Insurtech Accelerant annonce l'ouverture de son siège à Bruxelles





Accelerant, la plateforme insurtech qui donne aux souscripteurs de meilleurs outils d'échange de risques et d'analyse de données, ainsi que des engagements de capacité à long terme, a annoncé aujourd'hui une expansion européenne significative avec l'ouverture de son nouveau siège européen à Bruxelles.

Bruxelles a été choisie pour sa situation géographique au coeur de l'Europe, sa solide main-d'oeuvre et ses racines profondes dans le domaine de l'assurance. Accelerant, qui obtient régulièrement la note A- Excellent d'AM Best pour son travail à l'échelle mondiale, a recruté une équipe et élabore de nouveaux plans de croissance en Belgique.

Fondée en 2018, Accelerant se spécialise dans le service d'un réseau d'agents généraux gestionnaires (Managing General Agents, MGA) soigneusement sélectionnés et gérés, qu'elle appelle Membres. Accelerant Insurance Europe S.A. a été créée en 2021 avec la capacité de négocier au Royaume-Uni et dans l'UE. Elle est réglementée par la Banque nationale de Belgique et par l'Autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority, FSMA). La société souscrit une gamme de catégories d'assurances non-vie.

«?Depuis que nous avons lancé Accelerant en Europe, nous avons été époustouflés par la demande pour notre combinaison unique de connaissance guidée par les données et de partenariat à long terme?», a déclaré Je? Radke, PDG d'Accelerant. «?Nous sommes ravis de poursuivre notre expansion en Europe et d'ouvrir officiellement nos bureaux à Bruxelles, où nous espérons continuer à fournir à nos Membres le partenariat transparent qu'ils méritent afin de continuer à stimuler une croissance rentable.?»

Accelerant compte également des membres aux États-Unis et possède une société de réassurance aux Bermudes. Accelerant collabore avec ses Membres pour stimuler une croissance rentable et exemplaire sur le marché, en se concentrant sur les petites et moyennes entreprises qui sont à la base de notre économie mondiale, et sur leurs besoins d'assurance de niche.

Le travail d'Accelerant est étayé par sa plateforme de données révolutionnaire InSightFulltm, qui aide ses Membres à mieux comprendre les risques, à tirer parti des perspectives et à gérer la complexité opérationnelle et réglementaire.

À PROPOS D'ACCELERANT

Accelerant est une plateforme d'assurance orientée données et dynamisée par la technologie qui permet aux souscripteurs de servir plus efficacement leurs assurés. Nous utilisons des outils avancés d'intelligence des données pour reconstruire la manière dont les souscripteurs partagent et échangent les risques. En mettant actuellement l'accent sur les petites et moyennes entreprises qui sont à la base de notre économie mondiale et sur leurs besoins en assurance de niche, nous alignons les incitations afin d'améliorer les résultats pour tous. Notre bourse de risques à service complet soutient notre réseau d'équipes de souscription soigneusement sélectionnées, les meilleures de leur catégorie. Nous exploitons des informations granulaires sur chaque police afin de fournir une vision sans précédent des pools d'assurance, et notre portefeuille de spécialités est entièrement diversifié et son risque de catastrophe, d'agrégation ou systémique est très faible. Nous sommes fiers d'avoir obtenu la note A- (Excellent) d'AM Best. Pour plus d'informations, consultez le site www.accelins.com.

