Suzanne de Jong, AACI, P. App élue nouvelle présidente de l'Institut canadien des évaluateurs lors de l'assemblée générale annuelle de 2022

OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est heureux d'annoncer l'élection de Suzanne de Jong, AACI, P.App de London, en Ontario, à titre de présidente nationale de l'ICE pour 2022-2023. Mme de Jong a été officiellement intronisée lors de l'assemblée générale annuelle 2022 de l'ICE qui s'est tenue à Edmonton, en Alberta, le 10 juin 2022.

Suzanne a obtenu sa désignation CRA en 1993 et a ensuite reçu son AACI en 2003. L'expérience de Suzanne en matière d'évaluation s'étend sur plusieurs décennies et comprend des terrains destinés à l'aménagement d'appartements, de bureaux, de commerces de détail, d'industries et de résidences. Elle travaille avec un large éventail de clients, notamment des institutions financières, des sociétés de développement immobilier, des compagnies d'assurance, des avocats, des comptables et des investisseurs locaux. Elle possède une expérience considérable dans l'évaluation de propriétés uniques présentant des problèmes de titre et a fourni un témoignage d'expert à la Commission de négociation et à la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Suzanne s'est impliquée activement en tant que bénévole au sein de l'ICE aux niveaux local, provincial et national pendant plus de 26 ans, appréciant le travail en comité, à travers de nombreuses initiatives importantes. Elle a siégé au comité exécutif du chapitre de London de l'ICE, est un ancien membre du conseil d'administration de l'Association de l'Ontario et a siégé au conseil national de l'Institut canadien des évaluateurs pendant 4 ans. En tant qu'ancienne présidente du sous-comité de l'expérience appliquée de l'ICE, elle a travaillé en étroite collaboration avec l'Université de la Colombie-Britannique ? Sauder School of Business pour élaborer un programme d'expérience appliquée pour les candidats qui travaillent à l'obtention de leur désignation. En 2015, Suzanne a reçu le prix d'excellence du président de l'Association ontarienne de l'Institut canadien des évaluateurs.

« Je suis passionnée par l'avenir de notre profession, la défense des intérêts de nos membres et l'identification des possibilités de croissance et de diversification. Il y a un dicton qui dit que "le changement est inévitable - la croissance et l'avancement sont facultatifs" - l'ICE évolue continuellement pour s'assurer que l'organisation demeure dynamique et que nous nous alignons sur les besoins des organismes gouvernementaux, des institutions de prêt, de la profession juridique, des ingénieurs, des compagnies d'assurance, des promoteurs et des consommateurs », a déclaré Suzanne de Jong, présidente de l'Institut canadien des évaluateurs.

Se joignant à Mme de Jong au comité exécutif de l'ICE sont :

Claudio Polito , AACI, P.App - Président désigné ( Ontario )

, AACI, P.App - Président désigné ( ) André Pouliot, AACI, P.App, Fellow - Président sortant (Nouvelle-Écosse)

Dena Knopp , CRA, P.App - Vice-présidente (Alberta)

, CRA, P.App - Vice-présidente (Alberta) Ed Saxe , CRA, P.App - Vice-président ( Ontario )

Les autres membres du conseil d'administration sont :

Brad Brewster , AACI, P. App (Alberta)

, AACI, P. Stephen Blacklock , AACI, P.App (Colombie-Britannique)

, AACI, P.App (Colombie-Britannique) Adam Dickinson , AACI, P.App (Nouveau-Brunswick)

, AACI, P.App (Nouveau-Brunswick) Terry Dowle , AACI, P.App (Colombie-Britannique)

, AACI, P.App (Colombie-Britannique) Deana Halladay , CRA, P.App, Fellow ( Manitoba )

, CRA, P.App, Fellow ( ) Joanne Slaney , AACI, P.App (Terre-Neuve et Labrador )

, AACI, P.App (Terre-Neuve et ) Louis Poirier , AACI, P.App (Québec)

, AACI, P.App (Québec) Thomas Fox , AACI, P.App, Fellow ( Saskatchewan )

, AACI, P.App, Fellow ( ) Scott Wilson , AACI, P.App, Fellow (Île du Prince-Édouard)

Le chef de la direction de l'IC est un membre sans droit de vote du comité exécutif et du conseil d'administration de l'IEC.

Prix de reconnaissance des bénévoles 2022

Plusieurs prix ont été remis lors de l'assemblée générale annuelle de l'ICE 2022, notamment :

Le titre de Fellow est accordé aux membres désignés qui se sont distingués par leurs contributions exemplaires à la profession. Ceci est démontré par un haut niveau d'excellence et de réalisation qui a contribué à l'avancement de la profession. Le prix de Fellowship est accordé à la discrétion du Conseil d'administration national. Les lauréats de cette année sont :

Patricia Cooper , AACI, P.App, Fellow

, AACI, P.App, Fellow André Pouliot, AACI, P.App, Fellow

Deana Halladay , CRA, P.App, Fellow

, CRA, P.App, Fellow Darrell Thorvaldson , AACI, P.App, Fellow

Le Prix W.C. McCutcheon est décerné à des bénévoles exceptionnels de l'Institut canadien des évaluateurs qui ont été des bénévoles de longue date au sein de comités et qui ont fait preuve de leadership et d'engagement envers l'Institut et la profession. Les lauréats de cette année sont :

David Shum , AACI, P.App, Fellow

, AACI, P.App, Fellow Dan Brewer , AACI, P.App, Fellow

, AACI, P.App, Fellow Dan Wilson , AACI, P.App, Fellow

Le Prix Tyler Beatty pour le meilleur évaluateur de moins de 40 ans a été décerné à deux jeunes professionnels de l'évaluation exceptionnels :

Katie Manojlovich , AACI, P.App

, AACI, P.App JT Dhoot, AACI, P.App

À PROPOS DE L'ICE

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 500 membres au Canada. Fondé en 1938, l'ICE travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin d'accorder les titres prestigieux d'Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et de Canadian Residential Appraiser (CRA) (Évaluateur résidentiel canadien). Les membres désignés de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui suivent un programme d'études complet et qui satisfont à des exigences rigoureuses en matière d'expérience et d'examens. Nos membres fournissent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluation, de consultation, d'étude de fonds de réserve et d'évaluation de machines et équipements pour tous les types de biens immobiliers dans leurs domaines de compétences. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.AICanada.ca et suivez l'ICE sur LinkedIn , Twitter , Facebook.

