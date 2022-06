Les Bahamas retirent l'exigence d'obtenir un visa de santé pour tous les voyageurs





Les protocoles d'entrée simplifiés entrent en vigueur le 19 juin 2022

NASSAU, Bahamas, 16 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement des Bahamas supprime une autre exigence relative à la COVID-19 pour les voyageurs internationaux. À compter de 0 h 1 le dimanche 19 juin 2022, les voyageurs n'auront plus à présenter de demande de visa de santé aux Bahamas pour entrer au pays. Toutefois, les voyageurs devront quand même présenter un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 au plus tard trois jours (72 h) avant de se rendre aux Bahamas .

« L'abandon du visa de santé est un autre signe que nous donnons à la communauté internationale indiquant que nous sommes prêts à faire des affaires, a déclaré l'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, de l'Investissement et de l'Aviation. Tout au long de la pandémie, nous sommes demeurés déterminés à évaluer les protocoles et à adapter les exigences pour tenir compte de l'environnement actuel. Nous reconnaissons que le visa de santé était un fardeau pour les voyageurs, et nous sommes heureux de pouvoir le retirer. »

Bien que la simplification des protocoles d'entrée soit un changement bien accueilli, la santé et la sécurité de tous les citoyens, résidents et visiteurs demeurent la priorité. En plus d'obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant de se rendre aux Bahamas, les voyageurs doivent suivre les lignes directrices sur l'île concernant le port du masque et la distanciation physique.

Voici les exigences relatives aux tests :

Les voyageurs vaccinés, comme les enfants de 2 à 11 ans, peuvent présenter un résultat négatif à un test RT-PCR ou à un test antigénique rapide effectué au plus tard trois jours (72 h) avant le voyage.

Les voyageurs non vaccinés de 12 ans et plus doivent soumettre un résultat négatif à un test RT-PCR effectué au plus tard trois jours (72 h) avant le voyage.

Pour en savoir plus sur les protocoles en vigueur relativement à la COVID-19 pour les voyageurs des Bahamas, visitez Bahamas.com/travelupdates .

