenne un plus jeune auditoire, avec une moyenne d'âge de 48 ans. L'engouement pour nos fictions originales y est : toutes les nouvelles fictions originales de la chaîne ont engendré une hausse d'écoute de 200 % dans leur case horaire respective comparativement à l'année précédente.

NOUVEAUTÉS SUR NOOVO - AUTOMNE 2022

CHOUCHOU

CHOUCHOU raconte l'histoire de Chanelle Chouinard, une enseignante de français de 37 ans qui s'éprend de Sandrick, un élève de 17 ans pétri de confiance et de magnétisme, mais vulnérable. La série dresse le portrait nuancé de deux personnages qui perdent leurs repères et qui foncent tout droit dans un mur, cachés derrière l'illusion d'une grande histoire d'amour. (Passez Go)

LE MAÎTRE DU JEU

Louis Morissette est à la barre de l'émission LE MAÎTRE DU JEU, adaptation québécoise de l'émission britannique à succès Taskmaster. Accompagné de son assistant, Antoine Vézina, il imposera une série de défis ludiques qui mettront à l'épreuve la créativité et l'ingéniosité d'un groupe de cinq humoristes composé de Mehdi Bousaidan, Ève Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier. Tout au long de la saison, ils tenteront de gagner la faveur du Maître du jeu et d'être couronné champion de la saison. (KOTV)

LES JUSTICIERS

Trois avocats aux personnalités fortes et singulières règlent les conflits de type « petites créances », qui opposent des citoyens ordinaires de tous âges et de toutes origines. À bout de ressources, ces personnes veulent que justice soit faite rapidement, définitivement et... gratuitement! Nos justiciers sont là pour ça! Chaque épisode, nos trois justiciers entendront trois causes différentes. Après avoir débattu et s'être entendus, ils annonceront leur verdict aux belligérants. Qui aura gain de cause? Quel montant sera versé? C'est à eux de décider! En plus d'entendre les causes - souvent rocambolesques -les justiciers nous donneront un accès privilégié aux débats ayant mené au verdict, parce que même en matière de justice, tout n'est jamais noir ou blanc. (Avanti-Toast)

UNE AFFAIRE CRIMINELLE

UNE AFFAIRE CRIMINELLE raconte le combat d'une mère qui, depuis 15 ans, essaie de faire innocenter son fils accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est aussi l'histoire d'un enquêteur des crimes majeurs qui a toujours soupçonné un proche d'être impliqué dans l'affaire, mais qui a gardé le silence. (Sovimage)

RETOURS - AUTOMNE 2022

ÇA C'EST DRÔLE! - saison 3

Dominic Paquet met son talent au service du rire et de l'insolite. ÇA C'EST DRÔLE! rend hommage à tous les champions de la planète à travers des ratés, des déboires et des crampes de cerveau épiques, et souligne les performances dignes de mention. (Amadeus)

CLUB SOLY - saison 2

Chaque semaine, au CLUB SOLY, Arnaud Soly et sa bande nous font redécouvrir les grandes tendances de l'heure au travers d'un joli bouquet de sketchs épicés et d'une panoplie de personnages colorés qui nous encouragent à poser un regard critique et plein d'humour sur notre société. (Encore Télévision)

ENTRE DEUX DRAPS - saison 3

Alors que l'on retrouve Virginie-Marco et Luc-Marie-Ève pour un séjour dans la chambre d'un tout-inclus, Lydia et Antoine eux, jonglent avec des défis financiers. On rencontre pour la première fois le riche et provocateur papa de Lydia. Thomas, toujours en colocation avec Valère, tente de trouver des repères dans sa relation particulière avec Mélissa. Jean-Pascal et Simon embrassent l'expérience de la paternité avec l'intensité qu'on leur connaît. Finalement, alors que Luc et Marie-Ève traversent une crise qui met à l'épreuve leur relation, Jean-Pierre et Carole vivent leur quotidien avec beaucoup d'affection malgré les rigidités de l'un et les incohérences de l'autre. (KOTV)

LA SEMAINE DES 4 JULIE - saison 4

Julie Snyder et ses collaborateurs sont fidèles au poste pour égayer nos fins de soirées avec des entrevues de fond, des sujets d'actualité et le meilleur du divertissement. (Productions ToRoS)

... MOI NON PLUS! - saison 2

À la suite de la prise d'otage, Sarah et Christian doivent composer avec le traumatisme... et le baiser qu'ils ont échangé. Leur relation prendra un nouveau tournant et ils devront remettre bien des choses en question. Plusieurs changements sont à prévoir! (Encore Télévision)

OCCUPATION DOUBLE MARTINIQUE

OCCUPATION DOUBLE suit la vie de célibataires qui ont un point en commun : la recherche de l'amour. Les téléspectateurs sont témoins de leurs passions, de leurs déceptions, de leurs désirs. Jay Du Temple reprend, pour une sixième année consécutive, son rôle de maître de cérémonie de l'émission. Voyages de rêve et sorties en couple ou en groupe dans les endroits les plus romantiques, voilà ce que vivent les participants d'OCCUPATION DOUBLE. Au cours de l'émission, les célibataires s'élimineront afin qu'il ne reste, à la fin de la série, qu'un couple qui remportera un grand prix d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. (Productions ToRoS)

QUI SAIT CHANTER? - saison 1, partie 2 (nouveaux épisodes)

Animée par Phil Roy, QUI SAIT CHANTER? est la version québécoise du jeu musical le plus populaire de la planète, I can see your voice. Six chanteurs secrets défilent devant un concurrent qui doit éliminer les mauvais chanteurs cachés parmi les bons, avec l'aide de conseils de quatre vedettes. À l'issue de chacune des cinq étapes, le chanteur secret sélectionné doit révéler sa vraie voix. S'il chante mal, le concurrent remporte 4 000 $. À la fin de l'émission, lorsqu'il ne reste plus qu'un chanteur, le concurrent fait un choix ultime : conserver les sommes cumulées ou tout risquer pour tenter de remporter 25 000 $. (Productions ToRoS)

RPM - saison 24

Les journalistes Pierre Michaud, Luc-Olivier Chamberland et Samuel Lessard font l'analyse complète de véhicules de toute catégorie pour vous prodiguer de judicieux conseils et vous aider à faire un achat éclairé. (TORQ)

RPM + - saison 8

Pierre Michaud, Luc-Olivier Chamberland et Samuel Lessard répondent à vos questions en matière automobile. Des reportages spéciaux sont également présentés par les co-animateurs et leurs collaborateurs. (TORQ)

SYNDICS - saison 2

La profession de syndic autorisé en insolvabilité est peu connue. Chaque année, plus de 40 000 Québécois de tous les âges et milieux déclarent faillite pour se sortir du cercle vicieux de l'endettement. Devant les appels répétés de créanciers prêts à tout pour récupérer leur dû, c'est souvent en mode d'urgence que les gens composent le numéro d'un syndic de faillite. Derrière chaque dette, il y a une histoire. (Pixcom)

UN SOUPER PRESQUE PARFAIT - saison 14

Chaque semaine, cinq candidats qui ne se connaissent pas se reçoivent à tour de rôle pour une soirée gourmande et divertissante. À la fin des soupers, les invités doivent juger leur hôte sur la qualité du repas et l'ambiance de la soirée. À la fin de la semaine, le participant ayant récolté la meilleure note remporte le prix de 2 000 $! (Zone3)

NOUVEAUTÉS - HIVER 2023

L'EMPEREUR

En 2005, après une fête de bureau bien arrosée, Christian raccompagne Manuela chez elle et la fin de soirée « dérape ». Malgré ce qui ressemble à un accident de parcours, ils continuent à travailler ensemble. Christian devient président et aide Manuela à gravir les échelons jusqu'à en faire son associée.

En 2015, une femme dénonce Christian à la police : elle se dit victime de viol. Puis une autre se manifeste, puis plusieurs autres. Christian est au sommet, il est un père et un mari aimant, sa garde rapprochée profite de ses largesses, la société l'idolâtre et une omerta généralisée règne. Quelle étincelle donnera à Manuela la force de replonger dans son traumatisme et de prendre la parole pour toutes celles qui n'ont pas osé le faire? L'empereur Christian continuera-t-il longtemps à dominer le monde et à faire régner la terreur? (Sovimage)

VIRAGE : DOUBLE FAUTE

Mettant en vedette Éric Bruneau et Louis Morissette, VIRAGE - DOUBLE FAUTE met de l'avant l'histoire de Charles (Éric Bruneau), un joueur de tennis talentueux qui n'a jamais réellement réussi à briller et qui vivote au 187e rang mondial. Continuant de consacrer sa vie à son sport, il traverse blessures, manque de financement et troubles anxieux. VIRAGE - DOUBLE FAUTE explore la quête qui pousse certains sportifs à s'acharner même s'ils sacrifient temps, argent et santé dans l'ombre de la gloire. Sylvain (Louis Morissette), entraîneur à Tennis Canada, tentera lui aussi d'atteindre les plus hauts sommets dans un sport où les familles sont extrêmement présentes et engagent elles-mêmes les entraîneurs, ayant au bout du compte le droit de vie ou de mort sur le parcours de l'entraîneur (KOTV).

RETOURS - HIVER 2023

BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS - saison

Le populaire concept de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS est particulièrement accrocheur : des personnalités de différents horizons de la sphère publique ? artistes, sportifs, influenceurs ou autres personnalités connues ? sont réunies sous un même toit pendant treize semaines. Leur objectif? Créer des alliances, user de stratégies et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales afin de remporter diverses épreuves, d'éviter l'éviction et de se rendre jusqu'au bout de l'aventure. Un seul remportera le titre convoité de vainqueur de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS à la suite d'un vote des participants exclus. Qui aura su le mieux jouer ses cartes dans cette compétition enlevante?

Le format BIG BROTHER a été adapté dans plus de 60 marchés, compte plus de 34 000 épisodes, 8 500 colocataires, 6 400 évictions et 90 millions d'abonnés sur les médias sociaux. Distribué par Banijay, BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS est produit par Entourage Télévision en collaboration avec Bell Média.

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ - saison 11

Dans cette téléréalité, cinq agriculteurs à la recherche du grand amour accueillent sur leur ferme trois prétendant(e)s. Des liens se tissent et, espérons-le, une belle relation amoureuse s'installera! (Attraction Images)

CONTRE-OFFRE - saison 3

L'Équipe Lévesque revient en force, au grand dam de Ben Gagné. Avec l'arrivée de Marc Huard, Marcel cherche sa place à l'agence. Daphnée obtient une inscription prestige auprès d'une cliente au tempérament bouillant, alors que le couple de Jade se heurte à la réalité. Christine vit une brève relation jusqu'à ce qu'un événement choc l'amène à penser au futur. (Pixcom)

LES IMPOSTEURS - saison 2

Ce talk-show nouveau genre se situe à mi-chemin entre une émission d'entrevues, un jeu télévisé et une joute d'improvisation ! Rachid Badouri y reçoit des personnalités et s'appuie sur des plans d'entrevue truffés de faussetés... et ignore totalement quelles informations sont véridique ! Les vedettes apprennent les questions en même temps que Rachid et doivent parfois s'improviser une vie tout en tentant de demeurer crédibles. Résultat : des performances hilarantes où tout le monde s'amuse à distinguer le vrai du faux. En fin d'épisode, le public doit voter pour son imposteur favori de la soirée. Le gagnant remporte une somme qu'il pourra remettre à la fondation de son choix. (Juste Pour Rire TV)

DES NOUVEAUTÉS DE TAILLE POUR NOOVO INFO

Cette année encore, Noovo Info continue de se tailler une place dans le milieu de l'information grâce à une couverture de l'actualité d'ici et d'ailleurs dynamique et ancrée dans la réalité. Dès cet automne, Noovo Info pourra compter sur l'arrivée de Marie-Christine Bergeron en tant que nouvelle cheffe d'antenne de LE FIL, ainsi que sur LES DÉBATTEURS, une nouvelle émission de débat animée par Michel Bherer, qui promet de poser un regard franc sur l'actualité.

NOOVO LE FIL - saison 3

NOOVO LE FIL est l'émission d'information qui ne fait pas les choses comme les autres. Grâce à une équipe d'animateurs, de journalistes et de collaborateurs aguerris, NOOVO LE FIL rend compte de l'actualité sous des angles différents avec des formats dynamiques et incarnés. Elle offre des points de vue variés qui remettent les faits du jour en contexte, tout en les traitant dans une perspective concrète et bien ancrée dans la réalité.

UNE CROISSANCE EN CONTINU POUR LES CHAÎNES SPÉCIALISÉES

Les chaînes spécialisées de Bell Média continuent d'avoir le vent dans les voiles! Chaque semaine, 3,4 millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur les contenus passionnants, émouvants et exclusifs qui s'y trouvent. Pour l'année 2021-2022 à ce jour, sept des dix émissions régulières les plus regardées par les 25-54 ans sur l'ensemble des chaînes spécialisées de divertissement, toute concurrence confondue, sont des productions originales de Bell Média.

NOUVEAUTÉS - AUTOMNE 2022

AMOUR SANS LIMITE - CANAL VIE

Dans AMOUR SANS LIMITE, on suit la quête sincère de personnes vivant avec une différence et cherchant toutes l'amour véritable. Tout au long de la série, nous accompagnons des célibataires au profil varié dans leur démarche de rencontre. Chaque histoire met en lumière un obstacle différent, toujours avec un regard bienveillant. Appuyés par Vanessa, Émilie et Darlène, les entremetteuses de l'agence Rencontre Adaptée, nos célibataires arriveront-ils à trouver l'âme soeur en naviguant dans l'imprévisible monde du dating? (URBANIA)

COEURS MIGRATOIRES - CANAL VIE

COEURS MIGRATOIRES est une série documentaire d'observation qui plonge le public dans le quotidien de couples dont l'un des conjoints vient tout juste d'arriver au Canada, ou est toujours à l'étranger en attente d'un visa. En les accompagnant dans leur parcours d'intégration à leur nouvelle vie, la série dresse un portrait des embûches qu'ils rencontrent et de l'intensité qui découle d'une relation amoureuse multiculturelle. (Anémone Télé)

MA PREMIÈRE MAISON - CANAL VIE

Dans le magazine réno-déco MA PREMIE?RE MAISON, nous suivons la chanteuse Me?lissa Be?dard et sa famille nombreuse (son conjoint Karl et leurs six enfants), qui s'installent pour la toute premie?re fois de leur vie dans une nouvelle maison, dans le quartier Saint-E?mile, a? Que?bec. La que?te de Mélissa : cre?er enfin un nid familial où chacun des membres de la maisonnée aura son espace. Il faudra donc adapter la maison, notamment en y ajoutant plusieurs chambres. Tout au long de cette aventure, Mélissa sera épaulée par une équipe hors pair composée principalement d'amis, dont Joanie pour la construction et Antoine Laurier pour le design.

Sans filtre, sans tabous, intense et pe?tillante, Mélissa partagera avec le public cette grande aventure. De?me?nager et s'installer pour la premie?re fois dans son nouveau et vrai chez-soi : tout le monde trouvera une part de ses re?ves dans ce projet. (IPROD Média)

UN NOUVEAU JOUR - CANAL VIE

UN NOUVEAU JOUR nous plonge au coeur du parcours de personnes trans, avant, pendant et après leur chirurgie d'affirmation de genre. Alors qu'iels s'apprêtent à vivre l'un des événements les plus importants de leur vie, nous allons à leur rencontre afin de découvrir leur extraordinaire réalité, accompagnés du personnel de l'hôpital GrS Montréal, dont l'expertise est unique au monde. (Urbania)

PRÉSUMÉ INNOCENT : L'AFFAIRE FRANCE ALAIN - CANAL D

Série documentaire qui met de l'avant une nouvelle quête du duo composé de Marie-Claude Savard et de Sébastien Trudel. Tous deux souhaitent rouvrir un dossier de crime qui a marqué l'histoire du Québec en 1982, celui du meurtre de France Alain, assassinée à bout portant sur la rue Ste-Foy à Québec. Trente minutes mystérieuses et inexpliquées : c'est tout ce qu'il aura fallu pour faire basculer deux vies, en premier lieu celle d'une jeune femme de 21 ans, assassinée sans raison apparente, alors qu'elle sortait d'un dépanneur. Quatre ans après les faits, en 1986, l'animateur radio Benoît Proulx, l'ex-ami de coeur de la victime, est considéré comme le principal suspect. Il est longuement interrogé lors de l'enquête préliminaire, mais les résultats ne sont pas assez concluants pour porter des accusations contre lui.

En 1991, presque 10 ans après le meurtre, l'arrivée d'un nouveau témoin permet au procureur de porter des accusations formelles contre Benoît Proulx et de déclencher un procès au terme duquel ce dernier sera reconnu coupable. Quelques semaines à peine après le jugement de culpabilité, un appel est accepté. À la suite de celui-ci, les trois juges qui entendent la cause acquittent l'accusé sans nouveau procès. Quelques années plus tard, à la suite d'une poursuite civile, Benoît Proulx obtient un dédommagement de 2,3 millions de dollars.

Le 25 octobre 2022, cela fera 40 ans qu'est survenu ce meurtre sordide jamais résolu qui a donné lieu à une autre sensationnelle saga médiatique et judiciaire au Québec. (Trinôme)

BÊTES DE FILM - CANAL D

En Estrie, un homme et son fils entraînent des animaux pour le cinéma. Bien plus qu'un simple zoo, leur terre est un sanctuaire où les gens sont sensibilisés au respect animal. Invité à travailler sur des plateaux de tournage québécois et américains, le duo épate par sa relation unique avec ses collègues, les bêtes. (Anémone Télé)

J'AI FRÔLÉ LA MORT - CANAL D

La série documentaire J'AI FRÔLÉ LA MORT propose des histoires enlevantes d'hommes et de femmes ordinaires qui se sont retrouvés dans des situations périlleuses mettant leur vie en jeu. Les survivants nous racontent leur histoire tragique tout en étant soutenus par le témoignage d'un proche, d'un expert ou d'une personne aidante présente sur les lieux. Au fil d'une présentation de vestiges du moment fatidique, nos survivants revivent des émotions fortes. (Attraction Images)

PRIEZ POUR NOUS - CANAL D

Des victimes d'abus sexuels par des membres du clergé brisent le silence et entreprennent des démarches pour obtenir justice. Leur combat, qui s'échelonne souvent sur plusieurs années, est ardu et l'issue demeure incertaine, mais malgré les difficultés rencontrées, leurs histoires bouleversantes et souvent choquantes seront finalement entendues. (Attraction Images)

AU CHALET DE RÉMI - Z

AU CHALET DE RÉMI nous ouvre les portes de l'univers de Rémi-Pierre Paquin dans sa Mauricie natale. Chaque semaine, il reçoit à son chalet des amis connus du public afin de faire des activités avec eux et sa famille. Son but : transmettre à ses invités son amour pour sa région, et peut-être même les convaincre de déménager près de chez lui! (Sphère Média)

CHRISTINE MORENCY : SANS FILTRE - Z

Reconnue pour son franc-parler, son authenticité et son rire contagieux, Christine Morency a vite conquis le public. Cette série documentaire nous transporte au coeur de sa vie tant professionnelle que personnelle lors de l'année rocambolesque de la préparation de son premier spectacle. On y voit une Christine sans filtre jusqu'à l'aboutissement de son rêve. (Avanti-Toast)

RETOURS - AUTOMNE 2022

COUPLES À BOUTTE - saison 2 - CANAL VIE

Pendant la pandémie, les couples ont passé beaucoup de temps ensemble, peut-être même trop. C'est dans ce contexte que la série se poursuit, avec cinq couples qui sont « à boutte » et qui doivent redoubler d'efforts pour trouver les points positifs de leur relation et entretenir leur amour. Sous la loupe de nos deux sexologues, nos participants partagent avec naturel et authenticité les joies et les difficultés de la vie à deux. (Sphère Média)

LA FAMILLE EST DANS LE PRÉ - saison 3 - CANAL VIE

Nous avons vu des couples se former dans L'AMOUR EST DANS LE PRÉ et c'est avec bonheur que nous retrouvons pour une troisième saison ces familles inspirantes, solides, à la fois traditionnelles et modernes. Encore cette année, nous aurons le plaisir de suivre leur quotidien à la ferme, de voir les enfants grandir et de saluer l'arrivée de petits nouveaux. (Attraction Images)

LA FAMILLE GROULX - saison 6 - CANAL VIE

La sixième saison de LA FAMILLE GROULX s'articule autour de points tournants tels que les travaux d'agrandissement de la maison, un « grand dérangement » inévitable pour assurer une vie confortable et fonctionnelle à une famille de douze enfants qui grandissent. Les plus vieux deviennent de jeunes adultes avec les enjeux qui vont avec : inscription au cégep et à l'université, choix de carrière, besoin de plus d'indépendance et d'intimité. Est-ce que Tara et Pascal verront un de leurs enfants quitter le nid familial pour voler de ses propres ailes - étape normale, mais toujours déchirante pour des parents? À cela s'ajoutent la COVID et d'autres cahots du quotidien qui ne les épargnent jamais. Bref, un grand vent de changement balaie la routine familiale des Groulx. Ce sera sans contredit une année de grands bouleversements. (Sphère Média inc.)

METS-Y LE PAQUET - saison 4 - Z

METS-Y LE PAQUET nous offre des moments de fous rires et de pur plaisir... Le comédien et humoriste Dominic Paquet s'amuse à piéger ses victimes en les confrontant à des situations surprenantes, voire surréalistes. Son but : déstabiliser les personnes piégées en créant malaises et surprises. (Entourage)

LA RÉFÉRENCE SPORT DES QUÉBÉCOIS : RDS

Avec le retour des plus grandes ligues sportives à son antenne cet automne et la diffusion de la Coupe du monde de la FIFA en novembre et en décembre prochains, RDS demeure la référence des amateurs de sports au Québec. Son auditoire est en nette progression chez les A25-54, affichant une hausse de 28 % par rapport à l'an dernier, ce qui le place en tête des chaînes spécialisées auprès de cette catégorie d'âge. Cela n'est pas étonnant lorsqu'on regarde l'offre proposée aux téléspectateurs : matchs de la LNH, de la NFL (grâce à une entente renouvelée), de la LCF, de la MLB et de la NBA, en plus des plus grands tournois de la PGA, de l'ATP et de la WTA, et des courses automobiles de Formule 1. De tout pour tous les goûts!

RETOURS ET NOUVEAUTÉ RADIO À SOULIGNER

Sur les ondes de Rouge FM, VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES piloteront encore cette année le retour à la maison le plus écouté chez les F25-54, du lundi au jeudi de 16 h à 18 h. Les auditeurs pourront compter sur La GANG DU MATIN formée de Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Ève Côté pour commencer la journée en beauté! Nouveauté cette année : sur l'heure du lunch, Pierre Hébert et Christine Morency seront au micro de COMPLÈTEMENT MIDI!, une émission à leur image : drôle, complice et près des gens.

Du côté d'ÉNERGIE, la station la plus écoutée au Canada chez les 18-54 ans, l'émission numéro 1 au Québec LE BOOST! accompagnera à nouveau les auditeurs en début de journée. Philippe Bond et Pierre Pagé reviennent à la barre de C'T'ENCORE DRÔLE, et les auditeurs pourront retrouver cette année Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel et Mario Tessier au micro de ÇA RENTRE AU POSTE.

NOOVO.CA : TOUJOURS EN HAUSSE POUR DU CONTENU EXCLUSIF ET EN RATTRAPAGE

Noovo.ca est la plateforme numérique incontournable pour accéder à la programmation de Noovo et de nos chaînes spécialisées. Depuis le début de l'année 2022, Noovo.ca a enregistré un total de 14 millions de visionnements, un nouveau record pour la plateforme numérique. Avec des titres à succès comme BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS, L'AMOUR EST DANS LE PRÉ et UN SOUPER PRESQUE PARFAIT au palmarès des émissions les plus visionnées en ligne, Noovo.ca demeurera encore cette année la destination de choix pour accéder à plus de 13 000 heures de contenu francophone en primeur, en exclusivité ou en rattrapage.

NOOVOMOI.CA : TOUJOURS LÀ POUR INSPIRE

Noovo Moi est LA source d'inspiration au quotidien pour le public à la recherche de contenus à la fois pratiques, informatifs et divertissants. Noovo Moi propose des articles signés par des personnalités engagées et inspirantes sur un vaste éventail de sujets tels que la cuisine, la décoration, les voyages, le vedettariat et la culture populaire, la beauté et la mode, la vie de couple et la sexualité, la santé, la famille, le jardinage et les activités sportives.

Pour tout savoir sur les nouveautés multiplateformes et la programmation automne 2022-hiver 2023 des chaînes francophones et sportives de Bell Média, veuillez communiquer avec nous à [email protected].

