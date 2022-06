Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - Une personne experte et une citoyenne du Bas-Saint-Laurent feront entendre leur voix!





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. Mme Hazar Haidar, professeure aux programmes en éthique au département de lettres et humanités de l'Université du Québec à Rimouski et Mme Shahrazède Hasseine, résidente du Bas-Saint-Laurent, ont été sélectionnées pour prendre part à cet exercice délibératif unique au Québec.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Citations :

Stimuler la participation citoyenne est au coeur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Je suis heureuse d'apporter mes compétences et mes expertises au sein du Forum du Commissaire à la santé et au bien-être afin de contribuer à la construction d'une société en santé, responsable vis-à-vis de tous ses citoyens et citoyennes, transparente et dont de telles valeurs sont reflétées par un système de santé solide, plus équitable et performant.

- Mme Hazar Haidar, membre possédant une expertise en éthique

Je trouve qu'il faut écouter les citoyens quand il s'agit de services qui les concernent et qui sont compliqués à améliorer. En tant que femme, issue de la diversité, professionnelle, mère de famille et vivant en région, il me semble important de contribuer à la discussion et à la réflexion autour des difficultés vécues dans notre système de santé.

- Mme Shahrazède Hasseine, membre de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

: Candidatures citoyennes : Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures. Pour connaître les autres membres qui participeront à l'édition 2022-2025 du Forum de consultation du CSBE, rendez-vous à https://www.csbe.gouv.qc.ca/consultations/forum-de-consultation/forum.html.

Les membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

Diplômée d'un doctorat en bioéthique de l'Université de Montréal, Mme Haidar a effectué ses études doctorales et postdoctorales à l'Institut des politiques sociales et de la santé de l'Université McGill. Elle a développé une expertise en éthique des technologies reproductives, plus précisément, sur l'intégration du test prénatal non invasif au sein du système de santé québécois. Dans sa présente recherche, comme bioéthicienne, elle explore les enjeux éthiques, sociaux et politiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé, entre autres, pour le diagnostic de maladies rares.

a effectué ses études doctorales et postdoctorales à l'Institut des politiques sociales et de la santé de l'Université McGill. Elle a développé une expertise en éthique des technologies reproductives, plus précisément, sur l'intégration du test prénatal non invasif au sein du système de santé québécois. Dans sa présente recherche, comme bioéthicienne, elle explore les enjeux éthiques, sociaux et politiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé, entre autres, pour le diagnostic de maladies rares. Mme Hasseine a contribué au développement d'un territoire plus accueillant pour les personnes immigrantes dans le Bas-Saint-Laurent, lorsqu'elle était conseillère pour la MRC de La Mitis. Devenue travailleuse autonome, elle continue à oeuvrer pour le mieux-être des communautés. Dans sa région, elle s'implique à plusieurs niveaux, notamment pour l'organisme à but non lucratif Cibles, qui informe et sensibilise la population du Bas-Saint-Laurent aux enjeux environnementaux, socioéconomiques et interculturels et comme membre citoyenne du comité de pilotage Rimouski 2030, une démarche intégrée et inclusive visant à bâtir le Rimouski de demain.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Le Commissaire à la santé et au bien-être sur les réseaux sociaux :

Twitter | Facebook | LinkedIn

SOURCE Commissaire à la santé et au bien-être

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 14:01 et diffusé par :