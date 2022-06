Renforcement de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs - Québec octroie près de 900 000 $ au projet SPHÈRES





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit 880 000 $ supplémentaires pour bonifier l'offre de services aux victimes d'exploitation sexuelle. Ce financement est octroyé au projet SPHÈRES, géré par l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en compagnie de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et du député de Bourget, M. Richard Campeau.

Le projet SPHÈRES regroupe six partenaires communautaires et institutionnels du Grand Montréal. Il offre une réponse individualisée et adaptée aux victimes d'exploitation sexuelle âgées de 12 à 24 ans. On estime que le projet permettra de poursuivre l'accompagnement d'environ 70 victimes et de soutenir les régions qui souhaitent implanter SPHÈRES dans leur milieu ou s'en inspirer.

« Lorsqu'un jeune est victime d'exploitation sexuelle et prend la décision de s'en sortir, il doit pouvoir trouver les ressources pour le soutenir. C'est ce qu'offre le projet SPHÈRES : une expertise et un accompagnement personnalisé pour que la victime parvienne à se reconstruire. Je souhaite que l'expérience vécue à Montréal aide à orienter d'autres initiatives du genre au Québec. La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs est une priorité nationale. Mes pensées vont vers ces jeunes qui comptent sur nous pour les aider à entreprendre des changements durables dans leur vie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les six partenaires impliqués dans le projet SPHÈRES, grâce à leur expertise diversifiée et leur connaissance de la jeunesse, sont des intervenants de première qualité. La réalité en matière d'exploitation sexuelle à Montréal fait en sorte que nous devons être proactifs pour aider les jeunes à se sortir de ces situations qui portent atteinte à leur épanouissement. Je veux remercier tous ceux et celles qui veillent quotidiennement au bien-être de nos jeunes. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je me réjouis de voir que la région de Montréal fait appel à l'expertise d'intervenants qui s'engagent intensivement dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Je remercie le CIUSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, les organismes L'Anonyme et En Marge 12-17 ainsi que la Fondation Marie-Vincent et le Service de police de Montréal (Les Survivantes) de faire équipe avec l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ensemble, nous pouvons aider nos jeunes à retrouver leur identité, leur estime de soi et leur valeur. »

Richard Campeau, député de Bourget

« Au nom de l'équipe de SPHÈRES et en celui des participants, actuels et à venir, je remercie le gouvernement du Québec pour sa confiance et son soutien. Un tel projet ne peut exister sans l'implication des partenaires qui, ensemble, ont su développer une approche intégrée et concertée, respectant le rythme des participants dans leur processus de changement. Nous sommes également impatients d'appuyer d'autres milieux qui souhaiteraient s'inspirer du programme. »

Nathalie Gélinas, coordonnatrice du projet SPHÈRES, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Le projet SPHÈRES est destiné aux personnes âgées de 12 à 24 ans qui reconnaissent être ou avoir été en situation d'exploitation sexuelle ou engagées dans des activités liées à l'industrie du sexe. Il accompagne les victimes dans la construction d'une identité positive, la réappropriation de leur pouvoir d'agir et le développement de leur autonomie. La démarche est volontaire et individualisée.

La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs constitue une priorité nationale pour le gouvernement du Québec et a fait l'objet d'un plan d'action gouvernemental prévoyant des investissements de 150 millions $ sur cinq ans. Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , il propose l'élaboration et la mise en place de 37 mesures en matière de prévention, d'intervention et de répression. Parmi ces dernières, rappelons l'instauration de la Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs ainsi que le déploiement cette année d'une campagne grand public d'envergure visant à sensibiliser les jeunes et leurs parents aux conséquences de l'exploitation sexuelle et à les informer des ressources d'aide disponibles pour les victimes et leurs proches.

Le projet SPHÈRES s'inscrit en complémentarité avec ce plan d'action et permettra de bonifier l'intervention gouvernementale en soutien à la reconstruction des victimes et à la concertation intersectorielle.

Le projet SPHÈRES réunit six partenaires communautaires et institutionnels :

L'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui gère et coordonne le programme.



Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, qui assure la liaison entre les différents services pour repérer des participants anglophones.



L'Anonyme, qui offre des ateliers préventifs en milieu scolaire concernant l'exploitation sexuelle et la promotion de relations saines et égalitaires, le tout permettant un repérage pour le programme.



En Marge 12-17, qui offre des services de répit ou d'hébergement aux mineurs de la rue (filet de sécurité 24 heures par jour, 365 jours par année) ainsi que le soutien à leur entourage, dont les parents.



La Fondation Marie-Vincent, qui offre de la psychothérapie aux participants.



Le Service de police de la Ville de Montréal, qui assure les rencontres avec des survivantes en misant sur une approche basée sur les pairs et offre un soutien aux victimes dans le cadre d'un processus judiciaire.

