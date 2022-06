Inauguration des nouveaux espaces au CHSLD de Saint-Prosper





SAINT-PROSPER, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a participé aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, à l'inauguration des nouveaux espaces au CHSLD de Saint-Prosper après les travaux de rénovation majeurs qui ont eu lieu au cours des derniers mois.

Le projet d'aménagement des lieux intègre notamment plusieurs éléments du concept des maisons des aînés et des maisons alternatives, afin de rappeler davantage un domicile et de mieux répondre aux besoins des résidents et de leurs proches.

Plusieurs travaux ont été réalisés afin de rendre les lieux plus fonctionnels et mieux adaptés, tant pour les personnes hébergées et leurs proches que pour le personnel, notamment dans les secteurs du salon, de la salle à manger et du poste de coordination. Une salle de stimulation a également été ajoutée, tout comme un système de contrôle d'accès. Des travaux de rénovation liés à la génératrice, au réseau d'alarme incendie et du système d'éclairage ont également été réalisés.

Citations :

« En parallèle de la construction des nouvelles maisons des aînés, plusieurs travaux sont réalisés dans de nombreux CHSLD. Notre gouvernement souhaite que ces lieux soient mieux adaptés aux besoins des personnes et qu'ils répondent aux plus hauts standards de sécurité et de bien-être. Nul doute que les travaux qui ont été réalisés au CHSLD de Saint-Prosper amélioreront la qualité de vie des résidents autant que celle du personnel. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette réalisation démontre très bien le souhait connu de notre gouvernement de rénover les espaces de vies pour nos aînés. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont uni leurs efforts pour mener à terme ce magnifique projet à Saint-Prosper. Ces travaux étaient très attendus par les résidents, leur famille et le personnel. Je suis très heureux de découvrir les nouveaux lieux, et de constater que les travaux réalisés permettent d'offrir aux résidents un environnement accueillant, sécuritaire et chaleureux. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants :

Durant la période des travaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) avait procédé au relogement temporaire des 19 résidents du CHSLD de Saint-Prosper et à la relocalisation de l'ensemble de ses activités au CHSLD de Lac-Etchemin.

Le coût du projet s'élève à 1,2 million $, financé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Un montant de 160 000 $ provient de l'investissement annoncé conjointement par le Canada et le Québec en juillet 2021 pour des projets d'infrastructure visant à moderniser les établissements de santé, de services sociaux et de soins de longue durée .

