Près de 2,9 M$ pour le développement du secteur bioalimentaire en Montérégie





LONGUEUIL, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Une entente sectorielle de 2 850 000 $ a été conclue pour soutenir la mise en oeuvre de la Stratégie bioalimentaire Montérégie ainsi que la stratégie de promotion La Montérégie, le Garde-Manger du Québec.

Des projets structurants, visant à répondre à des enjeux communs de développement du secteur bioalimentaire, seront ainsi appuyés financièrement. Les initiatives favoriseront notamment les projets collectifs, l'accès physique et économique à une saine alimentation, la mise en place de conditions favorables à la croissance des entreprises et l'accès aux produits locaux. Par la campagne La Montérégie, le Garde-Manger du Québec, l'entente vise aussi à faire connaître et reconnaître les entreprises montérégiennes.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS-MC), les 12 MRC de la région, la Ville de Longueuil, l'Association touristique régionale de la Montérégie (Tourisme Montérégie), la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie, Expansion PME, Loisir et Sport Montérégie et la Table de concertation régionale de la Montérégie.

Citations :

« Nous sommes fiers de prendre part à cette entente, car elle contribuera à entretenir des liens étroits entre les partenaires et les acteurs du milieu. Ainsi, cette synergie permettra de renforcer et de véhiculer une vision commune du développement bioalimentaire en Montérégie. Notre gouvernement travaille fort afin d'assurer la vitalité des régions et en voici un autre bel exemple! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En soutenant des projets et en misant sur la mobilisation et la concertation des acteurs du milieu, la présente entente s'inscrit en cohérence avec la vision du gouvernement. Celle-ci préconise le développement d'un secteur bioalimentaire prospère, durable et ancré dans le territoire. Ce sont les agriculteurs, les transformateurs et les consommateurs qui profiteront des bénéfices qui en découleront! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Plus que jamais, le secteur bioalimentaire est un élément phare de l'identité montérégienne. Il est au coeur de nos sociétés et nécessite que l'on y investisse les fonds nécessaires pour faire face aux enjeux grandissants. Pour la Montérégie, ces investissements auront des retombées tant au niveau environnemental, économique, social et touristique. Félicitations aux partenaires qui unissent leurs forces pour que la stratégie bioalimentaire puisse contribuer au leadership de la région dans ce créneau.

Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Bien plus qu'un projet structurant qui stimulera l'agrotourisme, cette entente permettra à Tourisme Montérégie de consolider les ponts entre les artisans de notre terroir et les acteurs des industries de l'hôtellerie et de la restauration. »

Mario Leblanc, directeur général, Tourisme Montérégie

« En tant que représentante des productrices et producteurs agricoles de la région, la Fédération de l'UPA de la Montérégie est fière de contribuer à cette entente qui reconnaît l'important apport de l'agriculture pour notre région et qui favorise son développement en misant sur la concertation des partenaires régionaux et en favorisant la réalisation de projets mobilisateurs en Montérégie. »

Jérémie Letellier, président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie

« Nous sommes fiers de joindre la Stratégie bioalimentaire Montérégie en tant que nouveau partenaire. La fusion des deux ententes précédentes, soit celle pour le développement du secteur bioalimentaire et l'autre pour la promotion des entreprises de ce même secteur, assurera une meilleure coordination des actions et renforcira la concertation des acteurs du territoire. Nous comptons mettre à profit l'expertise et les forces développées dans les dernières années avec la mise en oeuvre de la campagne de promotion La Montérégie, le Garde-Manger du Québec et ses différents projets pour faire briller davantage les entreprises agricoles et de transformation de notre région. »

Isabelle Bittar, directrice générale Expansion PME

« En tant que préfet de la MRC mandataire de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Montérégie, je suis très favorable au plan d'action proposé, et la MRC, quant à elle, compte bien agir activement pour contribuer à l'avancement de solutions pérennes misant sur une stratégie bioalimentaire concertée. »

Denis Paquin, préfet de la MRC Rouville, mandataire de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Montérégie

Faits saillants :

La participation du MAMH s'élèvera à 1 635 000 $ et provient du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Une aide de 600 000 $ sera octroyée par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires.

Le CISSS-MC contribuera pour 30 000 $.

L'apport respectif des MRC et de la Ville de Longueuil sera de 27 693 $, pour un montant total de 360 000 $.

sera de 27 693 $, pour un montant total de 360 000 $. Tourisme Montérégie accordera 150 000 $.

L'UPA ajoutera 60 000 $ à cette entente sectorielle qui s'échelonnera de 2021 à 2025.

Expansion PME, pour sa part, allouera une somme de 15 000 $ en services et ressources.

