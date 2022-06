INVESTISSEMENT QUÉBEC- CRIQ s'entend avec le réseau des Centres d'expertise industrielle 4.0 et le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec





La collaboration définira désormais l'accompagnement technologique offert par la société d'État aux entreprises québécoises.

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec-CRIQ annonce la signature d'ententes stratégiques avec les Centres d'expertise industrielle 4.0 (CEI) et le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA Québec). L'objectif est d'offrir au secteur manufacturier un accompagnement technologique exhaustif, personnalisé et axé sur leurs besoins pour propulser leur productivité, et ce, à l'échelle du Québec. Une dynamique collaborative encore plus large se met donc en place entre les nombreux acteurs de l'écosystème d'innovation québécois dont la mission est de soutenir les entreprises dans leur croissance et leurs défis.

Entente avec les Centres d'expertise industrielle 4.0

Investissement Québec - CRIQ et le réseau des Centres d'expertise industrielle 4.0 (CEI) ont conclu une entente de collaboration afin que tous les CEI puissent faire bénéficier les entreprises de leur réseau respectif de l'accompagnement technologique d'Investissement Québec-CRIQ dans le cadre du développement de leurs activités. Dans le cadre de cette entente, Investissement Québec-CRIQ devient aussi commanditaire principal des quatre CEI.

En vertu de cette entente, les entreprises qui participent à une cohorte, à un parcours ou à toute autre initiative similaire offerte par les CEI - Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL), Québec international, le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) de l'Université du Québec à Trois-Rivières ou Développement économique Saint-Laurent (DESL) - auront accès sans frais, selon certaines modalités, à des services technologiques d'Investissement Québec-CRIQ.

Les services technologiques offerts aux entreprises participantes pourront soutenir une variété de projets ou de besoins d'expertise, notamment en lien avec l'implantation de systèmes d'information d'entreprises, de solution ERP et autres outils pour le pilotage d'opérations, la gestion de la transformation numérique, la gestion d'enjeux complexes de productivité, la conception mécanique, ou encore la programmation automate, et la performance environnementale industrielle.

Les CEI pourront aussi faire bénéficier leurs entreprises de formations offertes par la société d'État, notamment via son usine cyberphysique, une usine-école qui recréé une chaîne de production entièrement automatisée, de même que des sessions sur la fabrication additive et le bilan normatif.

Entente avec PRIMA Québec

Investissement Québec-CRIQ a aussi convenu d'un cadre de collaboration avec le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA), dont le mandat consiste à animer et soutenir l'écosystème des matériaux avancés, un moteur d'innovation et de croissance pour le Québec.

Cette entente prévoit qu'Investissement Québec-CRIQ et PRIMA travailleront de concert au déploiement du Carrefour québécois de la fabrication additive (CQFA), notamment en intégrant un représentant d'Investissement Québec-CRIQ sur le comité de pilotage du CQFA. Investissement Québec-CRIQ s'engage également à fournir à PRIMA Québec accès au contenu technique de l'ancien Réseau Québec-3D.

Citations

« Les entreprises manquent de temps et de ressources pour réaliser leurs projets d'innovation et de transformation technologique. Investissement Québec-CRIQ et tous les autres acteurs de l'écosystème ont un rôle clé à jouer, celui de faciliter le parcours des entreprises vers leur transformation. Pour leur offrir un appui significatif et porteur, nous devons - nous, acteurs et partenaires de l'écosystème d'innovation - collaborer et connaitre les offres et les forces de chacun pour que les entreprises bénéficient d'un soutien complet qui propulsera leur productivité. La collaboration entre Investissement Québec-CRIQ, les membres du RCEI et Prima Québec va totalement en ce sens et ouvrira un monde d'opportunités aux entreprises qui en profiteront. »

- Lyne Dubois, Vice-président Investissement Québec-CRIQ

« Le défi de la productivité au Québec, nous pourrons le relever grâce à la mise en commun de nos ressources et de nos expertises. Des partenariats comme celui-ci sont cruciaux. Les entreprises québécoises ont compris l'importance de passer à l'action et d'investir dans l'innovation pour augmenter leur compétitivité. Le soutien financier, mais surtout l'accompagnement technologique qu'offre Investissement Québec leur permet d'aller plus loin, plus vite, afin de pérenniser leurs activités et de développer de nouveaux marchés. Le Québec en sort plus productif et s'assure ainsi un futur prospère. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Présent et hautement compétent pour accompagner les manufacturiers québécois dans leur transformation numérique, le RCEI se réjouit de cette nouvelle collaboration. Concrètement, l'arrimage des multiples expertises de notre réseau avec celles d'Investissement Québec-CRIQ permettra de connecter plus rapidement et facilement nos PME avec l'ingéniosité 4.0 du Québec, notamment en ce qui a trait aux enjeux complexes de productivité. La compétitivité et l'innovation de nos entreprises ne pourront que se décupler, par le biais de cette entente. »

- Julie Ethier, directrice générale de DEL et représentante désignée pour l'occasion du Réseau des Centres d'expertise industrielle (RCEI) composé du Digifab QG propulsé par DEL, Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), Centre d'expertise industrielle de Montréal et de Québec International.

« En tant qu'acteur clé de l'écosystème des matériaux avancés, qui privilégie l'innovation collaborative pour le développement économique du Québec, nous nous réjouissons de cette entente. Ce partenariat avec Investissement Québec-CRIQ, pionnier de la fabrication additive, contribuera à renforcer nos démarches visant à rapprocher les milieux industriels et de la recherche. »

- Marie-Pierre Ippersiel, présidente et directrice générale, PRIMA Québec

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC - CRIQ

Investissement Québec - CRIQ est un centre de recherche industrielle appliquée offrant aux entreprises québécoises des services d'accompagnement technologique et d'innovation industrielle, en plus de réaliser des simulations et une multitude d'essais et d'analyses de produits. Tout en supportant leur transition technologique, Investissement Québec - CRIQ permet aux entreprises d'accroître leur productivité, leur compétitivité, leur performance environnementale et de gagner des parts de marchés à l'exportation avec des produits conformes et à valeur ajoutée. Avec son équipe multidisciplinaire, ses laboratoires à la fine pointe de la technologie et son vaste réseau de partenaires, Investissement Québec - CRIQ est un chef de file de l'innovation industrielle au Québec depuis 50 ans.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Suivez-nous sur :

LinkedIn : linkedin.com/company/investissement-quebec/

Facebook : facebook.com/InvestissementQuebec

Twitter : twitter.com/InvestQuebec

Information :

Isabelle Fontaine

Directrice principale, Affaires publiques et gouvernementales

Investissement Québec

[email protected]

C : 438 622-4087

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 13:52 et diffusé par :