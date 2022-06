Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - Une personne experte et une citoyenne des Laurentides feront entendre leur voix!





QUÉBEC, le 16 juin 2022 Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. Mme Josée Grenier, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais et Mme Victoria Vieira, résidente de la région des Laurentides ont été sélectionnées pour prendre part à cet exercice délibératif unique au Québec.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Citations :

Stimuler la participation citoyenne est au coeur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

J'ai toujours eu un attachement profond au réseau public de la santé et des services sociaux. Par conséquent, il m'importe de contribuer, à partir de mes différentes expertises, aux discussions et débats concernant les grands enjeux relatifs à la qualité, l'accessibilité, l'intégration et au financement des services, et ce, dans l'espoir que ceux-ci soient pérennes.

- Mme Josée Grenier, membre travailleuse sociale

Ce Forum est en mon sens une manière d'être à l'écoute de toutes et tous, et ce, en étant inclusif. Ainsi, il est possible de prendre en considération l'opinion de toutes minorités dans l'optique d'être équitable; c'est donner une voix à celles et ceux qui, parfois, ont moins la chance de le faire. J'ai donc de ce fait le fervent désir de contribuer à ces discussions, car je veux absolument faire partie du changement; je veux prendre action de manière concrète et c'est ce que mon implication au sein du Forum de consultation me permettra.

- Mme Victoria Vieira, membre de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

Candidatures citoyennes : Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Pour connaître les autres membres qui participeront à l'édition 2022-2025 du Forum de consultation du CSBE, rendez-vous à https://www.csbe.gouv.qc.ca/consultations/forum-de-consultation/forum.html .

Les membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

Diplômée d'un doctorat en sciences humaines appliquées, avec une spécialisation en bioéthique, d'une maitrise en travail social et d'un baccalauréat en sciences de l'activité physique, Mme Grenier travaille à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2008. Ses recherches portent notamment sur la relation entre les transformations de l'État, les pratiques d'intervention sociale et l'éthique, la gérontologie et les environnements favorables au mieux-être des individus. Avec déjà plusieurs publications à son actif, madame Grenier a codirigé l'ouvrage à paraitre « Pratiques d'intervention sociale et pandémie. Innovations, mobilisation et transformations ».

travaille à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2008. Ses recherches portent notamment sur la relation entre les transformations de l'État, les pratiques d'intervention sociale et l'éthique, la gérontologie et les environnements favorables au mieux-être des individus. Avec déjà plusieurs publications à son actif, madame Grenier a codirigé l'ouvrage à paraitre « Pratiques d'intervention sociale et pandémie. Innovations, mobilisation et transformations ». Actuellement aux études en service social et précédemment étudiante en psychologie, Mme Vieira dispose d'expériences de travail et de bénévolat auprès de plusieurs publics comme les enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, les personnes ayant une déficience intellectuelle et les personnes non voyantes. Impliquée sur un comité féministe, elle est aussi gestionnaire du balado À chacan ses règles, qui a pour but de déconstruire les tabous qui touchent principalement les femmes et les personnes non binaires.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

