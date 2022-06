Mobilité durable et attractivité du centre-ville - La Ville de Montréal annonce une série de mesures pour rendre le centre-ville encore plus accessible et attrayant cet été





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la saison estivale bat son plein, la Ville de Montréal, ses partenaires du centre-ville, la STM et l'ARTM unissent leurs efforts afin de rendre les déplacements plus agréables et accessibles au centre-ville. Plusieurs nouvelles mesures seront ainsi mises en place, du 24 juin au 5 septembre inclusivement, afin de favoriser la mobilité au centre-ville et de rendre les rues encore plus belles et invitantes.

Un métro plus accessible

Pour encourager les visiteurs et les Montréalais.es à favoriser le transport collectif comme mode de déplacement au centre-ville, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer qu'elle rendra gratuit l'accès au métro, via sept stations situées près des attraits touristiques du centre-ville, pendant les fins de semaine de la période estivale. Grâce à une collaboration exceptionnelle avec la STM et l'ARTM, les quais des stations de métro Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d'Armes et Berri-UQAM seront ouverts à toutes et à tous gratuitement. Il est également important de mentionner que trois de ces sept stations sont accessibles universellement et dotées d'ascenseurs, soit Berri-UQAM, Champ-de-Mars et Places-d'Armes.

Après analyse, et en concertation avec les partenaires du centre-ville, la Ville de Montréal a révisé sa mesure sur le stationnement gratuit afin d'opter pour des mesures plus structurantes, en cohérence avec ses valeurs environnementales, et qui permettront de favoriser la mobilité et d'encourager le retour en grand nombre des usagers dans le métro.

« Montréal connaît une relance fulgurante et nous sommes déterminés à faire en sorte que notre centre-ville en profite au maximum. C'est pourquoi nous nous préparons à accueillir la visite en grand! Grâce à nos partenaires, nous mettons en place une mesure inédite pour encourager l'usage du transport collectif au centre-ville, pour y améliorer la mobilité et pour encourager toujours plus de visiteurs et de Montréalais.es à utiliser le métro. L'été à Montréal n'a pas son pareil et après deux ans de pandémie, nous allons nous assurer qu'il soit inoubliable cette année », a souligné le responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif, Luc Rabouin.

Un centre-ville étincelant

De son côté, l'arrondissement de Ville-Marie est déterminé à offrir une expérience estivale unique et agréable au centre-ville à ses visiteurs et à ses résidents. Dans le cadre de ses efforts en matière de propreté, l'arrondissement déploiera davantage d'effectifs sur le terrain et bonifiera de plus de 50 % l'installation de paniers de recyclage et de déchets. En tout, 1,7 M$ supplémentaires seront investis par l'arrondissement de Ville-Marie pour bonifier la propreté du secteur, dont 150 000 $ pour soutenir la brigade propreté de Montréal centre-ville .

L'arrondissement annonce également un soutien financier et son appui à la réalisation d'un projet d'aménagement créatif de deux ruelles aux abords des rues Peel et Stanley, un projet porté par Montréal centre-ville et Tourisme Montréal. Visant à rehausser l'expérience au centre-ville, ce premier projet visera à créer des aménagements et des murales pour redorer les ruelles du centre-ville et faire naître de nouveaux parcours artistiques.

Blitz chantiers

La Ville de Montréal, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, annonce que l'Escouade mobilité procédera à un grand blitz chantiers au centre-ville, dans le but de retirer des voies de circulation les cônes oranges, les panneaux et les clôtures excédentaires. Une attention particulière sera offerte aux rues du centre-ville afin d'améliorer la fluidité autour des chantiers avec l'arrivée des touristes dans la métropole.

Citations

« La Chambre salue les mesures annoncées aujourd'hui pour améliorer l'accessibilité du centre-ville et la fluidité des déplacements dans cette zone névralgique. On remarque déjà le retour d'une grande effervescence et il était essentiel de faciliter les déplacements des visiteurs et des touristes. Nous saluons l'appui et le leadership de la Ville alors que la STM doit toujours composer avec une baisse post-pandémique de ses revenus. J'invite particulièrement les Montréalais.es et les Québécois.es à redécouvrir l'expérience centre-ville, notamment à travers la programmation ré?CRÉATION MTL de la Chambre », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La STM salue cette initiative de l'administration Plante, qui priorise la mobilité durable pour reconnecter les Montréalais.es au centre-ville. Il s'agit d'un incitatif de plus pour bénéficier de la fiabilité, de l'efficacité de déplacement et de la fréquence de service du réseau tout en ayant la tranquillité d'esprit de ne pas avoir besoin de trouver du stationnement! », a affirmé Laurence Parent, présidente déléguée du conseil d'administration de la STM

« C'est une nouvelle particulièrement réjouissante qui va permettre à un nombre encore plus grand de Montréalais.es et de visiteurs à venir profiter de l'expérience incroyable qui les attend tout l'été au Quartier des spectacles. Avec plus de 100 activités culturelles par jour, le retour des festivals, les événements en salle, l'animation de rue et les aménagements, cette initiative est une parfaite démonstration du soutien de la Ville de Montréal envers son coeur culturel et commercial qui est grandement appréciée de toutes les forces vives qui le composent », a souligné Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

« C'est un été exceptionnel que nous avons à nos portes pour la période estivale 2022. Montréal est en pleine effervescence et les touristes de partout seront au rendez-vous pour découvrir notre belle métropole. Nous tenons à saluer les mesures structurantes additionnelles annoncées par la Ville de Montréal, qui feront en sorte que notre centre-ville soit encore plus agréable, avec moins d'entraves et un métro plus accessible pour tous. La saison estivale est prometteuse, nous sommes prêts à vous accueillir à Montréal », a soutenu Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Les plus récentes données dévoilées par l'Alliance pour le centre-ville démontrent clairement que le travail concerté depuis les deux dernières années porte ses fruits, mais il ne faut surtout pas ralentir la cadence. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui contribueront à rehausser l'accessibilité, l'attractivité et l'expérience de notre centre-ville pour toutes et tous, alors que la saison estivale s'annonce prometteuse », a indiqué Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 juin 2022